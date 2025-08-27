Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 23:37

Лайнер начал движение без тормозов: персонал бежал из-под крыльев, чтобы выжить

В Хельсинки самолёт столкнулся с наземным оборудованием после ошибки пилота — Aamulehti

В аэропорту столицы Финляндии произошёл необычный инцидент: пилот по ошибке включил двигатели самолёта, из-за чего лайнер столкнулся с наземным блоком питания. Об этом сообщила финская газета Aamulehti.

Что произошло
Во время стоянки у борта не был включён стояночный тормоз. В результате самолёт двинулся вперёд, а лопасти правого двигателя задели стоявшее на перроне оборудование. Столкновение обошлось без пострадавших, однако ущерб оказался ощутимым.

Опасный момент
Пожарные оперативно залили пеной пространство рядом с самолётом, чтобы предотвратить возможное возгорание. Как отметил руководитель расследовательской группы Янне Котиранта:

"Одному сотруднику наземной службы пришлось выбегать из-под самолета, когда он начал движение, так что это было действительно опасно. Обломки пропеллера были найдены почти в 30 метрах от места крушения, были шансы на гораздо худший исход".

Итог
Инцидент ограничился материальным ущербом и испугом для персонала. Но специалисты подчеркивают: случившееся показало, насколько важно строгое соблюдение процедур безопасности даже на земле.

