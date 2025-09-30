Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:17

Наклони голову — и поехали: наушники Apple стали геймпадом будущего

В App Store вышла игра RidePods с управлением через AirPods — разработчик Али Танис

Появление новой игры RidePods стало событием не только для любителей гонок, но и для всех, кто следит за развитием игровых технологий. Впервые в истории App Store наушники Apple AirPods получили роль полноценного контроллера движения. Разработчик Али Танис использовал сенсоры пространственного звука, встроенные в гарнитуру, и сумел превратить их в инструмент управления виртуальным мотоциклом.

Эта идея родилась совершенно случайно: работая над другим приложением, Танис задумался о том, что датчики, отвечающие за отслеживание положения головы, можно адаптировать для игр. И эксперимент оказался успешным: повороты головы стали поворотами руля, а движение вперёд и назад — ускорением и торможением.

Как это работает

Игровой процесс построен на максимально интуитивных жестах. Всё, что требуется игроку — надеть AirPods и слегка наклонять голову. Это не только упрощает управление, но и делает игру более динамичной: привычные кнопки или джойстики здесь заменены естественными движениями.

"Без совместимых наушников игровой процесс может не работать должным образом", — предупреждает описание в App Store.

Поддерживаются модели с функцией пространственного звука: AirPods Pro и AirPods третьего поколения.

Сравнение: традиционные контроллеры и AirPods

Параметр Обычный геймпад AirPods с датчиками
Управление Кнопки и стики Повороты головы
Реализм Средний Высокий эффект погружения
Удобство Требует привыкания Интуитивно понятно
Совместимость Универсальная Только с поддержкой Spatial Audio
Новизна Стандарт Уникальный опыт

Советы шаг за шагом: как начать играть в RidePods

  1. Убедитесь, что у вас есть AirPods Pro или AirPods 3.

  2. Обновите iOS и сами наушники до последней версии прошивки.

  3. Скачайте игру RidePods из App Store.

  4. Подключите AirPods к iPhone и активируйте функцию пространственного звука.

  5. Запустите игру и пройдите краткий обучающий режим.

  6. Наклоняйте голову для управления мотоциклом, двигайтесь вперёд или назад для изменения скорости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать устаревшие модели AirPods без Spatial Audio.

  • Последствие: управление работать не будет, игра фактически станет недоступной.

  • Альтернатива: приобрести AirPods Pro или AirPods 3, которые поддерживают нужные сенсоры.

  • Ошибка: играть в шумном месте без регулировки звука.

  • Последствие: падение качества погружения, отвлекающие факторы.

  • Альтернатива: включить активное шумоподавление AirPods Pro и играть в спокойной обстановке.

  • Ошибка: наклонять голову слишком резко.

  • Последствие: потеря точности управления, быстрые столкновения с препятствиями.

  • Альтернатива: делать плавные движения, что повышает контроль над мотоциклом.

А что если…

А что если подобные игры получат развитие и AirPods станут новым стандартом в мобильных гонках и симуляторах? Представьте гонки на автомобилях, где руль заменяют движения головы, или авиасимуляторы, в которых управление самолётом будет происходить без рук. Эта технология может выйти далеко за пределы развлечений и найти применение в обучающих программах, VR-платформах и даже реабилитации.

Плюсы и минусы использования AirPods как контроллера

Плюсы Минусы
Новизна и уникальный опыт Ограниченная совместимость
Естественные движения вместо кнопок Не подходит для долгих игровых сессий
Высокий уровень погружения Может вызвать дискомфорт у некоторых игроков
Поддержка фирменной технологии Apple Требует покупки современных моделей AirPods

FAQ

Как выбрать подходящие AirPods для игры?
Нужны модели с поддержкой Spatial Audio — AirPods Pro или AirPods 3.

Сколько стоит RidePods?
Стоимость зависит от региона App Store, чаще всего игра распространяется по премиальной модели с разовой оплатой или внутриигровыми покупками.

Что лучше для гонок: обычный контроллер или AirPods?
Если вы хотите новизны и необычного опыта, AirPods подарят уникальные ощущения. Для классического геймплея привычнее геймпад.

Мифы и правда

  • Миф: управление через AirPods работает со всеми моделями.

  • Правда: только устройства с пространственным звуком дают нужный эффект.

  • Миф: такие игры — просто эксперимент.

  • Правда: это полноценный игровой продукт с высоким уровнем качества.

  • Миф: управление головой быстро утомляет.

  • Правда: большинство игроков отмечают, что оно интуитивное и требует меньше усилий, чем кажется.

3 интересных факта

  1. AirPods впервые используются как контроллер движения в мобильной игре.

  2. Разработка заняла всего несколько недель — идея пришла случайно.

  3. Принцип работы основан на тех же сенсорах, которые создают эффект объёмного звука в фильмах и музыке.

Исторический контекст

  • 2007 год: запуск первого iPhone и App Store как платформы.

  • 2016 год: выход первых AirPods — наушников, ставших символом беспроводной эпохи.

  • 2020 год: появление Spatial Audio, давшего новый уровень звукового погружения.

  • 2025 год: RidePods — первая игра, где эта функция превратилась в инструмент управления.

