Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Наушники AirPods
Наушники AirPods
© Flickr by Maurizio Pesce is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Технологии
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:46

Наушники стали умнее, чем кажутся: Apple "тихо" прокачала AirPods до нового уровня

Новая прошивка 8A358 улучшает стабильность и работу шумоподавления в AirPods — MacRumors

Корпорация Apple выпустила неожиданное обновление программного обеспечения для своих беспроводных наушников. Новая прошивка с кодом 8A358 предназначена для моделей AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 и AirPods 4. Хотя компания не раскрыла детали, пользователи уже гадают, какие именно улучшения принесла новая версия.

Что известно об обновлении

Обновление 8A358 пришло на смену предыдущей сборке 8A356, которая вышла одновременно с запуском iOS 26. Тогда Apple добавила целый ряд новшеств: улучшенное качество звука при звонках, возможность записи голоса в студийном качестве и даже функцию "Живой перевод" (Live Translation).

Нынешняя прошивка, по мнению экспертов, может быть направлена на устранение багов, замеченных после предыдущего релиза. Некоторые пользователи жаловались на редкие обрывы соединения и некорректную работу шумоподавления при использовании с новыми версиями iOS и macOS.

"Обновления для AirPods чаще всего носят скрытый характер — Apple не публикует списки изменений, но постепенно улучшает стабильность и энергоэффективность", — пояснил аналитик издания MacRumors Марк Блум.

Как обновить AirPods

Процесс установки прошивки у Apple полностью автоматизирован. Пользователю не нужно нажимать никаких кнопок — главное, чтобы соблюдались три простых условия:

  1. наушники должны быть сопряжены с iPhone, iPad или Mac.

  2. кейс необходимо подключить к зарядке.

  3. крышку кейса лучше оставить закрытой на 30-40 минут.

После этого устройство самостоятельно загрузит и установит новую версию программного обеспечения. Проверить текущую прошивку можно в настройках Bluetooth на сопряжённом устройстве.

Сравнение: прошивки 8A356 и 8A358

Характеристика Прошивка 8A356 Прошивка 8A358
Совместимость AirPods Pro 2, 3, 4 Те же модели
Основные изменения Улучшение качества связи и звука Исправления ошибок, оптимизация
Новые функции Live Translation, запись аудио в HD Возможная доработка ANC
Дата выхода сентябрь 2025 октябрь 2025

Хотя на первый взгляд отличий немного, для Apple именно такие "тихие" обновления зачастую становятся ключевыми в улучшении пользовательского опыта.

Советы шаг за шагом: как получить максимум

Чтобы извлечь из AirPods всё возможное, стоит следовать нескольким простым рекомендациям:

  1. регулярно обновляйте iOS или macOS. Синхронизация версий систем и прошивок улучшает стабильность.

  2. используйте оригинальные аксессуары. Зарядка от несертифицированного блока питания может прерывать процесс обновления.

  3. проверяйте настройки звука. В iOS 26 появились отдельные параметры для адаптивного эквалайзера и шумоподавления.

  4. используйте функцию "Live Translation”. Она доступна только на моделях с поддержкой ANC и последней прошивкой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование AirPods без сопряжения с устройством Apple.
    Последствие: прошивка не установится, возможны сбои.
    Альтернатива: подключите наушники к iPhone или Mac и оставьте их заряжаться ночью.

  • Ошибка: использование неоригинального кейса.
    Последствие: устройство не распознаётся, обновление не происходит.
    Альтернатива: проверяйте серийный номер и покупайте аксессуары только с маркировкой MFi.

А что если не обновлять?

Если пользователь игнорирует установку новой прошивки, наушники продолжат работать, но возможны мелкие неполадки — от нестабильного подключения до увеличенного расхода заряда. Кроме того, Apple постепенно оптимизирует взаимодействие с новыми версиями iOS, и старые сборки могут терять совместимость с будущими функциями Siri и iCloud Audio.

FAQ

Как проверить версию прошивки AirPods?
Откройте настройки Bluetooth на iPhone, нажмите на "i" рядом с наушниками — там указана текущая версия.

