Наушники AirPods
© Flickr by Maurizio Pesce is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:27

Переводчик в ушах: как AirPods становятся универсальным гаджетом для общения

Функция перевода в реальном времени появится в AirPods Pro 2 и AirPods 4

На презентации Apple были показаны новые AirPods Pro 3 с поддержкой синхронного перевода. Теперь стало известно, что эта функция появится и в других моделях.

Поддерживаемые устройства

  • AirPods Pro 3 (новая модель).

  • AirPods Pro 2 и AirPods 4 с ANC - после выхода свежей прошивки.

Для работы опции потребуется iPhone 15 Pro или старше с установленной iOS 26. Это же требование распространяется и на AirPods Pro 3.

Как работает перевод

  • Поддерживаемые языки: английский, французский, немецкий, португальский и испанский.

  • До конца года добавят итальянский, японский, корейский и упрощённый китайский.

  • Для запуска функции нужно одновременно нажать на ножки обоих наушников.

  • Микрофоны будут улавливать речь собеседника и воспроизводить перевод на языке владельца в режиме реального времени.

  • Для полноценного диалога обеим сторонам необходимы AirPods и совместимый iPhone.

Обновления в AirPods Pro 3

  • Улучшенное звучание с акцентом на бас и музыкальные сцены.

  • Увеличенная автономность: 8 часов с активным шумоподавлением (ранее было 6).

  • Цена — $249, начало продаж — 19 сентября.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

