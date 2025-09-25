Очередь в бизнес-зал длиннее, чем в Duty Free: серые проходки перегрузили лаунджи

История с взысканием более 600 тыс. руб. с продавца проходок в бизнес-залы аэропортов вызвала бурную реакцию у туристов. Тема злоупотреблений банковскими привилегиями обсуждается давно, но именно этот случай стал показателем: недобросовестный "серый бизнес" всё же получил наказание.

Как работает схема

Проходки, предназначенные для клиентов с премиальными картами или статусами авиакомпаний, массово перепродаются на онлайн-площадках. Стоимость — всего 1-1,5 тыс. руб. за доступ в бизнес-лаундж.

В результате залы переполняются "случайными" посетителями, а те, кому премиальный сервис положен официально, сталкиваются с очередями и падением уровня обслуживания.

"Недавно не смог попасть в один из бизнес-лаунджей в столичном аэропорту. У входа толпилось более 30 человек. Зал был переполнен, пускали лишь после того, как кто-нибудь выйдет", — жалуется турист в Telegram-канале "Крыша ТурДома".

Реакция пассажиров

Многие подписчики отмечают, что перепродажа проходок стала массовым явлением.

"Очереди постоянно. Причем, по моим наблюдениям, только 1 из 5 человек был с посадочным талоном бизнес-класса или премиальным статусом авиакомпании. Остальные — с банковскими привилегиями", — пишет пользователь.

Туристы недоумевают, почему банки недостаточно активно борются с проблемой.

Сравнение: официальный доступ и перепродажа

Критерий Официальный доступ Перепродажа проходок Кто имеет право Пассажиры бизнес-класса, премиальные клиенты банка Любой человек, купивший проходку онлайн Цена Входит в стоимость билета или тарифа банка 1-1,5 тыс. руб. Контроль Проверка по базе клиентов Минимальный, QR-код легко передать Результат Комфортный сервис Переполненные залы, снижение качества

Почему банки не торопятся с мерами

Некоторые туристы предполагают, что финансовые организации не хотят жёстко ограничивать использование проходок, чтобы не отпугнуть состоятельных клиентов, часто летающих и реально пользующихся привилегиями.

"Возможно, боятся отпугнуть проверками клиентов с деньгами, которые действительно часто летают", — высказывают версию подписчики "Крыши ТурДома".

Что уже делают банки

Финансовые организации всё же реагируют:

• вводят правило — передавать QR-код третьим лицам можно только при премиальном статусе выше определённого уровня;

• ограничивают число сопровождаемых гостей;

• требуют личного присутствия владельца карты при проходе.

Однако принятых мер пока недостаточно: перепродажа продолжается, а бизнес-залы регулярно перегружены.

Советы шаг за шагом для пассажиров

Проверяйте условия по вашей карте: доступ в лаундж может отличаться у разных банков. При переполнении обращайтесь к сотрудникам зала — у клиентов с бизнес-билетом приоритет выше. Планируйте время: в часы пик закладывайте запас на ожидание. Если комфорт важен, рассматривайте платный доступ через официальные сервисы аэропорта. Сообщайте банку о подозрительных схемах перепродажи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать проходку у перекупщиков.

Последствие: отказ в доступе или аннулирование QR-кода.

Альтернатива: использовать официальные каналы.

Ошибка: надеяться на пустой зал в часы пик.

Последствие: ожидание на входе.

Альтернатива: посещать лаунджи в непиковое время.

Ошибка: думать, что банк не заметит злоупотреблений.

Последствие: блокировка карты или статуса.

Альтернатива: использовать привилегии по правилам.

А что если перепродажу начнут жёстко блокировать?

Если банки и аэропорты ужесточат контроль, залы станут комфортнее для целевой аудитории. Однако это может вызвать недовольство у тех, кто привык к дешёвым "серым" проходкам. В перспективе вероятно появление дополнительных официальных платных тарифов на доступ.

Плюсы и минусы банковских проходок

Плюсы Минусы Доступ к лаунджам даже эконом-клиентам Риски переполнения залов Повышение лояльности к банку Возможность перепродажи кодов Удобство для частых путешественников Снижение качества сервиса Дополнительный маркетинговый инструмент Недовольство настоящих премиум-клиентов

FAQ

Почему бизнес-залы переполнены?

Из-за перепродажи проходок по низкой цене посторонним посетителям.

Можно ли купить доступ официально?

Да, в большинстве аэропортов доступ продаётся отдельно, без "серых схем".

Что будет, если использовать чужую проходку?

Могут отказать во входе или аннулировать доступ.

Мифы и правда

Миф: любой пассажир бизнес-класса попадает в зал без проблем.

Правда: иногда места не хватает даже им.

Миф: банки закрывают глаза на перепродажу.

Правда: вводятся ограничения, но пока недостаточные.

Миф: перепродажа легальна.

Правда: суды уже взыскивают штрафы с нарушителей.

3 интересных факта

• Первые бизнес-залы в России появились ещё в 1990-е, но массовыми стали после 2010-х благодаря банковским картам.

• В пиковые часы в московских аэропортах загрузка лаунджей достигает 120-150% от нормы.

• В 2025 году впервые был вынесен крупный судебный штраф за перепродажу проходок.

Исторический контекст