Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
чемодан в аэропорту
чемодан в аэропорту
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:10

Очередь в бизнес-зал длиннее, чем в Duty Free: серые проходки перегрузили лаунджи

Суд впервые назначил крупный штраф за перепродажу проходок в аэропортовые лаунджи

История с взысканием более 600 тыс. руб. с продавца проходок в бизнес-залы аэропортов вызвала бурную реакцию у туристов. Тема злоупотреблений банковскими привилегиями обсуждается давно, но именно этот случай стал показателем: недобросовестный "серый бизнес" всё же получил наказание.

Как работает схема

Проходки, предназначенные для клиентов с премиальными картами или статусами авиакомпаний, массово перепродаются на онлайн-площадках. Стоимость — всего 1-1,5 тыс. руб. за доступ в бизнес-лаундж.

В результате залы переполняются "случайными" посетителями, а те, кому премиальный сервис положен официально, сталкиваются с очередями и падением уровня обслуживания.

"Недавно не смог попасть в один из бизнес-лаунджей в столичном аэропорту. У входа толпилось более 30 человек. Зал был переполнен, пускали лишь после того, как кто-нибудь выйдет", — жалуется турист в Telegram-канале "Крыша ТурДома".

Реакция пассажиров

Многие подписчики отмечают, что перепродажа проходок стала массовым явлением.

"Очереди постоянно. Причем, по моим наблюдениям, только 1 из 5 человек был с посадочным талоном бизнес-класса или премиальным статусом авиакомпании. Остальные — с банковскими привилегиями", — пишет пользователь.

Туристы недоумевают, почему банки недостаточно активно борются с проблемой.

Сравнение: официальный доступ и перепродажа

Критерий Официальный доступ Перепродажа проходок
Кто имеет право Пассажиры бизнес-класса, премиальные клиенты банка Любой человек, купивший проходку онлайн
Цена Входит в стоимость билета или тарифа банка 1-1,5 тыс. руб.
Контроль Проверка по базе клиентов Минимальный, QR-код легко передать
Результат Комфортный сервис Переполненные залы, снижение качества

Почему банки не торопятся с мерами

Некоторые туристы предполагают, что финансовые организации не хотят жёстко ограничивать использование проходок, чтобы не отпугнуть состоятельных клиентов, часто летающих и реально пользующихся привилегиями.

"Возможно, боятся отпугнуть проверками клиентов с деньгами, которые действительно часто летают", — высказывают версию подписчики "Крыши ТурДома".

Что уже делают банки

Финансовые организации всё же реагируют:
• вводят правило — передавать QR-код третьим лицам можно только при премиальном статусе выше определённого уровня;
• ограничивают число сопровождаемых гостей;
• требуют личного присутствия владельца карты при проходе.

Однако принятых мер пока недостаточно: перепродажа продолжается, а бизнес-залы регулярно перегружены.

Советы шаг за шагом для пассажиров

  1. Проверяйте условия по вашей карте: доступ в лаундж может отличаться у разных банков.

  2. При переполнении обращайтесь к сотрудникам зала — у клиентов с бизнес-билетом приоритет выше.

  3. Планируйте время: в часы пик закладывайте запас на ожидание.

  4. Если комфорт важен, рассматривайте платный доступ через официальные сервисы аэропорта.

  5. Сообщайте банку о подозрительных схемах перепродажи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать проходку у перекупщиков.

  • Последствие: отказ в доступе или аннулирование QR-кода.

  • Альтернатива: использовать официальные каналы.

  • Ошибка: надеяться на пустой зал в часы пик.

  • Последствие: ожидание на входе.

  • Альтернатива: посещать лаунджи в непиковое время.

  • Ошибка: думать, что банк не заметит злоупотреблений.

  • Последствие: блокировка карты или статуса.

  • Альтернатива: использовать привилегии по правилам.

А что если перепродажу начнут жёстко блокировать?

Если банки и аэропорты ужесточат контроль, залы станут комфортнее для целевой аудитории. Однако это может вызвать недовольство у тех, кто привык к дешёвым "серым" проходкам. В перспективе вероятно появление дополнительных официальных платных тарифов на доступ.

Плюсы и минусы банковских проходок

Плюсы Минусы
Доступ к лаунджам даже эконом-клиентам Риски переполнения залов
Повышение лояльности к банку Возможность перепродажи кодов
Удобство для частых путешественников Снижение качества сервиса
Дополнительный маркетинговый инструмент Недовольство настоящих премиум-клиентов

FAQ

Почему бизнес-залы переполнены?
Из-за перепродажи проходок по низкой цене посторонним посетителям.

Можно ли купить доступ официально?
Да, в большинстве аэропортов доступ продаётся отдельно, без "серых схем".

Что будет, если использовать чужую проходку?
Могут отказать во входе или аннулировать доступ.

Мифы и правда

  • Миф: любой пассажир бизнес-класса попадает в зал без проблем.
    Правда: иногда места не хватает даже им.

