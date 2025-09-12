Переводчик в ушах: как AirPods становятся универсальным гаджетом для общения
На презентации Apple были показаны новые AirPods Pro 3 с поддержкой синхронного перевода. Теперь стало известно, что эта функция появится и в других моделях.
Поддерживаемые устройства
-
AirPods Pro 3 (новая модель).
-
AirPods Pro 2 и AirPods 4 с ANC - после выхода свежей прошивки.
Для работы опции потребуется iPhone 15 Pro или старше с установленной iOS 26. Это же требование распространяется и на AirPods Pro 3.
Как работает перевод
-
Поддерживаемые языки: английский, французский, немецкий, португальский и испанский.
-
До конца года добавят итальянский, японский, корейский и упрощённый китайский.
-
Для запуска функции нужно одновременно нажать на ножки обоих наушников.
-
Микрофоны будут улавливать речь собеседника и воспроизводить перевод на языке владельца в режиме реального времени.
-
Для полноценного диалога обеим сторонам необходимы AirPods и совместимый iPhone.
Обновления в AirPods Pro 3
-
Улучшенное звучание с акцентом на бас и музыкальные сцены.
-
Увеличенная автономность: 8 часов с активным шумоподавлением (ранее было 6).
-
Цена — $249, начало продаж — 19 сентября.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru