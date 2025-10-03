Не чинится, не разбирается, не прощает ошибок: что скрывают новые AirPods
Третье поколение беспроводных наушников AirPods Pro от Apple уже получило положительные отзывы за звук, комфорт и удобство. Но специалисты iFixit, традиционно проводящие разборку новых устройств, выставили им крайне низкую оценку в другой категории. По шкале ремонтопригодности AirPods Pro 3 получили 0 из 10 возможных баллов. Это значит, что восстановить их практически невозможно без риска окончательно повредить устройство.
Почему AirPods Pro 3 оказались "неремонтопригодными"
Эксперты отметили, что аккумуляторы, как и в любом портативном гаджете, постепенно теряют емкость — обычно через 2-3 года использования. Однако заменить батарею в AirPods Pro 3 почти нереально: конструкция наушников не рассчитана на обслуживание. Даже при наличии специального инструмента велика вероятность повредить корпус или электронные компоненты.
При этом Apple внесла некоторые технические изменения в конструкцию, но они не повлияли на конечный результат. В частности, вместо двух отдельных аккумуляторов компания использовала один более ёмкий элемент питания.
"Устройство практически невозможно восстановить без риска повреждений", — заявили специалисты iFixit.
Что нового появилось в AirPods Pro 3
Несмотря на низкий рейтинг ремонтопригодности, инженеры iFixit отметили ряд обновлений:
-
аккумулятор объёмом 1,334 Вт*ч вместо двух батарей в предыдущих моделях;
-
оптимизация магнитной системы в зарядном кейсе, сокращено количество редкоземельных магнитов;
-
сохранение поддержки Qi2 и MagSafe;
-
новые амбушюры с пенным наполнителем и силиконовой оболочкой для лучшей фиксации и шумоизоляции.
Сравнение AirPods Pro 2 и AirPods Pro 3
|Характеристика
|AirPods Pro 2
|AirPods Pro 3
|Аккумулятор
|Два элемента
|Один элемент 1,334 Вт*ч
|Магнитная система
|Больше магнитов
|Оптимизирована, меньше магнитов
|Поддержка зарядки
|MagSafe, Qi
|MagSafe, Qi2
|Амбушюры
|Силиконовые
|С пенным наполнителем
|Ремонтопригодность
|0/10
|0/10
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: рассчитывать на долгую службу аккумулятора.
Последствие: снижение времени работы через 2-3 года.
Альтернатива: учитывать срок службы при покупке, закладывать замену устройства.
-
Ошибка: пытаться самостоятельно заменить батарею.
Последствие: повреждение корпуса и потеря функционала.
Альтернатива: пользоваться сервисными программами Apple или сторонним обменом.
-
Ошибка: ожидать высокой ремонтопригодности.
Последствие: разочарование при износе.
Альтернатива: выбирать альтернативные модели с более простым доступом к аккумулятору (например, наушники с заменяемыми батареями).
А что если…
А что если Apple всё-таки изменит подход и сделает AirPods ремонтопригодными? Это могло бы продлить срок службы гаджетов и сократить электронные отходы. Но пока компания явно делает ставку на компактность и герметичность, жертвуя возможностью обслуживания.
Плюсы и минусы AirPods Pro 3
|Плюсы
|Минусы
|Улучшенные амбушюры с пенным наполнителем
|Нулевая ремонтопригодность
|Поддержка Qi2 и MagSafe
|Батарея теряет емкость через 2-3 года
|Новый аккумулятор большей емкости
|Нельзя заменить батарею без повреждений
|Оптимизация магнитной системы
|Высокая цена при ограниченном сроке службы
|Сильная шумоизоляция
|Экологические вопросы из-за одноразовости
FAQ
Можно ли заменить аккумулятор в AirPods Pro 3?
Практически нет: разборка приведёт к повреждению корпуса или электроники.
Сколько служат наушники без замены батареи?
В среднем 2-3 года активного использования.
Какие альтернативы есть у покупателей?
Либо обновлять устройство каждые несколько лет, либо выбирать модели других брендов с модульной конструкцией.
Мифы и правда
-
Миф: AirPods Pro 3 легко обслужить в сервисе.
Правда: даже в сервисных центрах чаще предлагают замену на новые.
-
Миф: новый аккумулятор решает проблему долговечности.
Правда: несмотря на обновление, батарея всё равно изнашивается за пару лет.
-
Миф: амбушюры — просто маркетинг.
Правда: пенное наполнение действительно улучшает посадку и шумоизоляцию.
Три интересных факта
-
iFixit уже несколько поколений подряд ставит AirPods оценку 0/10 по ремонтопригодности.
-
Qi2 — это новый стандарт беспроводной зарядки, совместимый с MagSafe.
-
Амбушюры AirPods Pro 3 — первые в линейке с ячеистым наполнителем.
Исторический контекст
-
2016: первые AirPods — революция на рынке TWS-наушников.
-
2019: выход AirPods Pro с активным шумоподавлением.
-
2022: AirPods Pro 2 — улучшенный звук и кейс с динамиком.
-
2025: AirPods Pro 3 — новые амбушюры и Qi2, но по-прежнему неремонтопригодные.
