Лицо вместо документов: как биометрия ускорит полёт, но заставит привыкнуть к новому
В ближайшие годы в российских аэропортах начнётся масштабное внедрение биометрии. Эта технология обещает изменить привычный порядок прохождения формальностей и сделать путь пассажира от стойки регистрации до посадки гораздо быстрее. Но процесс потребует времени и тщательной подготовки: речь идёт о сложной системе, где задействованы государственные структуры, авиакомпании и технологические центры.
Как это будет работать
По словам главы Минтранса Андрея Никитина, главная цель проекта — создать дифференцированный подход к пассажирам. Если человек имеет подтверждённый цифровой профиль и не относится к категории риска, он сможет пройти все этапы — от регистрации до досмотра — по упрощённой схеме.
"Процесс требует тщательной координации между всеми участниками, включая представителей силовых структур, поэтому рассчитывать на мгновенное внедрение не приходится", — отметил министр Андрей Никитин.
Первые испытания намечены на конец 2025 года. Пилотной площадкой станет аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Если проект подтвердит свою эффективность, постепенно биометрия появится и в других крупных воздушных гаванях, включая Шереметьево.
Сравнение: традиционный и биометрический контроль
|Параметр
|Традиционный контроль
|Биометрический контроль
|Документы
|Паспорт, посадочный талон
|Достаточно цифрового профиля
|Время прохождения
|От 15 до 40 минут
|От 5 до 15 минут
|Уровень автоматизации
|Минимальный
|Максимальный
|Риск ошибок
|Человеческий фактор
|Минимизируется алгоритмами
|Доступность
|Для всех пассажиров
|Для зарегистрированных в системе
Советы шаг за шагом: как подготовиться к биометрии
-
Зарегистрироваться в системе биометрии через банковские сервисы или государственные порталы.
-
Привязать цифровой профиль к данным паспорта.
-
Проверить актуальность данных перед полётом.
-
На регистрации выбрать упрощённый маршрут.
-
При необходимости использовать традиционный способ прохождения контроля.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: не обновить данные биометрии.
Последствие: невозможность пройти быстрый контроль.
Альтернатива: регистрация в обычном порядке с паспортом.
-
Ошибка: отказаться от цифрового профиля.
Последствие: дольше стоять в очередях.
Альтернатива: подключить профиль заранее через "Госуслуги".
-
Ошибка: игнорировать уведомления системы.
Последствие: задержки при регистрации.
Альтернатива: проверять статус профиля в приложении авиакомпании.
А что если…
А что если биометрическая система даст сбой? Тогда пассажирам всё равно останется возможность пройти традиционный контроль. Минтранс подчёркивает, что внедрение новых технологий не отменяет действующие процедуры, а лишь дополняет их.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Экономия времени
|Необходимость регистрации в системе
|Удобство для постоянных рейсов
|Возможные сбои техники
|Снижение очередей
|Ограниченная доступность на старте
|Современные технологии
|Опасения по защите персональных данных
|Интеграция с госуслугами
|Требуется доверие к системе
FAQ
Как выбрать, какой контроль пройти?
На регистрации пассажир сможет выбрать — использовать биометрию или предъявить паспорт.
Сколько стоит подключение биометрии?
Регистрация цифрового профиля бесплатна, процедура проводится через официальные сервисы.
Что лучше: паспорт или биометрия?
Для тех, кто часто летает, биометрия удобнее: быстрее и меньше бумажной волокиты.
Мифы и правда
-
Миф: биометрия полностью заменит паспорт.
Правда: паспорт останется обязательным документом, биометрия — лишь альтернатива.
-
Миф: данные будут храниться в аэропорту.
Правда: информация размещается в защищённых государственных системах.
-
Миф: это небезопасно.
Правда: биометрические данные шифруются и защищаются по высоким стандартам.
Три интересных факта
• В Китае биометрия уже применяется для посадки на поезд.
• В Японии система распознавания лиц интегрирована в туристические сервисы.
• В Дубае весь процесс прохождения контроля занимает не более 15 секунд.
Исторический контекст
-
2017 год — первые тесты биометрии в аэропортах Европы.
-
2019 год — США запускают обязательное распознавание для международных рейсов.
-
2023 год — в России начинают обсуждать массовое внедрение технологии.
-
2025 год — старт пилотного проекта в Пулково.
-
2028-2029 годы — плановое распространение на ключевые аэропорты страны.
