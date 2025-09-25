Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:15

Wi-Fi и USB в зоне ожидания: ловушки, которые маскируются под удобство

Специалисты напомнили об опасности бесплатного Wi-Fi в аэропорту

Когда мы оказываемся в аэропорту, первое желание — найти удобное место в зоне ожидания и зарядить телефон перед вылетом. Но не всегда такая подзарядка безопасна: киберпреступники научились использовать общественные USB-порты и открытые Wi-Fi-сети, превращая их в ловушку для путешественников. Чтобы не стать жертвой, стоит заранее знать, какие риски скрываются за кажущимся удобством и как защитить свои устройства.

Джус-джекинг: скрытая угроза общественных зарядных станций

Так называют технику, при которой злоумышленники устанавливают вредоносное ПО в USB-порты. Попав в устройство, оно способно блокировать телефон, воровать пароли и личные данные. Причём речь идёт не только о зарядных станциях в аэропортах — уязвимыми могут быть розетки в гостиницах, торговых центрах, на стадионах.

Хотя случаи джус-джекинга фиксируются нечасто, специалисты по кибербезопасности подчёркивают: игнорировать риск не стоит.

Как защититься от джус-джекинга

Лучший способ — вообще не подключать телефон напрямую к общественным USB-портам. Безопаснее использовать:
• портативный аккумулятор;
• кабель только для зарядки (без передачи данных);
• собственное зарядное устройство с розеткой.

Если же устройство случайно подключилось, и система запросила "Доверять этому устройству?" — важно выбирать "Только зарядка". Но даже в этом случае стоит отключить телефон и перейти на личный пауэрбанк.

Взлом общественного Wi-Fi

Вторая угроза — подключение к бесплатным сетям. Даже официальные аэропортовые Wi-Fi не гарантируют защиты. Злоумышленники могут перехватывать данные, включая пароли, переписку и реквизиты карт. Особенно опасно совершать покупки или входить в банковские приложения в таких сетях.

Выход есть: пользоваться мобильным интернетом, включать VPN или активировать личную точку доступа. Эти меры снижают риск потери конфиденциальных данных.

Сравнение способов зарядки

Способ зарядки Риск безопасности Удобство Где применим
Общественный USB-порт Высокий Среднее Аэропорты, кафе, отели
Личное зарядное устройство + розетка Минимальный Высокое Везде, где есть розетки
Кабель "только зарядка" Низкий Среднее В дороге, командировках
Портативный аккумулятор Практически нулевой Высокое В любых условиях

Советы шаг за шагом

  1. Возьмите с собой пауэрбанк, соответствующий требованиям перевозчика.

  2. Используйте зарядку от розетки, а не от USB-порта.

  3. При подключении к неизвестной сети активируйте VPN.

  4. Для переписки и работы выбирайте мобильный интернет.

  5. В путешествии держите устройство обновлённым — это снижает риски уязвимостей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: подключение телефона к бесплатному USB-порту.
    Последствие: заражение вирусом.
    Альтернатива: зарядка через личное устройство или пауэрбанк.

  • Ошибка: вход в интернет-банк через публичный Wi-Fi.
    Последствие: кража реквизитов карты.
    Альтернатива: мобильный интернет или VPN.

  • Ошибка: использование неизвестного кабеля, найденного в зоне ожидания.
    Последствие: скачивание вредоносного ПО.
    Альтернатива: собственный кабель или сертифицированный аксессуар.

А что если…

Если вы всё-таки подключились к общественной зарядке и заметили подозрительные всплывающие окна или необычное поведение устройства, лучше сразу отключить его, перезагрузить и провести проверку антивирусом. Иногда именно такие быстрые действия помогают избежать серьёзных последствий.

Плюсы и минусы популярных решений

Решение Плюсы Минусы
Пауэрбанк Полная автономия, удобство в дороге Нужно заряжать заранее
Кабель "только зарядка" Недорогой, лёгкий Подходит не для всех моделей
Личная розеточная зарядка Максимальная безопасность Не всегда есть розетка под рукой
Публичный Wi-Fi Бесплатный, быстрый Высокие риски взлома

FAQ

Как выбрать пауэрбанк для путешествий?
Ориентируйтесь на ёмкость от 10 000 мАч и убедитесь, что он соответствует требованиям авиакомпании.

Сколько стоит хороший внешний аккумулятор?
Средняя цена варьируется от 2 до 6 тысяч рублей в зависимости от бренда и ёмкости.

Что лучше для подзарядки в аэропорту: розетка или USB?
Розетка однозначно безопаснее. Используйте адаптер и личный кабель.

Мифы и правда

  • Миф: общественные зарядные станции полностью безопасны.
    Правда: они могут быть уязвимы для джус-джекинга.

  • Миф: Wi-Fi в аэропорту всегда защищён.
    Правда: даже официальные сети не исключают риск перехвата данных.

  • Миф: если зарядка прошла быстро, угрозы нет.
    Правда: заражение может произойти мгновенно.

3 интересных факта

  1. Первое упоминание о джус-джекинге появилось более десяти лет назад на конференции по кибербезопасности DEF CON.

  2. В некоторых странах действуют предупреждения на табло аэропортов с призывом не использовать USB-порты.

  3. Крупные производители гаджетов выпускают специальные кабели, которые физически блокируют передачу данных.

Исторический контекст

С появлением первых смартфонов зарядка в общественных местах стала привычным делом. Но именно развитие мобильных платежей и хранение личных данных на телефоне превратили его в лакомую цель для киберпреступников. С тех пор USB-порты и Wi-Fi стали не просто удобными сервисами, а инструментами потенциальных атак. Сегодня предупреждения о джус-джекинге публикуют даже официальные службы безопасности в США и Европе.

