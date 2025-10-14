Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
девушка в аэропорту
девушка в аэропорту
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Сибирский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:56

Технологии будущего в Ханты-Мансийске: что новое оборудование сделает с аэропортами региона

Ханты-Мансийский автономный округ выделит 395 миллионов рублей на новое оборудование для аэропортов

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа выделит более 395 миллионов рублей для оснащения аэропортов региона современным оборудованием, предназначенным для повышения безопасности пассажиров. Эти средства будут направлены компании "Юграавиа" для закупки новых досмотровых комплексов и систем защиты. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Ханты-Мансийска.

Новые технологии для безопасности и комфорта

По словам генерального директора АО "Юграавиа" Александра Качуры, внедрение нового оборудования сделает аэропорты не только более безопасными, но и технологичными. Это важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры округа, который позволит повысить уровень сервиса и безопасности для пассажиров.

Что будет закуплено?

До конца 2025 года аэропорты в Ханты-Мансийске, Белоярском, Когалыме, Нягани и Урае получат новые системы безопасности. В список оборудования войдут рентгенотелевизионные установки, металлодетекторы, системы радиационного контроля, а также средства для борьбы с беспилотниками. Кроме того, дополнительно будет закуплена аэродромная техника на сумму 300 миллионов рублей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Тюмени кондукторам автобусов предоставят 50% скидку на оплату детского сада сегодня в 3:36
Садик за полцены: в Тюмени поддержали тех, кто возит нас каждый день

В Тюмени кондукторам автобусов установили 50% скидку на оплату детского сада. Льгота действует с конца сентября и оформляется по заявлению в учреждении.

Читать полностью » В Бердюжском районе введены ограничения после обнаружения бешенства у животных сегодня в 2:26
Бешенство на пороге: в Тюменской области перекрыли село и запретили вывоз животных

В селе Окунево Бердюжского района введён карантин по бешенству. Запрещены ярмарки, вывоз и отлов животных, а владельцам домашних питомцев советуют сделать прививки.

Читать полностью » В Тюмени аренда трёхкомнатных квартир выросла почти на 14% за год — Мир квартир сегодня в 1:16
Сначала коммуналка, теперь аренда: за что тюменцам придётся платить больше

Аренда жилья в Тюмени выросла: трёхкомнатные подорожали почти на 14%, двухкомнатные — на 9%, а однушки остались самыми доступными вариантами.

Читать полностью » Ограничение в 30 литров топлива на АЗС не мешает тюменцам заправляться без потерь сегодня в 0:16
30 литров — не приговор: как водители в Тюмени обошли топливные ограничения

Тюменцы научились обходить лимит на продажу бензина в сети АЗС «Н-1». Автоэксперт Дмитрий Демин рассказал, почему контроль за ограничениями практически невозможен.

Читать полностью » Тюменцам рекомендовали телефоны экстренных служб для зимнего сезона вчера в 23:01
Печь трещит, проводка искрит, батареи остывают: номера, которые нужно сохранить уже сегодня

В Тюмени готовятся к зиме: публикуем список телефонов, куда звонить при пожаре, отключении света, проблемах с отоплением или других нештатных ситуациях.

Читать полностью » В результате столкновения катера и корабля на Байкале трое погибло и один пропал без вести 12.10.2025 в 22:54
Катастрофа на Байкале: три человека погибли при столкновении катера и судна у Листвянки

На Байкале катер «Важный» столкнулся с судном «Ярославец»: три человека погибли, один тяжело ранен, а ещё один пассажир числится пропавшим.

Читать полностью » Врачи Нижневартовской ОКБ удалили опухоль кишечника без разрезов — уникальная операция 08.10.2025 в 5:46
Чудо без шва: в Югре удалили крупное образование в кишечнике без операции

В Нижневартовске врачи удалили 12-сантиметровое образование без разрезов. Эндоскопическая операция помогла предотвратить развитие рака.

Читать полностью » Осенний призыв в ХМАО: 1500 югорчан направят служить в российские воинские части 08.10.2025 в 5:46
В Югре начался осенний призыв: югорчане будут служить в частях по всей России

Осенью из Югры в армию призовут 1,5 тысячи человек. Все новобранцы будут служить в частях на территории России, подчеркнули власти округа.

Читать полностью »

Новости
СФО
В Югре подешевели овощи и продукты борщевого набора — свекла стала дешевле на 42%
ДФО
Прямое сообщение Хабаровск–Пекин готовится к возвращению, ждут разрешения Китая — Валентина Асеева
УрФО
В Тюменской области ветеранам труда предоставляют восемь мер социальной поддержки
Туризм
Туроператорам рекомендуют включить eSIM в стандартный пакет услуг для путешественников
ПФО
Пензенская художница предлагает оригинальный способ мести — "обидный портрет" недруга
Дом
Эксперты советуют чистить чайник от накипи каждые две недели при ежедневном кипячении воды
Технологии
OpenAI перестаёт сохранять логи ChatGPT после судебного давления со стороны The New York Times
Еда
Пекари назвали точную температуру и время для выпечки хлеба в домашних условиях
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet