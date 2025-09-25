Очередь в бизнес-зал длиннее, чем в Duty Free: серые проходки перегрузили лаунджи
История с взысканием более 600 тыс. руб. с продавца проходок в бизнес-залы аэропортов вызвала бурную реакцию у туристов. Тема злоупотреблений банковскими привилегиями обсуждается давно, но именно этот случай стал показателем: недобросовестный "серый бизнес" всё же получил наказание.
Как работает схема
Проходки, предназначенные для клиентов с премиальными картами или статусами авиакомпаний, массово перепродаются на онлайн-площадках. Стоимость — всего 1-1,5 тыс. руб. за доступ в бизнес-лаундж.
В результате залы переполняются "случайными" посетителями, а те, кому премиальный сервис положен официально, сталкиваются с очередями и падением уровня обслуживания.
"Недавно не смог попасть в один из бизнес-лаунджей в столичном аэропорту. У входа толпилось более 30 человек. Зал был переполнен, пускали лишь после того, как кто-нибудь выйдет", — жалуется турист в Telegram-канале "Крыша ТурДома".
Реакция пассажиров
Многие подписчики отмечают, что перепродажа проходок стала массовым явлением.
"Очереди постоянно. Причем, по моим наблюдениям, только 1 из 5 человек был с посадочным талоном бизнес-класса или премиальным статусом авиакомпании. Остальные — с банковскими привилегиями", — пишет пользователь.
Туристы недоумевают, почему банки недостаточно активно борются с проблемой.
Сравнение: официальный доступ и перепродажа
|Критерий
|Официальный доступ
|Перепродажа проходок
|Кто имеет право
|Пассажиры бизнес-класса, премиальные клиенты банка
|Любой человек, купивший проходку онлайн
|Цена
|Входит в стоимость билета или тарифа банка
|1-1,5 тыс. руб.
|Контроль
|Проверка по базе клиентов
|Минимальный, QR-код легко передать
|Результат
|Комфортный сервис
|Переполненные залы, снижение качества
Почему банки не торопятся с мерами
Некоторые туристы предполагают, что финансовые организации не хотят жёстко ограничивать использование проходок, чтобы не отпугнуть состоятельных клиентов, часто летающих и реально пользующихся привилегиями.
"Возможно, боятся отпугнуть проверками клиентов с деньгами, которые действительно часто летают", — высказывают версию подписчики "Крыши ТурДома".
Что уже делают банки
Финансовые организации всё же реагируют:
• вводят правило — передавать QR-код третьим лицам можно только при премиальном статусе выше определённого уровня;
• ограничивают число сопровождаемых гостей;
• требуют личного присутствия владельца карты при проходе.
Однако принятых мер пока недостаточно: перепродажа продолжается, а бизнес-залы регулярно перегружены.
Советы шаг за шагом для пассажиров
-
Проверяйте условия по вашей карте: доступ в лаундж может отличаться у разных банков.
-
При переполнении обращайтесь к сотрудникам зала — у клиентов с бизнес-билетом приоритет выше.
-
Планируйте время: в часы пик закладывайте запас на ожидание.
-
Если комфорт важен, рассматривайте платный доступ через официальные сервисы аэропорта.
-
Сообщайте банку о подозрительных схемах перепродажи.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупать проходку у перекупщиков.
-
Последствие: отказ в доступе или аннулирование QR-кода.
-
Альтернатива: использовать официальные каналы.
-
Ошибка: надеяться на пустой зал в часы пик.
-
Последствие: ожидание на входе.
-
Альтернатива: посещать лаунджи в непиковое время.
-
Ошибка: думать, что банк не заметит злоупотреблений.
-
Последствие: блокировка карты или статуса.
-
Альтернатива: использовать привилегии по правилам.
А что если перепродажу начнут жёстко блокировать?
Если банки и аэропорты ужесточат контроль, залы станут комфортнее для целевой аудитории. Однако это может вызвать недовольство у тех, кто привык к дешёвым "серым" проходкам. В перспективе вероятно появление дополнительных официальных платных тарифов на доступ.
Плюсы и минусы банковских проходок
|Плюсы
|Минусы
|Доступ к лаунджам даже эконом-клиентам
|Риски переполнения залов
|Повышение лояльности к банку
|Возможность перепродажи кодов
|Удобство для частых путешественников
|Снижение качества сервиса
|Дополнительный маркетинговый инструмент
|Недовольство настоящих премиум-клиентов
FAQ
Почему бизнес-залы переполнены?
Из-за перепродажи проходок по низкой цене посторонним посетителям.
Можно ли купить доступ официально?
Да, в большинстве аэропортов доступ продаётся отдельно, без "серых схем".
Что будет, если использовать чужую проходку?
Могут отказать во входе или аннулировать доступ.
Мифы и правда
-
Миф: любой пассажир бизнес-класса попадает в зал без проблем.
Правда: иногда места не хватает даже им.
-
Миф: банки закрывают глаза на перепродажу.
Правда: вводятся ограничения, но пока недостаточные.
-
Миф: перепродажа легальна.
Правда: суды уже взыскивают штрафы с нарушителей.
3 интересных факта
• Первые бизнес-залы в России появились ещё в 1990-е, но массовыми стали после 2010-х благодаря банковским картам.
• В пиковые часы в московских аэропортах загрузка лаунджей достигает 120-150% от нормы.
• В 2025 году впервые был вынесен крупный судебный штраф за перепродажу проходок.
Исторический контекст
-
В 2000-е доступ в лаунджи имели в основном пассажиры бизнес-класса.
-
С развитием банковских привилегий (2010-е) залы стали массово посещать держатели карт.
-
В 2020-е годы появилась проблема "серого бизнеса" с перепродажей проходок, что привело к перегрузке залов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru