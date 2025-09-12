Переводчик в ушах: как AirPods становятся универсальным гаджетом для общения

На презентации Apple были показаны новые AirPods Pro 3 с поддержкой синхронного перевода. Теперь стало известно, что эта функция появится и в других моделях.

Поддерживаемые устройства

AirPods Pro 3 (новая модель).

AirPods Pro 2 и AirPods 4 с ANC - после выхода свежей прошивки.

Для работы опции потребуется iPhone 15 Pro или старше с установленной iOS 26. Это же требование распространяется и на AirPods Pro 3.

Как работает перевод

Поддерживаемые языки: английский, французский, немецкий, португальский и испанский.

До конца года добавят итальянский, японский, корейский и упрощённый китайский.

Для запуска функции нужно одновременно нажать на ножки обоих наушников.

Микрофоны будут улавливать речь собеседника и воспроизводить перевод на языке владельца в режиме реального времени.

Для полноценного диалога обеим сторонам необходимы AirPods и совместимый iPhone.

Обновления в AirPods Pro 3