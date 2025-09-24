Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 23:31

Спа вместо будки: в римском аэропорту открыли отель для собак с массажем и ароматерапией

Туристы могут оставить питомцев в Dog Relais при аэропорту Фьюмичино за 40–60 евро в сутки

Путешественникам, вылетающим из римского аэропорта Фьюмичино, больше не нужно переживать за своих питомцев. Здесь открылся специализированный отель для собак Dog Relais, где можно оставить четвероногого друга на время поездки.

Идея оказалась не только практичной, но и роскошной: условия содержания больше напоминают SPA-комплекс, чем обычный приют.

Что предлагают питомцам

Стоимость проживания — около 40 евро за ночь. За эти деньги собака получает номер с тёплыми полами и доступом к зелёным лужайкам. В тёмное время суток включается фоновая музыка на частоте 432 Гц, которая помогает расслабиться и спокойно спать.

Дополнительные услуги:
• купание и уход за шерстью;
• чистка зубов;
• массаж с кремом на основе арники;
• ароматерапия с лавандой или мятой.

Для хозяев доступны веб-камеры, чтобы наблюдать за питомцем. А за 60 евро в сутки (около 6 тыс. руб.) возможны круглосуточные видеозвонки.

Особенность — автоматический дозатор лакомств, которым управляет владелец через приложение: можно порадовать любимца даже находясь в другой стране.

Мнение путешественников

Российские туристы идею поддержали, хотя отметили высокую стоимость.

"40 евро — дорого… Но если какой-то форс-мажор — оставить на сутки, чтобы потом кто-то из родственников/знакомых забрал", — пишут пользователи в Telegram-канале "Крыша ТурДома".

Другие отмечают, что цены выглядят высокими только с точки зрения россиян:

"Просто передержка стоит 25-35 евро в сутки, без лужаек и музыки", — поясняет туристка.

При этом большинство подписчиков оставили положительные реакции, не найдя ни одного "дизлайка".

Сравнение: Dog Relais и стандартная передержка

Услуга Dog Relais (Фьюмичино) Обычная передержка
Цена 40-60 евро 25-35 евро
Комфорт Тёплые полы, лужайки, музыка Клетка или комната
Уход Купание, чистка зубов, массаж Минимальный уход
Связь с хозяином Веб-камеры, видеозвонки, приложение Обычно отсутствует

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Забронируйте место в Dog Relais заранее, особенно в сезон отпусков.

  2. Подготовьте документы на питомца: прививки, ветеринарный паспорт.

  3. Настройте приложение для онлайн-наблюдения.

  4. Определите бюджет: 40 евро — базовое размещение, 60 евро — премиум.

  5. Вернувшись из поездки, проверьте состояние питомца и поблагодарите персонал.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить собаку без присмотра на время отпуска.

  • Последствие: стресс питомца, риск болезней.

  • Альтернатива: отель Dog Relais или проверенная передержка.

  • Ошибка: не уточнить условия ухода.

  • Последствие: недовольство сервисом.

  • Альтернатива: заранее обсудить услуги и стоимость.

  • Ошибка: экономить на минимуме.

  • Последствие: питомец будет чувствовать себя хуже.

  • Альтернатива: выбрать тариф с массажем и прогулками.

А что если подобное появится в России?

Сегодня в российских аэропортах такой формат пока не реализован. Максимум — услуги гостиниц для животных вне территории аэропортов. Если Dog Relais станет примером для российских перевозчиков, владельцы собак и кошек смогут путешествовать спокойнее, зная, что питомец не только в безопасности, но и в комфорте.

Плюсы и минусы концепции

Плюсы Минусы
Спокойствие владельца Высокая цена для россиян
Комфортные условия Пока доступно только в Риме
Возможность наблюдения онлайн Доплата за премиум-сервисы
Индивидуальный уход Недоступно для кошек и других животных

FAQ

Сколько стоит оставить собаку в Dog Relais?
40 евро за ночь (базовый тариф) или 60 евро с видеозвонками.

Можно ли наблюдать за питомцем?
Да, доступны веб-камеры и круглосуточные видеосвязь по премиум-тарифу.

Есть ли аналогичные услуги в России?
Пока только гостиницы для животных, но не в аэропортах.

Мифы и правда

  • Миф: это обычный приют.
    Правда: Dog Relais предлагает условия уровня SPA-отеля.

  • Миф: сервис рассчитан только на местных жителей.
    Правда: воспользоваться могут все пассажиры, вылетающие из Фьюмичино.

  • Миф: животные содержатся в клетках.
    Правда: в номерах предусмотрены тёплые полы и зоны для прогулки.

3 интересных факта

• Фоновая музыка на частоте 432 Гц считается расслабляющей для животных и людей.
• Услуги ароматерапии для собак — редкость даже для Европы.
• Подобные сервисы снижают число случаев, когда туристы вынуждены бросать питомцев в аэропортах.

Исторический контекст

  • В Европе гостиницы для животных при аэропортах начали развиваться в 2010-х годах.

  • В Азии аналогичные сервисы появились в Сингапуре и Токио.

  • В России истории о забытых в аэропортах питомцах, включая знаменитого чихуахуа Пантелеймона в Таиланде, подогревают интерес к созданию подобных отелей.

