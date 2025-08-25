Ошибка в одежде, из-за которой перелёт превращается в испытание

Путешествие — это не только билеты и чемодан. Вопрос "что надеть в самолёт?" волнует и тех, кто летает по работе, и тех, кто улетает в долгожданный отпуск. И хотя удобство всегда остаётся главным критерием, стиль по-прежнему играет важную роль.

Эксперты и знаменитости, часто бывающие в аэропортах, показывают: идеальный образ для перелёта может быть одновременно практичным и эффектным. От трикотажных шорт до брючных костюмов — каждая эпоха оставила свои иконы авиамоды.

Универсальные правила для комфортного перелёта

Одевайтесь слоями: кондиционер в самолёте может превратить даже летний рейс в испытание холодом. Шарф, худи или свитер всегда спасут.

кондиционер в самолёте может превратить даже летний рейс в испытание холодом. Шарф, худи или свитер всегда спасут. Белый цвет — с осторожностью: наряд в стиле "тотал-вайт" актуален, но стоит защитить его тренчем от пятен и пыли.

Аксессуары имеют значение: солнцезащитные очки не только завершат образ, но и помогут отдохнуть во время полёта.

Иконы стиля в аэропорту

Кейт Мосс

В 1994 году модель выбрала жилет, синие джинсы и сумку с леопардовым принтом. Спустя десятилетия этот ансамбль всё ещё смотрится современно и элегантно.

Брижит Бардо

Классический брючный костюм с лёгкой эластичностью — её выбор для перелётов. Снять пиджак в полёте и надеть снова перед выходом — гениальное решение. Солнцезащитные очки и лоферы завершали образ.

Эмили Ратаковски

Минимализм и комфорт: трикотажные шорты и футболка в комплекте. Свитер и шарф в сумке помогают справиться с прохладой. Особую изюминку добавляют ботинки с пряжками.

Айрис Лоу

Доказывает, что строгий костюм — не всегда лучший вариант. Её рецепт: свободные брюки с низкой посадкой, мягкое худи, кожаная куртка и удобные ботинки.

Наоми Кэмпбелл

В 1998 году супермодель выбрала белый ансамбль: капри, майка, кардиган и овальные очки. Дополнение — браслет на щиколотке, который придал образу утончённость.

Гвинет Пэлтроу

Её аэропортный лук из 1997-го — дань моде 90-х: атласная юбка-комбинация, футболка и массивные кроссовки. Тёплая куртка в руках выглядела практично и предвосхищала современные тренды.