  • Миф: банки закрывают глаза на перепродажу.
    Правда: вводятся ограничения, но пока недостаточные.

  • Миф: перепродажа легальна.
    Правда: суды уже взыскивают штрафы с нарушителей.

3 интересных факта

• Первые бизнес-залы в России появились ещё в 1990-е, но массовыми стали после 2010-х благодаря банковским картам.
• В пиковые часы в московских аэропортах загрузка лаунджей достигает 120-150% от нормы.
• В 2025 году впервые был вынесен крупный судебный штраф за перепродажу проходок.

Исторический контекст

  • В 2000-е доступ в лаунджи имели в основном пассажиры бизнес-класса.

  • С развитием банковских привилегий (2010-е) залы стали массово посещать держатели карт.

  • В 2020-е годы появилась проблема "серого бизнеса" с перепродажей проходок, что привело к перегрузке залов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зарплата шахтёра в Норильске — 250 тысяч, но килограмм черешни почти тысяча рублей сегодня в 14:00

Борщ ценой в айфон: как живут на "северные миллионы" в Норильске

Сварить кастрюлю борща за 2500 рублей? Реалии жизни в Норильске, где высокие зарплаты не спасают от сильных расходов на еду и жильё. Узнайте больше.

Читать полностью » На обжалование швейцарской визы дают только 30 дней и требуют официальный язык страны сегодня в 13:56

Отказ без причин: как швейцарская виза обернулась борьбой за справедливость

Узнайте, как одна семья обошла отказ в швейцарской визе, воспользовавшись шансом на апелляцию и собрав нужные документы. Напоминаем о важных сроках и нюансах.

Читать полностью » В Шереметьево столкнулись Airbus A330 Hainan Airlines и Sukhoi Superjet 100 России сегодня в 13:52

Металлы не поделили стоянку: в Шереметьево столкнулись Airbus и Superjet

В Шереметьево произошло столкновение самолётов Hainan Airlines и "России". Почему лайнер отстранили от полётов и как это отразилось на пассажирах?

Читать полностью » EUObserver: Еврокомиссия готовит мягкие рекомендации по пребыванию российских туристов в ЕС сегодня в 12:49

ЕС играет в кошки-мышки с туристами: россиян пускают, но правила меняются на ходу

ЕС разрабатывает новую стратегию по отношению к российским туристам. Почему от жёстких барьеров решили отказаться и что это значит для путешественников?

Читать полностью » Супертайфун Рагаса прошёл Филиппины и Китай, теперь движется к Вьетнаму и Камбодже сегодня в 12:17

Рагаса несётся по Азии: супертайфун уже ударил по Филиппинам и Китаю и готовит удар по Вьетнаму

Супертайфун "Рагаса" движется к Вьетнаму. Какие регионы окажутся под ударом, чего ждать туристам и как подготовиться к возможным перебоям?

Читать полностью » Ажурная история: традиции вологодского кружева от XVII века до наших дней сегодня в 12:07

Вологодское кружево: когда нитки превращаются в золото

Вологодское кружево — символ изящества и мастерства. Узнайте, где увидеть знаменитые узоры, поучаствовать в мастер-классе и купить уникальные изделия.

Читать полностью » Госдума одобрила в первом чтении поправки о новом определении турпродукта сегодня в 12:04

Турпродукт разделили надвое: новый закон может перевернуть рынок путешествий в России

Госдума меняет ключевое понятие в туристическом законодательстве. Почему поправки вызывают протесты у агентств и как это повлияет на стоимость отдыха?

Читать полностью » Депутат Сергей Лисовский сообщил о проблемах обслуживания пассажиров Аэрофлота в Пулково сегодня в 11:58

Самолёт сел, но пассажиров забыли: в Пулково люди ждали багаж дольше полёта

Депутат Госдумы рассказал о неудачном перелёте и раскритиковал работу "Аэрофлота" и Пулково. Почему пассажиры оказались без помощи и что это значит для системы?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Пластиковый кожух аккумулятора защищает от трёх серьёзных проблем
Еда

Одуванчик как продукт: листья, бутоны и корни используют для салатов, супов и напитков
Культура и шоу-бизнес

Присцилла Пресли: Николас Кейдж выбросил обручальное кольцо Лизы Мари в океан
Еда

Как выбрать качественное оливковое масло: советы сомелье Парфены Алиханиду
Туризм

Россияне сталкиваются с дефицитом дат для записи на визу во Францию — свободен только конец ноября
Авто и мото

Ford отзывает более 4,6 тыс. внедорожников Expedition и Lincoln Navigator 2020 года из-за риска возгорания
Спорт и фитнес

Психотерапевт Рэйчел Герстен: постгонговая хандра — нормальное состояние после марафона
Дом

Владельцы клининговых компаний: регулярные ритуалы упрощают уборку квартиры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet