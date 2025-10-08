Помощь за тысячу рублей: как в Шарм-эль-Шейхе зарабатывают на усталых туристах
Туристы из России, прилетевшие в египетский Шарм-эль-Шейх, пожаловались на неожиданную платную услугу в аэропорту. Прибывших встречали люди, которые громко называли названия туроператоров и предлагали за деньги заполнить миграционные карточки.
Одна из пассажирок рассказала, что прилетела рейсом AlMasria из Екатеринбурга и стала свидетелем очереди у стойки "помощников": семейная пара отдала тысячу рублей за двоих, чтобы получить уже готовые заполненные бланки.
"Прилетели из Екатеринбурга рейсом AlMasria. В терминале выкрикивают название туроператора, у которого мы покупали тур. Предлагают прибывшим платно заполнить миграционную карточку. Выстроилась очередь. Семейная пара отдала тысячу рублей за двоих", — рассказала россиянка.
Как всё устроено на самом деле
В компании-туроператоре пояснили, что никакого отношения к этому "сервису" не имеют:
"Так же как и авиакомпания. Нам запрещено там находиться и что-то продавать", — отметили представители компании.
Бланки миграционного учёта в Египте выдаются бесплатно — их можно взять прямо у сотрудника паспортного контроля. Иногда их раздают ещё в самолёте. Процедура элементарная: нужно указать фамилию, имя, дату рождения, национальность, номер паспорта, название отеля и данные детей, если они вписаны в паспорт. На всё уходит меньше минуты.
Однако, как отмечают туристы, часть пассажиров всё же предпочитает платить. Кто-то не знает языка, кто-то боится ошибиться, а некоторые просто уставшие после длинного перелёта и готовы заплатить, лишь бы быстрее пройти контроль.
"Люди не понимают, их же от лица туроператора зовут, поэтому доверяют", — отметила пассажирка.
Почему люди платят за бесплатное
Психологически ситуация понятна. После долгого перелёта и паспортного контроля путешественники часто теряются, а когда человек в форме или с бейджем предлагает помощь, мало кто сомневается в её необходимости. Сумма в 500 рублей кажется небольшой, особенно если в семье дети или багаж на руках.
"Некоторые в дороге сутки, с детьми. А у многих просто нет с собой ручек. Скорее всего, это и есть причина востребованности этого "сервиса”! Если есть спрос — будет и предложение", — допустил один из туристов.
Местные предприимчивые работники используют растерянность путешественников, превращая обычную бюрократическую формальность в платную услугу.
Сравнение: официальный и "серый" способ заполнения
|Параметр
|Бесплатное оформление
|Платное оформление "сервисом"
|Стоимость
|0 руб.
|500-1000 руб.
|Кто заполняет
|Сам турист
|Человек в терминале
|Скорость
|1-2 минуты
|До 10 минут (очередь)
|Надёжность данных
|100% контроль туриста
|Возможны ошибки
|Официальность
|Да
|Нет, услуга не санкционирована
Советы шаг за шагом: как избежать ненужных трат
-
Попросите бланк у пограничника. Не ищите посредников в зале прилёта.
-
Возьмите ручку заранее. Лучше иметь при себе обычную шариковую.
-
Посмотрите образец заполнения. Обычно он висит рядом с окошком паспортного контроля.
-
Не передавайте паспорт посторонним. Даже если человек представляется сотрудником аэропорта.
-
Заполняйте спокойно. Ошибиться трудно, поля минимальны, исправления допустимы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: довериться "сотруднику" в терминале.
Последствие: потеря денег, возможные ошибки в данных.
Альтернатива: заполнить бланк самостоятельно, взяв его у пограничника.
-
Ошибка: не взять с собой ручку.
Последствие: придётся просить у других или покупать на месте по завышенной цене.
Альтернатива: носить простую ручку в дорожном чехле с документами.
-
Ошибка: не проверить данные в карточке.
Последствие: задержка при прохождении контроля.
Альтернатива: сверить всё перед подачей.
А что если турист впервые в Египте?
Новички чаще становятся жертвами таких "услуг". Чтобы избежать путаницы:
-
уточните у туроператора, какие документы нужны на паспортном контроле;
-
сохраните пример заполненной карточки (можно скачать на сайте египетского МВД или посольства);
-
при сомнениях обращайтесь только к сотрудникам в официальной форме с бейджем аэропорта.
Таблица: плюсы и минусы платного сервиса
|Плюсы
|Минусы
|Можно не заполнять самому
|Неофициальная услуга
|Экономия нескольких минут
|Потеря 500-1000 руб.
|Подходит тем, кто не знает язык
|Риск ошибок и задержек
|Вежливое обслуживание
|Нет гарантий и чеков
Мифы и правда о миграционных карточках
Миф 1. В Египте обязаны платить за заполнение карточки.
Правда: нет, бланки выдаются бесплатно всем прибывающим.
Миф 2. Туроператоры предлагают официальное заполнение.
Правда: операторы не имеют права вести коммерческую деятельность в аэропорту.
Миф 3. Без платной карточки не пропустят.
Правда: пограничник примет любую корректно заполненную форму, независимо от способа её получения.
FAQ
— Как правильно заполнить миграционную карточку в Египте?
Нужно указать ФИО, дату рождения, гражданство, номер паспорта, отель проживания и цель визита.
— Что делать, если карточку потеряли?
Попросите новый бланк у сотрудника паспортного контроля — он выдаст его бесплатно.
— Можно ли заполнять на русском языке?
Нет, только латиницей, как в загранпаспорте.
— Кто имеет право помогать с документами?
Только официальные сотрудники аэропорта с бейджем и формой.
— Почему некоторые туристы всё же платят?
Чаще всего — из-за усталости, незнания английского и уверенности, что услуга обязательна.
Три интересных факта
• Египет ввёл миграционные карточки ещё в 1950-х годах, и форма почти не менялась.
• В некоторых аэропортах страны экспериментируют с электронным аналогом карточки.
• Большинство туристов из России уже заполняют карточку автоматически при оформлении визы онлайн.
Исторический контекст
Впервые о навязчивых "помощниках" в египетских аэропортах СМИ заговорили ещё в начале 2010-х. Тогда путешественники из Европы жаловались на похожие схемы — с платными багажными тележками и "ускоренным прохождением контроля". Несмотря на регулярные проверки, избавиться от таких неофициальных услуг полностью власти пока не смогли.
Вывод
Ситуация с 500-рублевым сбором в Шарм-эль-Шейхе — не уникальна, но показательна: туристическая неосведомлённость порождает лишние траты. Любой путешественник может легко избежать подобных ситуаций, если заранее подготовится, вооружится ручкой и внимательностью.
