Большие деньги взлетают: вокруг Домодедово закручивается аукцион десятилетия

Один из крупнейших авиационных узлов Восточной Европы, долгие годы остававшийся частным активом, готовятся вернуть на рынок уже в новом статусе. Аэропорт Домодедово, изъятый в пользу государства летом 2025 года, планируется выставить на продажу в начале 2026-го. Об этом сообщает издание vokrugsveta.ru.

История Домодедово давно выделяется на фоне других московских аэропортов. В отличие от Шереметьево и Внуково, он с середины 1990-х развивался как частный проект группы "Ист Лайн" под руководством Дмитрия Каменщика и быстро превратился в крупнейший пассажирский хаб страны.

От частного флагмана к государственному активу

В 2000-е годы Домодедово пережило масштабную модернизацию и на длительное время стало лидером по пассажиропотоку в России. Однако параллельно росло и внимание государства: споры о праве собственности на взлётно-посадочные полосы, проверки и уголовные дела формировали вокруг аэропорта нестабильный фон.

Кульминацией стал иск Генпрокуратуры, поданный в Арбитражный суд Московской области. Надзорный орган настаивал, что в ходе приватизации контроль над стратегическим объектом получили иностранные лица — из-за иностранного гражданства Дмитрия Каменщика и Валерия Когана. В июне 2025 года суд удовлетворил требования, и активы DME были изъяты в пользу государства.

Аукцион и потенциальные покупатели

О планах продажи Домодедово в начале 2026 года сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Уверен, что аукцион состоится, есть желающие, есть инвесторы", — заявил Антон Силуанов.

По его словам, пакет будет выставлен на открытый аукцион в соответствии с действующим законодательством.

На рынке обсуждается ограниченный круг потенциальных покупателей. Среди них — крупные госкорпорации, банковские синдикаты и консорциумы с участием дружественного иностранного капитала. По данным НСН, интерес к сделке проявляют владельцы аэропорта Внуково, для чего уже создано отдельное юридическое лицо.

Что изменится для рынка и пассажиров

Эксперты отмечают, что новым собственникам предстоит прежде всего удержать авиакомпании, а не вкладываться в масштабную реконструкцию. Исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев указывал, что потенциал роста Домодедово остаётся значительным.

Продажа аэропорта может стать символом консолидации транспортной инфраструктуры внутри страны. Для пассажиров это может означать унификацию тарифов и более тесную интеграцию с другими видами транспорта, а для отрасли — крупнейшую сделку десятилетия, объём которой, по оценкам, может измеряться сотнями миллиардов рублей.