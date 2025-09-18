AirPods научились искать себя сами и следить за вами: встречайте поколение Pro 3
Apple снова удивила поклонников техники, представив третье поколение беспроводных наушников AirPods Pro. Модель сохранила узнаваемый дизайн, но получила целый ряд инноваций, которые расширяют привычное представление о наушниках. На презентации акцент сделали на датчике сердечного ритма и удвоенном качестве шумоподавления, однако за кулисами осталось еще одно важное новшество — новый чип U2 в кейсе.
Чип U2: зачем он нужен
Вторая версия AirPods Pro впервые позволила искать кейс в приложении Find My благодаря чипу U1. Теперь в AirPods Pro 3 установлена обновлённая версия — U2. Apple заявляет, что он обеспечивает втрое большую дальность работы и повышенную точность позиционирования.
Этот же чип впервые появился в iPhone 15 и уже доказал эффективность в поиске людей на загруженных площадках. Теперь аналогичная технология встроена в кейс наушников, делая его практически "невидимым маяком".
По слухам, Apple готовит и новую версию трекера AirTag на базе U2 — с ещё более точным определением местоположения потерянных предметов.
Новые функции AirPods Pro 3
Главные изменения коснулись не только чипа. В список заметных улучшений вошли:
-
встроенный датчик сердечного ритма, работающий в фоновом режиме;
-
активное шумоподавление, эффективность которого выросла в два раза по сравнению с AirPods Pro 2;
-
режим прозрачности с увеличенной автономностью — теперь до 10 часов против 6 у предыдущего поколения.
Сравнение AirPods Pro 2 и AirPods Pro 3
|Характеристика
|AirPods Pro 2
|AirPods Pro 3
|Чип
|U1
|U2
|Автономность в режиме прозрачности
|6 часов
|10 часов
|Активное шумоподавление
|стандартное
|вдвое эффективнее
|Датчик сердечного ритма
|нет
|есть
|Поиск через Find My
|базовый
|расширенный, дальность x3
Советы шаг за шагом: как использовать новые функции
-
Подключите наушники к iPhone и активируйте "Здоровье" для мониторинга сердечного ритма.
-
Включите расширенное шумоподавление в настройках Bluetooth.
-
Используйте Find My для поиска кейса с помощью точной навигации.
-
Проверьте работу прозрачного режима и настройте уровни окружающего звука.
-
Подключите AirPods к Apple Watch — это усилит синхронизацию данных о здоровье.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать настройку Find My.
-
Последствие: при утере кейса его будет сложнее найти.
-
Альтернатива: сразу активировать функцию поиска при первом подключении.
-
Ошибка: использовать шумоподавление постоянно.
-
Последствие: быстрее разряжается батарея.
-
Альтернатива: комбинировать с режимом прозрачности.
-
Ошибка: не обновлять прошивку наушников.
-
Последствие: снижение совместимости и пропуск новых функций.
-
Альтернатива: регулярно проверять обновления через iPhone.
А что если…
А что если AirPods Pro 3 станут не просто аксессуаром, а полноценным медицинским инструментом? Уже сейчас датчик пульса можно использовать для контроля физической активности. Если Apple добавит анализ кислорода в крови или стресс-тесты, наушники смогут конкурировать с фитнес-браслетами и смарт-часами.
Плюсы и минусы AirPods Pro 3
|Плюсы
|Минусы
|Чип U2 для сверхточного поиска
|Высокая цена
|Датчик сердечного ритма
|Ограниченная совместимость с Android
|Вдвое лучшее шумоподавление
|Небольшие изменения во внешнем виде
|Длительная работа в прозрачности
|Ограниченные цветовые варианты
FAQ
Как выбрать между AirPods Pro 2 и AirPods Pro 3?
Если важны датчик пульса и точное позиционирование, лучше взять AirPods Pro 3. Для базовых задач достаточно второй версии.
Сколько стоят AirPods Pro 3?
Точная цена зависит от региона, но она выше стоимости AirPods Pro 2 примерно на 20-25%.
Что лучше: AirPods Pro 3 или Beats Fit Pro?
AirPods Pro 3 выигрывают в шумоподавлении и функциях поиска, а Beats Fit Pro — в фиксации в ухе и цене.
Мифы и правда
-
Миф: "Датчик сердечного ритма заменяет смарт-часы".
Правда: он даёт лишь базовую информацию и не сопоставим с Apple Watch.
-
Миф: "Шумоподавление в два раза сильнее — значит, полная тишина".
Правда: технология сглаживает шум, но не устраняет его полностью.
-
Миф: "Кейс с чипом U2 невозможно потерять".
Правда: он лишь повышает шансы на точный поиск, но не исключает утрату.
Интересные факты
-
Первые AirPods появились в 2016 году и задали тренд на полностью беспроводные наушники.
-
Apple каждый раз внедряет новые чипы сначала в iPhone, а затем переносит их в аксессуары.
-
В среднем пользователи меняют AirPods раз в 2-3 года из-за снижения ёмкости батареи.
Исторический контекст
-
2016 год — дебют первых AirPods.
-
2019 год — появление AirPods Pro с шумоподавлением.
-
2022 год — выпуск AirPods Pro 2 с чипом U1.
-
2025 год — релиз AirPods Pro 3 с датчиком пульса и чипом U2.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru