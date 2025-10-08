Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:07

Помощь за тысячу рублей: как в Шарм-эль-Шейхе зарабатывают на усталых туристах

Российские туристы пожаловались на платное заполнение миграционных карточек в аэропорту Шарм-эль-Шейха

Туристы из России, прилетевшие в египетский Шарм-эль-Шейх, пожаловались на неожиданную платную услугу в аэропорту. Прибывших встречали люди, которые громко называли названия туроператоров и предлагали за деньги заполнить миграционные карточки.

Одна из пассажирок рассказала, что прилетела рейсом AlMasria из Екатеринбурга и стала свидетелем очереди у стойки "помощников": семейная пара отдала тысячу рублей за двоих, чтобы получить уже готовые заполненные бланки.

"Прилетели из Екатеринбурга рейсом AlMasria. В терминале выкрикивают название туроператора, у которого мы покупали тур. Предлагают прибывшим платно заполнить миграционную карточку. Выстроилась очередь. Семейная пара отдала тысячу рублей за двоих", — рассказала россиянка.

Как всё устроено на самом деле

В компании-туроператоре пояснили, что никакого отношения к этому "сервису" не имеют:

"Так же как и авиакомпания. Нам запрещено там находиться и что-то продавать", — отметили представители компании.

Бланки миграционного учёта в Египте выдаются бесплатно — их можно взять прямо у сотрудника паспортного контроля. Иногда их раздают ещё в самолёте. Процедура элементарная: нужно указать фамилию, имя, дату рождения, национальность, номер паспорта, название отеля и данные детей, если они вписаны в паспорт. На всё уходит меньше минуты.

Однако, как отмечают туристы, часть пассажиров всё же предпочитает платить. Кто-то не знает языка, кто-то боится ошибиться, а некоторые просто уставшие после длинного перелёта и готовы заплатить, лишь бы быстрее пройти контроль.

"Люди не понимают, их же от лица туроператора зовут, поэтому доверяют", — отметила пассажирка.

Почему люди платят за бесплатное

Психологически ситуация понятна. После долгого перелёта и паспортного контроля путешественники часто теряются, а когда человек в форме или с бейджем предлагает помощь, мало кто сомневается в её необходимости. Сумма в 500 рублей кажется небольшой, особенно если в семье дети или багаж на руках.

"Некоторые в дороге сутки, с детьми. А у многих просто нет с собой ручек. Скорее всего, это и есть причина востребованности этого "сервиса”! Если есть спрос — будет и предложение", — допустил один из туристов.

Местные предприимчивые работники используют растерянность путешественников, превращая обычную бюрократическую формальность в платную услугу.

Сравнение: официальный и "серый" способ заполнения

Параметр Бесплатное оформление Платное оформление "сервисом"
Стоимость 0 руб. 500-1000 руб.
Кто заполняет Сам турист Человек в терминале
Скорость 1-2 минуты До 10 минут (очередь)
Надёжность данных 100% контроль туриста Возможны ошибки
Официальность Да Нет, услуга не санкционирована

Советы шаг за шагом: как избежать ненужных трат

  1. Попросите бланк у пограничника. Не ищите посредников в зале прилёта.

  2. Возьмите ручку заранее. Лучше иметь при себе обычную шариковую.

  3. Посмотрите образец заполнения. Обычно он висит рядом с окошком паспортного контроля.

  4. Не передавайте паспорт посторонним. Даже если человек представляется сотрудником аэропорта.

  5. Заполняйте спокойно. Ошибиться трудно, поля минимальны, исправления допустимы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: довериться "сотруднику" в терминале.
    Последствие: потеря денег, возможные ошибки в данных.
    Альтернатива: заполнить бланк самостоятельно, взяв его у пограничника.

  • Ошибка: не взять с собой ручку.
    Последствие: придётся просить у других или покупать на месте по завышенной цене.
    Альтернатива: носить простую ручку в дорожном чехле с документами.

  • Ошибка: не проверить данные в карточке.
    Последствие: задержка при прохождении контроля.
    Альтернатива: сверить всё перед подачей.

А что если турист впервые в Египте?

Новички чаще становятся жертвами таких "услуг". Чтобы избежать путаницы:

  • уточните у туроператора, какие документы нужны на паспортном контроле;

  • сохраните пример заполненной карточки (можно скачать на сайте египетского МВД или посольства);

  • при сомнениях обращайтесь только к сотрудникам в официальной форме с бейджем аэропорта.

Таблица: плюсы и минусы платного сервиса

Плюсы Минусы
Можно не заполнять самому Неофициальная услуга
Экономия нескольких минут Потеря 500-1000 руб.
Подходит тем, кто не знает язык Риск ошибок и задержек
Вежливое обслуживание Нет гарантий и чеков

Мифы и правда о миграционных карточках

Миф 1. В Египте обязаны платить за заполнение карточки.
Правда: нет, бланки выдаются бесплатно всем прибывающим.

Миф 2. Туроператоры предлагают официальное заполнение.
Правда: операторы не имеют права вести коммерческую деятельность в аэропорту.

Миф 3. Без платной карточки не пропустят.
Правда: пограничник примет любую корректно заполненную форму, независимо от способа её получения.

