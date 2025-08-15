Почему при прохождении рамки в аэропорту всегда смотрят именно туда — мало кто знает настоящую причину

В аэропортах по всему миру действует единый принцип: безопасность всегда на первом месте. Но иногда действия сотрудников могут показаться пассажирам странными. Например, многие замечали, что при прохождении через рамку досмотра их взгляд оказывается направленным на область паха. Как выяснилось, у этого есть вполне практическое объяснение.

Визуальная проверка карманов

Сотрудник аэропорта Сиднея рассказал, что подобный "контакт глазами" вовсе не связан с любопытством или неуместными намёками.

"Обычно мы проверяем, нет ли в ваших карманах чего-то, что сканер зафиксирует, или уточняем, какой у вас браслет и из чего он сделан", — пояснил он.

По его словам, цель проста: убедиться, что пассажир не забыл в карманах предметы, которые могут вызвать сигнал тревоги.

Миф о конфискованной косметике

В дискуссии на Reddit возник и другой вопрос: куда деваются жидкости, конфискованные на досмотре. Многие уверены, что сотрудники забирают их себе.

"Мы ничего не берём. Везде камеры, и даже за зубную пасту можно лишиться работы. Всё это отправляется в мусор", — заявил работник аэропорта

Таким образом, истории о том, как у сотрудников дома скапливаются ароматы и кремы из багажа пассажиров, не более чем выдумка.

Что чаще всего изымают

Главный "лидер" по количеству изъятий — косметика и жидкости, превышающие разрешённый объём в 100 мл. Новички в авиапутешествиях не всегда знают об этом правиле.

Кроме того, опасность представляют острые предметы — ножницы, в том числе маленькие кусачки для ногтей.