Наушники AirPods
© Flickr by Maurizio Pesce is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:28

Не чинится, не разбирается, не прощает ошибок: что скрывают новые AirPods

iFixit поставил AirPods Pro 3 ноль баллов за ремонтопригодность

Третье поколение беспроводных наушников AirPods Pro от Apple уже получило положительные отзывы за звук, комфорт и удобство. Но специалисты iFixit, традиционно проводящие разборку новых устройств, выставили им крайне низкую оценку в другой категории. По шкале ремонтопригодности AirPods Pro 3 получили 0 из 10 возможных баллов. Это значит, что восстановить их практически невозможно без риска окончательно повредить устройство.

Почему AirPods Pro 3 оказались "неремонтопригодными"

Эксперты отметили, что аккумуляторы, как и в любом портативном гаджете, постепенно теряют емкость — обычно через 2-3 года использования. Однако заменить батарею в AirPods Pro 3 почти нереально: конструкция наушников не рассчитана на обслуживание. Даже при наличии специального инструмента велика вероятность повредить корпус или электронные компоненты.

При этом Apple внесла некоторые технические изменения в конструкцию, но они не повлияли на конечный результат. В частности, вместо двух отдельных аккумуляторов компания использовала один более ёмкий элемент питания.

"Устройство практически невозможно восстановить без риска повреждений", — заявили специалисты iFixit.

Что нового появилось в AirPods Pro 3

Несмотря на низкий рейтинг ремонтопригодности, инженеры iFixit отметили ряд обновлений:

  • аккумулятор объёмом 1,334 Вт*ч вместо двух батарей в предыдущих моделях;

  • оптимизация магнитной системы в зарядном кейсе, сокращено количество редкоземельных магнитов;

  • сохранение поддержки Qi2 и MagSafe;

  • новые амбушюры с пенным наполнителем и силиконовой оболочкой для лучшей фиксации и шумоизоляции.

Сравнение AirPods Pro 2 и AirPods Pro 3

Характеристика AirPods Pro 2 AirPods Pro 3
Аккумулятор Два элемента Один элемент 1,334 Вт*ч
Магнитная система Больше магнитов Оптимизирована, меньше магнитов
Поддержка зарядки MagSafe, Qi MagSafe, Qi2
Амбушюры Силиконовые С пенным наполнителем
Ремонтопригодность 0/10 0/10

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рассчитывать на долгую службу аккумулятора.
    Последствие: снижение времени работы через 2-3 года.
    Альтернатива: учитывать срок службы при покупке, закладывать замену устройства.

  • Ошибка: пытаться самостоятельно заменить батарею.
    Последствие: повреждение корпуса и потеря функционала.
    Альтернатива: пользоваться сервисными программами Apple или сторонним обменом.

  • Ошибка: ожидать высокой ремонтопригодности.
    Последствие: разочарование при износе.
    Альтернатива: выбирать альтернативные модели с более простым доступом к аккумулятору (например, наушники с заменяемыми батареями).

А что если…

А что если Apple всё-таки изменит подход и сделает AirPods ремонтопригодными? Это могло бы продлить срок службы гаджетов и сократить электронные отходы. Но пока компания явно делает ставку на компактность и герметичность, жертвуя возможностью обслуживания.

Плюсы и минусы AirPods Pro 3

Плюсы Минусы
Улучшенные амбушюры с пенным наполнителем Нулевая ремонтопригодность
Поддержка Qi2 и MagSafe Батарея теряет емкость через 2-3 года
Новый аккумулятор большей емкости Нельзя заменить батарею без повреждений
Оптимизация магнитной системы Высокая цена при ограниченном сроке службы
Сильная шумоизоляция Экологические вопросы из-за одноразовости

FAQ

Можно ли заменить аккумулятор в AirPods Pro 3?
Практически нет: разборка приведёт к повреждению корпуса или электроники.

Сколько служат наушники без замены батареи?
В среднем 2-3 года активного использования.

Какие альтернативы есть у покупателей?
Либо обновлять устройство каждые несколько лет, либо выбирать модели других брендов с модульной конструкцией.

Мифы и правда

  • Миф: AirPods Pro 3 легко обслужить в сервисе.
    Правда: даже в сервисных центрах чаще предлагают замену на новые.

  • Миф: новый аккумулятор решает проблему долговечности.
    Правда: несмотря на обновление, батарея всё равно изнашивается за пару лет.

  • Миф: амбушюры — просто маркетинг.
    Правда: пенное наполнение действительно улучшает посадку и шумоизоляцию.

Три интересных факта

  1. iFixit уже несколько поколений подряд ставит AirPods оценку 0/10 по ремонтопригодности.

  2. Qi2 — это новый стандарт беспроводной зарядки, совместимый с MagSafe.

  3. Амбушюры AirPods Pro 3 — первые в линейке с ячеистым наполнителем.

Исторический контекст

  • 2016: первые AirPods — революция на рынке TWS-наушников.

  • 2019: выход AirPods Pro с активным шумоподавлением.

  • 2022: AirPods Pro 2 — улучшенный звук и кейс с динамиком.

  • 2025: AirPods Pro 3 — новые амбушюры и Qi2, но по-прежнему неремонтопригодные.

