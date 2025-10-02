Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:43

Лицо вместо документов: как биометрия ускорит полёт, но заставит привыкнуть к новому

Минтранс: пилотный проект биометрического контроля стартует в Пулково в конце 2025 года

В ближайшие годы в российских аэропортах начнётся масштабное внедрение биометрии. Эта технология обещает изменить привычный порядок прохождения формальностей и сделать путь пассажира от стойки регистрации до посадки гораздо быстрее. Но процесс потребует времени и тщательной подготовки: речь идёт о сложной системе, где задействованы государственные структуры, авиакомпании и технологические центры.

Как это будет работать

По словам главы Минтранса Андрея Никитина, главная цель проекта — создать дифференцированный подход к пассажирам. Если человек имеет подтверждённый цифровой профиль и не относится к категории риска, он сможет пройти все этапы — от регистрации до досмотра — по упрощённой схеме.

"Процесс требует тщательной координации между всеми участниками, включая представителей силовых структур, поэтому рассчитывать на мгновенное внедрение не приходится", — отметил министр Андрей Никитин.

Первые испытания намечены на конец 2025 года. Пилотной площадкой станет аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Если проект подтвердит свою эффективность, постепенно биометрия появится и в других крупных воздушных гаванях, включая Шереметьево.

Сравнение: традиционный и биометрический контроль

Параметр Традиционный контроль Биометрический контроль
Документы Паспорт, посадочный талон Достаточно цифрового профиля
Время прохождения От 15 до 40 минут От 5 до 15 минут
Уровень автоматизации Минимальный Максимальный
Риск ошибок Человеческий фактор Минимизируется алгоритмами
Доступность Для всех пассажиров Для зарегистрированных в системе

Советы шаг за шагом: как подготовиться к биометрии

  1. Зарегистрироваться в системе биометрии через банковские сервисы или государственные порталы.

  2. Привязать цифровой профиль к данным паспорта.

  3. Проверить актуальность данных перед полётом.

  4. На регистрации выбрать упрощённый маршрут.

  5. При необходимости использовать традиционный способ прохождения контроля.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не обновить данные биометрии.
    Последствие: невозможность пройти быстрый контроль.
    Альтернатива: регистрация в обычном порядке с паспортом.

  • Ошибка: отказаться от цифрового профиля.
    Последствие: дольше стоять в очередях.
    Альтернатива: подключить профиль заранее через "Госуслуги".

  • Ошибка: игнорировать уведомления системы.
    Последствие: задержки при регистрации.
    Альтернатива: проверять статус профиля в приложении авиакомпании.

А что если…

А что если биометрическая система даст сбой? Тогда пассажирам всё равно останется возможность пройти традиционный контроль. Минтранс подчёркивает, что внедрение новых технологий не отменяет действующие процедуры, а лишь дополняет их.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Экономия времени Необходимость регистрации в системе
Удобство для постоянных рейсов Возможные сбои техники
Снижение очередей Ограниченная доступность на старте
Современные технологии Опасения по защите персональных данных
Интеграция с госуслугами Требуется доверие к системе

FAQ

Как выбрать, какой контроль пройти?
На регистрации пассажир сможет выбрать — использовать биометрию или предъявить паспорт.

Сколько стоит подключение биометрии?
Регистрация цифрового профиля бесплатна, процедура проводится через официальные сервисы.

Что лучше: паспорт или биометрия?
Для тех, кто часто летает, биометрия удобнее: быстрее и меньше бумажной волокиты.

Мифы и правда

  • Миф: биометрия полностью заменит паспорт.
    Правда: паспорт останется обязательным документом, биометрия — лишь альтернатива.

  • Миф: данные будут храниться в аэропорту.
    Правда: информация размещается в защищённых государственных системах.

  • Миф: это небезопасно.
    Правда: биометрические данные шифруются и защищаются по высоким стандартам.

Три интересных факта

• В Китае биометрия уже применяется для посадки на поезд.
• В Японии система распознавания лиц интегрирована в туристические сервисы.
• В Дубае весь процесс прохождения контроля занимает не более 15 секунд.

Исторический контекст

  • 2017 год — первые тесты биометрии в аэропортах Европы.

  • 2019 год — США запускают обязательное распознавание для международных рейсов.

  • 2023 год — в России начинают обсуждать массовое внедрение технологии.

  • 2025 год — старт пилотного проекта в Пулково.

  • 2028-2029 годы — плановое распространение на ключевые аэропорты страны.

