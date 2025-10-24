Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пассажиры у табло в аэропорту
Пассажиры у табло в аэропорту
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:17

Аэропорт — как спецслужба: в Перми запустили зашифрованную сеть

В аэропорту Перми "Большое Савино" внедрили VPN для защиты данных

В пермском аэропорту "Большое Савино" внедрена виртуальная частная сеть (VPN), которая обеспечит более высокий уровень защиты данных и предотвратит возможные кибератаки. Об этом сообщили в пресс-службе "Ростелекома".

Цель внедрения — киберзащита

По словам представителей компании, использование VPN помогает повысить безопасность внутренних систем аэропорта и защитить персональные данные сотрудников.

"VPN обладает повышенным уровнем защиты данных благодаря применению надежных протоколов шифрования и индивидуальных учетных записей для каждого сотрудника. Сервис эффективно защищает от утечек и целевых кибератак", — рассказал вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком" Николай Зенин.

VPN подключили во всех аэропортах "Новапорт Холдинга"

В "Ростелекоме" уточнили, что новая сеть установлена во всех аэропортах компании "Новапорт Холдинг", включая "Большое Савино".
Кроме того, VPN подключен уже в 27 воздушных гаванях по всей стране — во всех федеральных округах России. Это должно создать единую защищённую инфраструктуру связи для персонала и систем управления полётами.

Зачем это нужно

В последние годы вопросы информационной безопасности становятся особенно актуальными для транспортной отрасли. VPN-сети позволяют не только шифровать передаваемые данные, но и снизить риск утечек и кибервзломов, что особенно важно для критически важных объектов, таких как аэропорты.

