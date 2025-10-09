Наушники стали умнее, чем кажутся: Apple "тихо" прокачала AirPods до нового уровня

Корпорация Apple выпустила неожиданное обновление программного обеспечения для своих беспроводных наушников. Новая прошивка с кодом 8A358 предназначена для моделей AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 и AirPods 4. Хотя компания не раскрыла детали, пользователи уже гадают, какие именно улучшения принесла новая версия.

Что известно об обновлении

Обновление 8A358 пришло на смену предыдущей сборке 8A356, которая вышла одновременно с запуском iOS 26. Тогда Apple добавила целый ряд новшеств: улучшенное качество звука при звонках, возможность записи голоса в студийном качестве и даже функцию "Живой перевод" (Live Translation).

Нынешняя прошивка, по мнению экспертов, может быть направлена на устранение багов, замеченных после предыдущего релиза. Некоторые пользователи жаловались на редкие обрывы соединения и некорректную работу шумоподавления при использовании с новыми версиями iOS и macOS.

"Обновления для AirPods чаще всего носят скрытый характер — Apple не публикует списки изменений, но постепенно улучшает стабильность и энергоэффективность", — пояснил аналитик издания MacRumors Марк Блум.

Как обновить AirPods

Процесс установки прошивки у Apple полностью автоматизирован. Пользователю не нужно нажимать никаких кнопок — главное, чтобы соблюдались три простых условия:

наушники должны быть сопряжены с iPhone, iPad или Mac. кейс необходимо подключить к зарядке. крышку кейса лучше оставить закрытой на 30-40 минут.

После этого устройство самостоятельно загрузит и установит новую версию программного обеспечения. Проверить текущую прошивку можно в настройках Bluetooth на сопряжённом устройстве.

Сравнение: прошивки 8A356 и 8A358

Характеристика Прошивка 8A356 Прошивка 8A358 Совместимость AirPods Pro 2, 3, 4 Те же модели Основные изменения Улучшение качества связи и звука Исправления ошибок, оптимизация Новые функции Live Translation, запись аудио в HD Возможная доработка ANC Дата выхода сентябрь 2025 октябрь 2025

Хотя на первый взгляд отличий немного, для Apple именно такие "тихие" обновления зачастую становятся ключевыми в улучшении пользовательского опыта.

Советы шаг за шагом: как получить максимум

Чтобы извлечь из AirPods всё возможное, стоит следовать нескольким простым рекомендациям:

регулярно обновляйте iOS или macOS. Синхронизация версий систем и прошивок улучшает стабильность. используйте оригинальные аксессуары. Зарядка от несертифицированного блока питания может прерывать процесс обновления. проверяйте настройки звука. В iOS 26 появились отдельные параметры для адаптивного эквалайзера и шумоподавления. используйте функцию "Live Translation”. Она доступна только на моделях с поддержкой ANC и последней прошивкой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использование AirPods без сопряжения с устройством Apple.

Последствие: прошивка не установится, возможны сбои.

Альтернатива: подключите наушники к iPhone или Mac и оставьте их заряжаться ночью.

Ошибка: использование неоригинального кейса.

Последствие: устройство не распознаётся, обновление не происходит.

Альтернатива: проверяйте серийный номер и покупайте аксессуары только с маркировкой MFi.

А что если не обновлять?

Если пользователь игнорирует установку новой прошивки, наушники продолжат работать, но возможны мелкие неполадки — от нестабильного подключения до увеличенного расхода заряда. Кроме того, Apple постепенно оптимизирует взаимодействие с новыми версиями iOS, и старые сборки могут терять совместимость с будущими функциями Siri и iCloud Audio.

FAQ

Как проверить версию прошивки AirPods?

Откройте настройки Bluetooth на iPhone, нажмите на "i" рядом с наушниками — там указана текущая версия.

Что делать, если прошивка не устанавливается?

Попробуйте сбросить AirPods, переподключить их к устройству и снова оставить в кейсе на зарядке.

Повлияет ли обновление на звук?

Обычно да — Apple корректирует параметры частотного диапазона и шумоподавления, хотя официально это не подтверждается.

Мифы и правда

Миф: прошивки Apple ничего не меняют.

Правда: в них часто содержатся скрытые улучшения — от оптимизации батареи до новых аудиоалгоритмов.

Миф: можно отключить автоматическое обновление AirPods.

Правда: невозможно — этот процесс полностью контролируется системой.

Миф: прошивка одинаково работает на всех моделях.

Правда: параметры адаптируются под конкретную версию AirPods, включая особенности микрофонов и драйверов.

Исторический контекст

Apple впервые внедрила автоматические обновления для AirPods в 2016 году, с выходом первой модели. С тех пор прошивки стали неотъемлемой частью экосистемы: они обеспечивают совместимость устройств с новыми версиями iOS и macOS, а также добавляют функции без необходимости покупать новые наушники.

В 2020 году компания впервые обновила алгоритмы ANC через прошивку, а в 2023 году внедрила пространственный звук. Теперь обновления становятся всё более значимыми — они превращают аксессуар в "умное" устройство, которое развивается вместе с экосистемой.

3 интересных факта

• Apple не публикует changelog для AirPods, считая, что пользователю важен результат, а не процесс.

• Некоторые прошивки уменьшают энергопотребление даже без заметных изменений звука.

• AirPods Pro 3 и AirPods 4 используют одинаковый контроллер H2, но поведение прошивки для каждой модели немного разное.