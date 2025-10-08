Помощь за тысячу рублей: как в Шарм-эль-Шейхе зарабатывают на усталых туристах

Туристы из России, прилетевшие в египетский Шарм-эль-Шейх, пожаловались на неожиданную платную услугу в аэропорту. Прибывших встречали люди, которые громко называли названия туроператоров и предлагали за деньги заполнить миграционные карточки.

Одна из пассажирок рассказала, что прилетела рейсом AlMasria из Екатеринбурга и стала свидетелем очереди у стойки "помощников": семейная пара отдала тысячу рублей за двоих, чтобы получить уже готовые заполненные бланки.

"Прилетели из Екатеринбурга рейсом AlMasria. В терминале выкрикивают название туроператора, у которого мы покупали тур. Предлагают прибывшим платно заполнить миграционную карточку. Выстроилась очередь. Семейная пара отдала тысячу рублей за двоих", — рассказала россиянка.

Как всё устроено на самом деле

В компании-туроператоре пояснили, что никакого отношения к этому "сервису" не имеют:

"Так же как и авиакомпания. Нам запрещено там находиться и что-то продавать", — отметили представители компании.

Бланки миграционного учёта в Египте выдаются бесплатно — их можно взять прямо у сотрудника паспортного контроля. Иногда их раздают ещё в самолёте. Процедура элементарная: нужно указать фамилию, имя, дату рождения, национальность, номер паспорта, название отеля и данные детей, если они вписаны в паспорт. На всё уходит меньше минуты.

Однако, как отмечают туристы, часть пассажиров всё же предпочитает платить. Кто-то не знает языка, кто-то боится ошибиться, а некоторые просто уставшие после длинного перелёта и готовы заплатить, лишь бы быстрее пройти контроль.

"Люди не понимают, их же от лица туроператора зовут, поэтому доверяют", — отметила пассажирка.

Почему люди платят за бесплатное

Психологически ситуация понятна. После долгого перелёта и паспортного контроля путешественники часто теряются, а когда человек в форме или с бейджем предлагает помощь, мало кто сомневается в её необходимости. Сумма в 500 рублей кажется небольшой, особенно если в семье дети или багаж на руках.

"Некоторые в дороге сутки, с детьми. А у многих просто нет с собой ручек. Скорее всего, это и есть причина востребованности этого "сервиса”! Если есть спрос — будет и предложение", — допустил один из туристов.

Местные предприимчивые работники используют растерянность путешественников, превращая обычную бюрократическую формальность в платную услугу.

Сравнение: официальный и "серый" способ заполнения

Параметр Бесплатное оформление Платное оформление "сервисом" Стоимость 0 руб. 500-1000 руб. Кто заполняет Сам турист Человек в терминале Скорость 1-2 минуты До 10 минут (очередь) Надёжность данных 100% контроль туриста Возможны ошибки Официальность Да Нет, услуга не санкционирована

Советы шаг за шагом: как избежать ненужных трат

Попросите бланк у пограничника. Не ищите посредников в зале прилёта. Возьмите ручку заранее. Лучше иметь при себе обычную шариковую. Посмотрите образец заполнения. Обычно он висит рядом с окошком паспортного контроля. Не передавайте паспорт посторонним. Даже если человек представляется сотрудником аэропорта. Заполняйте спокойно. Ошибиться трудно, поля минимальны, исправления допустимы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: довериться "сотруднику" в терминале.

Последствие: потеря денег, возможные ошибки в данных.

Альтернатива: заполнить бланк самостоятельно, взяв его у пограничника.

Ошибка: не взять с собой ручку.

Последствие: придётся просить у других или покупать на месте по завышенной цене.

Альтернатива: носить простую ручку в дорожном чехле с документами.

Ошибка: не проверить данные в карточке.

Последствие: задержка при прохождении контроля.

Альтернатива: сверить всё перед подачей.

А что если турист впервые в Египте?

Новички чаще становятся жертвами таких "услуг". Чтобы избежать путаницы:

уточните у туроператора, какие документы нужны на паспортном контроле;

сохраните пример заполненной карточки (можно скачать на сайте египетского МВД или посольства);

при сомнениях обращайтесь только к сотрудникам в официальной форме с бейджем аэропорта.

Таблица: плюсы и минусы платного сервиса

Плюсы Минусы Можно не заполнять самому Неофициальная услуга Экономия нескольких минут Потеря 500-1000 руб. Подходит тем, кто не знает язык Риск ошибок и задержек Вежливое обслуживание Нет гарантий и чеков

Мифы и правда о миграционных карточках

Миф 1. В Египте обязаны платить за заполнение карточки.

Правда: нет, бланки выдаются бесплатно всем прибывающим.

Миф 2. Туроператоры предлагают официальное заполнение.

Правда: операторы не имеют права вести коммерческую деятельность в аэропорту.

Миф 3. Без платной карточки не пропустят.

Правда: пограничник примет любую корректно заполненную форму, независимо от способа её получения.

FAQ

— Как правильно заполнить миграционную карточку в Египте?

Нужно указать ФИО, дату рождения, гражданство, номер паспорта, отель проживания и цель визита.

— Что делать, если карточку потеряли?

Попросите новый бланк у сотрудника паспортного контроля — он выдаст его бесплатно.

— Можно ли заполнять на русском языке?

Нет, только латиницей, как в загранпаспорте.

— Кто имеет право помогать с документами?

Только официальные сотрудники аэропорта с бейджем и формой.

— Почему некоторые туристы всё же платят?

Чаще всего — из-за усталости, незнания английского и уверенности, что услуга обязательна.

Три интересных факта

• Египет ввёл миграционные карточки ещё в 1950-х годах, и форма почти не менялась.

• В некоторых аэропортах страны экспериментируют с электронным аналогом карточки.

• Большинство туристов из России уже заполняют карточку автоматически при оформлении визы онлайн.

Исторический контекст

Впервые о навязчивых "помощниках" в египетских аэропортах СМИ заговорили ещё в начале 2010-х. Тогда путешественники из Европы жаловались на похожие схемы — с платными багажными тележками и "ускоренным прохождением контроля". Несмотря на регулярные проверки, избавиться от таких неофициальных услуг полностью власти пока не смогли.

Вывод

Ситуация с 500-рублевым сбором в Шарм-эль-Шейхе — не уникальна, но показательна: туристическая неосведомлённость порождает лишние траты. Любой путешественник может легко избежать подобных ситуаций, если заранее подготовится, вооружится ручкой и внимательностью.