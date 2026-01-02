Рейсы копятся, табло краснеют: почему начало января стало испытанием для авиации Кубани

Нарушения в работе аэропортов Краснодарского края в первые дни января затронули сразу несколько направлений и сказались на планах десятков пассажиров. Массовые задержки фиксируются как на вылет, так и на прилёт, а наиболее напряжённая ситуация сложилась на черноморском побережье. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на данные онлайн-табло воздушных гаваней региона.

Ограничения в авиационном сообщении вводились в целях безопасности и повлияли на расписание внутренних и международных рейсов. В результате пассажиры вынуждены ожидать вылета и прибытия значительно дольше запланированного времени.

Ситуация в аэропорту Сочи

Больше всего задержек зафиксировано в международном аэропорту Сочи. По данным онлайн-табло, на вылет задержаны 14 самолётов, в том числе рейсы в Анталью, Самару, Екатеринбург, Нижний Новгород и Москву.

На прилёт в сочинский аэропорт с опозданием следуют 18 рейсов. Таким образом, именно этот авиаузел оказался наиболее загруженным в условиях ограничений, введённых в регионе.

Краснодар и Геленджик

Задержки коснулись и других аэропортов края. В аэропорту Краснодара ожидают вылета два самолёта, ещё три рейса задерживаются на прилёт. Эти изменения также отражаются на стыковках и дальнейших маршрутах пассажиров.

В Геленджике зафиксирована задержка одного рейса из Москвы. Несмотря на меньшее количество рейсов по сравнению с Сочи, даже единичные сбои существенно влияют на работу курортного аэропорта.

Причины ограничений

Ранее, 1 января, Росавиация сообщала о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика. Меры были приняты для обеспечения безопасности полётов.

Ограничения привели к корректировке расписания и стали причиной почти 40 задержанных рейсов в регионе. Авиакомпании и аэропортовые службы продолжают работать в условиях изменённого графика.