FAQ

— Как правильно заполнить миграционную карточку в Египте?
Нужно указать ФИО, дату рождения, гражданство, номер паспорта, отель проживания и цель визита.

— Что делать, если карточку потеряли?
Попросите новый бланк у сотрудника паспортного контроля — он выдаст его бесплатно.

— Можно ли заполнять на русском языке?
Нет, только латиницей, как в загранпаспорте.

— Кто имеет право помогать с документами?
Только официальные сотрудники аэропорта с бейджем и формой.

— Почему некоторые туристы всё же платят?
Чаще всего — из-за усталости, незнания английского и уверенности, что услуга обязательна.

Три интересных факта

• Египет ввёл миграционные карточки ещё в 1950-х годах, и форма почти не менялась.
• В некоторых аэропортах страны экспериментируют с электронным аналогом карточки.
• Большинство туристов из России уже заполняют карточку автоматически при оформлении визы онлайн.

Исторический контекст

Впервые о навязчивых "помощниках" в египетских аэропортах СМИ заговорили ещё в начале 2010-х. Тогда путешественники из Европы жаловались на похожие схемы — с платными багажными тележками и "ускоренным прохождением контроля". Несмотря на регулярные проверки, избавиться от таких неофициальных услуг полностью власти пока не смогли.

Вывод

Ситуация с 500-рублевым сбором в Шарм-эль-Шейхе — не уникальна, но показательна: туристическая неосведомлённость порождает лишние траты. Любой путешественник может легко избежать подобных ситуаций, если заранее подготовится, вооружится ручкой и внимательностью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Путеводитель по Ликино-Дулево: музеи, храмы и традиции старейшего фарфорового центра России сегодня в 12:27
Маленький город с большим именем: как Ликино-Дулево стало символом русского фарфора

Небольшой подмосковный город, где фарфор рождается из глины и вдохновения. Ликино-Дулево — живая легенда русской керамики и мастерства.

Читать полностью » Красноярск - город на Енисее: история, достопримечательности и символы Сибири сегодня в 11:24
Между небом и Енисеем: прогулка по Красноярску, где каждый дом хранит историю

Город на Енисее — гордый, могучий, сияющий. Красноярск объединяет историю и природу, промышленность и поэзию настоящей Сибири.

Читать полностью » Достопримечательности Краснодара: соборы, музеи и необычные памятники южной столицы России сегодня в 10:22
Между двумя морями: в Краснодаре лето длится дольше, а люди улыбаются чаще

Город солнца и казачьей души, стоящий на 45-й параллели. Краснодар — место, где история встречает современность, а жизнь течёт под южным небом.

Читать полностью » Путеводитель по Костроме: главные достопримечательности, монастыри и исторические места сегодня в 9:20
Кострома - город с душой старой России: купеческий дух, белокаменные храмы и река времени

Древняя Кострома на берегу Волги — город Романовых, Сусанина и купеческого богатства. Здесь прошлое дышит в каждом храме и переулке.

Читать полностью » Коломна - древний город Подмосковья: история, кремль и главные достопримечательности сегодня в 8:18
Дух старинных улиц, аромат яблок и звон кремлёвских башен: Коломна как сказка

Коломна — древний город на берегу Оки, где зародилась история единой Руси. Узнайте, почему сюда приезжают за пастилой, вдохновением и тишиной.

Читать полностью » Путеводитель по Клину: музеи, архитектура и лучшие места для прогулок сегодня в 7:15
Маленький город с великой историей: как Клин стал культурным символом России

Город музыки и вдохновения, где творил Чайковский и работал Менделеев. Клин — подмосковная жемчужина, где история звучит в каждом аккорде.

Читать полностью » Что посмотреть в Калуге: музей Циолковского, старейший мост и Оптина пустыня сегодня в 6:12
От Оптиной пустыни до планетария: как Калуга соединяет небо и землю

Город Циолковского и первого музея космонавтики соединяет древнюю Русь и эпоху покорения звёзд. Калуга — место, где наука и вера идут рядом.

Читать полностью » Калининград - европейский город России: путеводитель по музеям, фестивалям и архитектуре сегодня в 5:10
Средневековая готика, янтарь и кофе на узких улочках: как звучит Калининград

Город между Балтикой и Европой хранит следы Канта, готику Кёнигсберга и аромат янтаря. Узнайте, чем Калининград притягивает туристов со всего мира.

Читать полностью »

Новости
Дом
Тараканы в доме: причины появления, методы борьбы и профилактика
Красота и здоровье
Всего одна банка газировки в день повышает риск болезни печени на 60%
Дом
Как избавиться от голубей на балконе: простые и безопасные способы
Дом
Стирка пуховика в стиральной машине: пошаговая инструкция и советы по сушке
Дом
Инструкция по очистке стиральной машины от запаха, грязи и плесени
Еда
Любимое блюдо Фаины Раневской: французская курица с орехами и черносливом по-домашнему
Дом
Сушильная машина для дома: комфорт, экономия времени и чистота белья
Дом
Эксперты: заморозка продуктов предотвращает появление пищевой моли
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet