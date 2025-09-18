Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Наушники AirPods
Наушники AirPods
© Flickr by Maurizio Pesce is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:28

AirPods научились искать себя сами и следить за вами: встречайте поколение Pro 3

Apple добавила в кейс AirPods Pro 3 чип U2 — теперь найти наушники проще

Apple снова удивила поклонников техники, представив третье поколение беспроводных наушников AirPods Pro. Модель сохранила узнаваемый дизайн, но получила целый ряд инноваций, которые расширяют привычное представление о наушниках. На презентации акцент сделали на датчике сердечного ритма и удвоенном качестве шумоподавления, однако за кулисами осталось еще одно важное новшество — новый чип U2 в кейсе.

Чип U2: зачем он нужен

Вторая версия AirPods Pro впервые позволила искать кейс в приложении Find My благодаря чипу U1. Теперь в AirPods Pro 3 установлена обновлённая версия — U2. Apple заявляет, что он обеспечивает втрое большую дальность работы и повышенную точность позиционирования.

Этот же чип впервые появился в iPhone 15 и уже доказал эффективность в поиске людей на загруженных площадках. Теперь аналогичная технология встроена в кейс наушников, делая его практически "невидимым маяком".

По слухам, Apple готовит и новую версию трекера AirTag на базе U2 — с ещё более точным определением местоположения потерянных предметов.

Новые функции AirPods Pro 3

Главные изменения коснулись не только чипа. В список заметных улучшений вошли:

  • встроенный датчик сердечного ритма, работающий в фоновом режиме;

  • активное шумоподавление, эффективность которого выросла в два раза по сравнению с AirPods Pro 2;

  • режим прозрачности с увеличенной автономностью — теперь до 10 часов против 6 у предыдущего поколения.

Сравнение AirPods Pro 2 и AirPods Pro 3

Характеристика AirPods Pro 2 AirPods Pro 3
Чип U1 U2
Автономность в режиме прозрачности 6 часов 10 часов
Активное шумоподавление стандартное вдвое эффективнее
Датчик сердечного ритма нет есть
Поиск через Find My базовый расширенный, дальность x3

Советы шаг за шагом: как использовать новые функции

  1. Подключите наушники к iPhone и активируйте "Здоровье" для мониторинга сердечного ритма.

  2. Включите расширенное шумоподавление в настройках Bluetooth.

  3. Используйте Find My для поиска кейса с помощью точной навигации.

  4. Проверьте работу прозрачного режима и настройте уровни окружающего звука.

  5. Подключите AirPods к Apple Watch — это усилит синхронизацию данных о здоровье.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать настройку Find My.

  • Последствие: при утере кейса его будет сложнее найти.

  • Альтернатива: сразу активировать функцию поиска при первом подключении.

  • Ошибка: использовать шумоподавление постоянно.

  • Последствие: быстрее разряжается батарея.

  • Альтернатива: комбинировать с режимом прозрачности.

  • Ошибка: не обновлять прошивку наушников.

  • Последствие: снижение совместимости и пропуск новых функций.

  • Альтернатива: регулярно проверять обновления через iPhone.

А что если…

А что если AirPods Pro 3 станут не просто аксессуаром, а полноценным медицинским инструментом? Уже сейчас датчик пульса можно использовать для контроля физической активности. Если Apple добавит анализ кислорода в крови или стресс-тесты, наушники смогут конкурировать с фитнес-браслетами и смарт-часами.

Плюсы и минусы AirPods Pro 3

Плюсы Минусы
Чип U2 для сверхточного поиска Высокая цена
Датчик сердечного ритма Ограниченная совместимость с Android
Вдвое лучшее шумоподавление Небольшие изменения во внешнем виде
Длительная работа в прозрачности Ограниченные цветовые варианты

FAQ

Как выбрать между AirPods Pro 2 и AirPods Pro 3?
Если важны датчик пульса и точное позиционирование, лучше взять AirPods Pro 3. Для базовых задач достаточно второй версии.

Сколько стоят AirPods Pro 3?
Точная цена зависит от региона, но она выше стоимости AirPods Pro 2 примерно на 20-25%.

Что лучше: AirPods Pro 3 или Beats Fit Pro?
AirPods Pro 3 выигрывают в шумоподавлении и функциях поиска, а Beats Fit Pro — в фиксации в ухе и цене.

Мифы и правда

  • Миф: "Датчик сердечного ритма заменяет смарт-часы".
    Правда: он даёт лишь базовую информацию и не сопоставим с Apple Watch.

  • Миф: "Шумоподавление в два раза сильнее — значит, полная тишина".
    Правда: технология сглаживает шум, но не устраняет его полностью.

  • Миф: "Кейс с чипом U2 невозможно потерять".
    Правда: он лишь повышает шансы на точный поиск, но не исключает утрату.

Интересные факты

  1. Первые AirPods появились в 2016 году и задали тренд на полностью беспроводные наушники.

  2. Apple каждый раз внедряет новые чипы сначала в iPhone, а затем переносит их в аксессуары.

  3. В среднем пользователи меняют AirPods раз в 2-3 года из-за снижения ёмкости батареи.

Исторический контекст

  • 2016 год — дебют первых AirPods.

  • 2019 год — появление AirPods Pro с шумоподавлением.

  • 2022 год — выпуск AirPods Pro 2 с чипом U1.

  • 2025 год — релиз AirPods Pro 3 с датчиком пульса и чипом U2.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исходный код и логи китайского файрвола оказались в сети — данные Geedge и MESA сегодня в 22:28

Секреты цензуры на 500 гигабайт: как сломали "Великую китайскую стену" онлайн

В сеть попали сотни гигабайт данных о работе «Великого китайского файрвола». Что скрывают эти документы и чем грозит крупнейшая утечка?

Читать полностью » Apple обновила список совместимости для фирменной салфетки — добавлены iPhone 17 и iPhone Air сегодня в 21:17

Слишком технологично, чтобы быть просто тряпкой: у салфетки Apple появился новый список

Apple обновила список совместимых устройств для своей салфетки за $19, включив iPhone 17. Почему обычная ткань стала мемом и символом маркетинга?

Читать полностью » Microsoft устранила опасную уязвимость в Windows — затронуты 8 версий ОС сегодня в 20:18

Открытие из России: ошибка в драйвере Windows могла дать хакерам доступ ко всему вашему ПК

Microsoft закрыла критическую брешь в Windows, которую нашел эксперт Positive Technologies. Чем опасна уязвимость и почему обновление нельзя откладывать?

Читать полностью » Microsoft добавила новую функцию кнопке Xbox на Windows 11 — доступно в сборке Insider сегодня в 19:17

Нажал — и управляешь: Microsoft превращает геймпад в полноценную навигацию по системе

Microsoft тестирует интеграцию Xbox-контроллеров в Windows 11: теперь длительное нажатие кнопки откроет Task View. Чем это изменит управление?

Читать полностью » OpenAI начала работать с роботами — цель: научить ИИ действовать в реальном мире сегодня в 18:17

ChatGPT уже не хватает — теперь OpenAI хочет, чтобы ИИ умел двигаться

OpenAI выходит за пределы языковых моделей и делает ставку на робототехнику. Как компания планирует приблизиться к созданию AGI через партнерства и новые проекты?

Читать полностью » Пользователи жалуются на вздутие батарей в Pixel 7 — возможна деформация корпуса сегодня в 17:19

Экран выпирает, корпус трещит — владельцы Pixel пугаются своего смартфона

Владельцы Google Pixel 7 жалуются на массовое вздутие аккумуляторов. Чем это грозит и как компания реагирует на проблему?

Читать полностью » Программист Ситнов: отремонтировать флагманский телефон выгоднее, чем бюджетный сегодня в 16:24

Старый телефон превращается в проблему: вот как понять, что ремонт уже бессмыслен

Как понять, когда ремонт смартфона теряет смысл и выгоднее купить новый? Эксперт объяснил, от чего зависит выбор.

Читать полностью » Gemini стал самым популярным бесплатным приложением для iPhone в США сегодня в 16:11

Когда картинки побеждают текст: почему Gemini обошёл ChatGPT и стал №1 в App Store

Google Gemini обошел ChatGPT в американском App Store. В чем секрет успеха и как модель Nano Banana изменила рынок ИИ-приложений?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Маршрут движения и эмоциональное состояние водителя влияют на встречи с ГАИ
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Вялов рассказал, как сахар помогает быстро повысить концентрацию
Туризм

В России вступил в силу закон о штрафах и тюрьме за экскурсии на крышах — TourDom.ru
Дом

Разницы между матовой и блестящей стороной фольги нет — объяснили технологи
Питомцы

Ветеринары Подмосковья рассказали, какие выделения из глаз у животных считаются нормой
Наука

Гюндюз: керамика с лицом из Гёкхёюка отражает ритуальные практики ранних анатолийских общин
Садоводство

Агроном Алексей Мармулев: мягкая зима спровоцировала нашествие полёвок
Еда

Врач Жаровская: кефир может вызывать изжогу, лучше начинать день с воды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet