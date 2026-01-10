Ночная пауза в небе: сразу несколько аэропортов России приостановили работу

Ночь с пятницы на субботу стала напряжённой для авиационного сообщения сразу в нескольких регионах России: ряд аэропортов был вынужден приостановить работу. Решения принимались оперативно и касались как приёма, так и отправки рейсов. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на официальные разъяснения авиационных властей.

Причины введения ограничений

Как пояснили в Росавиации, временные меры связаны исключительно с вопросами безопасности полётов. Представитель ведомства Артём Кореняко подчеркнул, что подобные решения принимаются превентивно, чтобы минимизировать риски для пассажиров и экипажей. Речь идёт не о технических сбоях, а о дополнительных мерах контроля.

"Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Сообщение было опубликовано в 1:46 по московскому времени 10 января и стало первым официальным подтверждением введённых мер.

Какие аэропорты затронуты

Под ограничения попали воздушные гавани сразу в нескольких городах. Временно закрыты аэропорты в Калуге, Чебоксарах, Волгограде, а также в Краснодаре и Геленджике. Ограничения вводились поэтапно, в разное время ночи, по мере оценки текущей обстановки.

Аэропорт в Чебоксарах оказался под временными ограничениями в 04:52 по московскому времени. Позднее аналогичные меры были приняты и в Волгограде. На момент публикации ни одна из этих воздушных гаваней полностью не возобновила работу в штатном режиме.

Особый режим работы на юге

Отдельно уточняется ситуация в южных аэропортах. В Геленджике и Краснодаре действуют заранее установленные временные рамки работы. Геленджик принимает рейсы с 8:30 до 20:00, а аэропорт Краснодара — с 9:00 до 19:00 по московскому времени.

Эти ограничения продолжают действовать и в текущих условиях, дополняя введённые ночью меры. Росавиация продолжает мониторинг ситуации, а решения о снятии ограничений будут приниматься с учётом уровня безопасности воздушного движения.