AirPods научились искать себя сами и следить за вами: встречайте поколение Pro 3

Apple снова удивила поклонников техники, представив третье поколение беспроводных наушников AirPods Pro. Модель сохранила узнаваемый дизайн, но получила целый ряд инноваций, которые расширяют привычное представление о наушниках. На презентации акцент сделали на датчике сердечного ритма и удвоенном качестве шумоподавления, однако за кулисами осталось еще одно важное новшество — новый чип U2 в кейсе.

Чип U2: зачем он нужен

Вторая версия AirPods Pro впервые позволила искать кейс в приложении Find My благодаря чипу U1. Теперь в AirPods Pro 3 установлена обновлённая версия — U2. Apple заявляет, что он обеспечивает втрое большую дальность работы и повышенную точность позиционирования.

Этот же чип впервые появился в iPhone 15 и уже доказал эффективность в поиске людей на загруженных площадках. Теперь аналогичная технология встроена в кейс наушников, делая его практически "невидимым маяком".

По слухам, Apple готовит и новую версию трекера AirTag на базе U2 — с ещё более точным определением местоположения потерянных предметов.

Новые функции AirPods Pro 3

Главные изменения коснулись не только чипа. В список заметных улучшений вошли:

встроенный датчик сердечного ритма, работающий в фоновом режиме;

активное шумоподавление, эффективность которого выросла в два раза по сравнению с AirPods Pro 2;

режим прозрачности с увеличенной автономностью — теперь до 10 часов против 6 у предыдущего поколения.

Сравнение AirPods Pro 2 и AirPods Pro 3

Характеристика AirPods Pro 2 AirPods Pro 3 Чип U1 U2 Автономность в режиме прозрачности 6 часов 10 часов Активное шумоподавление стандартное вдвое эффективнее Датчик сердечного ритма нет есть Поиск через Find My базовый расширенный, дальность x3

Советы шаг за шагом: как использовать новые функции

Подключите наушники к iPhone и активируйте "Здоровье" для мониторинга сердечного ритма. Включите расширенное шумоподавление в настройках Bluetooth. Используйте Find My для поиска кейса с помощью точной навигации. Проверьте работу прозрачного режима и настройте уровни окружающего звука. Подключите AirPods к Apple Watch — это усилит синхронизацию данных о здоровье.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать настройку Find My.

Последствие: при утере кейса его будет сложнее найти.

Альтернатива: сразу активировать функцию поиска при первом подключении.

Ошибка: использовать шумоподавление постоянно.

Последствие: быстрее разряжается батарея.

Альтернатива: комбинировать с режимом прозрачности.

Ошибка: не обновлять прошивку наушников.

Последствие: снижение совместимости и пропуск новых функций.

Альтернатива: регулярно проверять обновления через iPhone.

А что если…

А что если AirPods Pro 3 станут не просто аксессуаром, а полноценным медицинским инструментом? Уже сейчас датчик пульса можно использовать для контроля физической активности. Если Apple добавит анализ кислорода в крови или стресс-тесты, наушники смогут конкурировать с фитнес-браслетами и смарт-часами.

Плюсы и минусы AirPods Pro 3

Плюсы Минусы Чип U2 для сверхточного поиска Высокая цена Датчик сердечного ритма Ограниченная совместимость с Android Вдвое лучшее шумоподавление Небольшие изменения во внешнем виде Длительная работа в прозрачности Ограниченные цветовые варианты

FAQ

Как выбрать между AirPods Pro 2 и AirPods Pro 3?

Если важны датчик пульса и точное позиционирование, лучше взять AirPods Pro 3. Для базовых задач достаточно второй версии.

Сколько стоят AirPods Pro 3?

Точная цена зависит от региона, но она выше стоимости AirPods Pro 2 примерно на 20-25%.

Что лучше: AirPods Pro 3 или Beats Fit Pro?

AirPods Pro 3 выигрывают в шумоподавлении и функциях поиска, а Beats Fit Pro — в фиксации в ухе и цене.

Мифы и правда

Миф: "Датчик сердечного ритма заменяет смарт-часы".

Правда: он даёт лишь базовую информацию и не сопоставим с Apple Watch.

Миф: "Шумоподавление в два раза сильнее — значит, полная тишина".

Правда: технология сглаживает шум, но не устраняет его полностью.

Миф: "Кейс с чипом U2 невозможно потерять".

Правда: он лишь повышает шансы на точный поиск, но не исключает утрату.

Интересные факты

Первые AirPods появились в 2016 году и задали тренд на полностью беспроводные наушники. Apple каждый раз внедряет новые чипы сначала в iPhone, а затем переносит их в аксессуары. В среднем пользователи меняют AirPods раз в 2-3 года из-за снижения ёмкости батареи.

Исторический контекст