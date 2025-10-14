Технологии будущего в Ханты-Мансийске: что новое оборудование сделает с аэропортами региона

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа выделит более 395 миллионов рублей для оснащения аэропортов региона современным оборудованием, предназначенным для повышения безопасности пассажиров. Эти средства будут направлены компании "Юграавиа" для закупки новых досмотровых комплексов и систем защиты. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Ханты-Мансийска.

Новые технологии для безопасности и комфорта

По словам генерального директора АО "Юграавиа" Александра Качуры, внедрение нового оборудования сделает аэропорты не только более безопасными, но и технологичными. Это важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры округа, который позволит повысить уровень сервиса и безопасности для пассажиров.

Что будет закуплено?

До конца 2025 года аэропорты в Ханты-Мансийске, Белоярском, Когалыме, Нягани и Урае получат новые системы безопасности. В список оборудования войдут рентгенотелевизионные установки, металлодетекторы, системы радиационного контроля, а также средства для борьбы с беспилотниками. Кроме того, дополнительно будет закуплена аэродромная техника на сумму 300 миллионов рублей.