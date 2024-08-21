Более 200 рейсов задержали в аэропорту Японии из-за пропавших из магазина ножниц

В Японии были задержаны несколько сотен рейсов, а некоторые и вовсе отменены по причине пропажи ножниц. О произошедшем информировал телеканал из США со штаб-квартирой в Атланте CNN.
Как сообщается, данное происшествие случилось еще в прошлые выгодные в крупнейшем японском аэропорту префектуры Хоккайдо — Новом аэропорту Титосэ. Известно, что инструмент для разрезания материалов пропал из одного магазина, который находился внутри аэропорта. Сотрудники авиатранспортного предприятия моментально приняли решение закрыть аэропорт, беспокоясь о том, что к краже могли быть причастны террористы, которые могли бы применить ножницы в качестве оружия на борту самолёта.
Впоследствии были осуществлены обыски. Многие вылеты пришлось отложить на несколько часов для выяснения обстоятельств. Аэропорт заполонили большие очереди по причине многократных проверок.
Как позже информировало японское ежедневное спортивное издание Nikkan Sports, по истечении нескольких часов ножницы были обнаружены работником магазина.
Фото: Photozou / Suga (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license)
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