Что делать, если прошивка не устанавливается?
Попробуйте сбросить AirPods, переподключить их к устройству и снова оставить в кейсе на зарядке.

Повлияет ли обновление на звук?
Обычно да — Apple корректирует параметры частотного диапазона и шумоподавления, хотя официально это не подтверждается.

Мифы и правда

Миф: прошивки Apple ничего не меняют.
Правда: в них часто содержатся скрытые улучшения — от оптимизации батареи до новых аудиоалгоритмов.

Миф: можно отключить автоматическое обновление AirPods.
Правда: невозможно — этот процесс полностью контролируется системой.

Миф: прошивка одинаково работает на всех моделях.
Правда: параметры адаптируются под конкретную версию AirPods, включая особенности микрофонов и драйверов.

Исторический контекст

Apple впервые внедрила автоматические обновления для AirPods в 2016 году, с выходом первой модели. С тех пор прошивки стали неотъемлемой частью экосистемы: они обеспечивают совместимость устройств с новыми версиями iOS и macOS, а также добавляют функции без необходимости покупать новые наушники.

В 2020 году компания впервые обновила алгоритмы ANC через прошивку, а в 2023 году внедрила пространственный звук. Теперь обновления становятся всё более значимыми — они превращают аксессуар в "умное" устройство, которое развивается вместе с экосистемой.

3 интересных факта

• Apple не публикует changelog для AirPods, считая, что пользователю важен результат, а не процесс.
• Некоторые прошивки уменьшают энергопотребление даже без заметных изменений звука.
• AirPods Pro 3 и AirPods 4 используют одинаковый контроллер H2, но поведение прошивки для каждой модели немного разное.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Microsoft отложила повышение цены Xbox Game Pass Ultimate в пяти странах сегодня в 21:18
$30 — но не для всех: Microsoft даёт "ценовую передышку" игрокам из пяти стран

Microsoft отложила повышение стоимости Xbox Game Pass Ultimate в пяти странах. Действующие подписчики сохранят старую цену, но новые пользователи будут платить $30 в месяц.

Читать полностью » AliExpress СНГ назвал самые популярные планшеты 2025 года сегодня в 20:41
Планшетная лихорадка охватила 2025-й: какие модели сметают с витрин AliExpress

Какие планшеты стали хитами AliExpress в 2025 году? От Redmi Pad SE до игрового Lenovo Legion Y700 — разбираем тренды, цены и главные ошибки покупателей.

Читать полностью » Google Meet получил встроенный таймер для управления временем встреч сегодня в 19:17
Онлайн-встречи под таймером: Google добавила функцию, о которой просили давно

Google внедряет встроенные таймеры в Meet — новый инструмент для планирования и управления временем встреч. Функция доступна всем пользователям уже в ближайшие дни.

Читать полностью » Исследователь Сэм Хенри Голд объяснил истинную причину сбоя связи в iPhone 4 сегодня в 18:31
Apple обвинила пользователей — а виноват оказался код: правда об ошибке iPhone 4 всплыла через 15 лет

Раскрыта настоящая причина провала связи в iPhone 4. Ошибка в коде, а не «неправильный хват», изменила восприятие смартфона и всю политику Apple в будущем.

Читать полностью » Российский разработчик перенёс классическую стратегию Dune II в Telegram сегодня в 17:16
Dune II теперь в Telegram: культовая стратегия запускается прямо в чате — без установки и APK

Разработчик Carter54 перенёс легендарную стратегию Dune II прямо в Telegram. Игра запускается мгновенно, поддерживает touch-управление и работает на всех современных смартфонах.

Читать полностью » Эксперты МВД предупредили: сброс к заводским настройкам не удаляет личные данные со смартфона сегодня в 16:18
Телефон жив, даже когда вы его "стерли": почему сброс к заводским настройкам не спасает от утечки личных данных

МВД предупредило россиян: сброс к заводским настройкам не спасает от утечки личных данных. Что нужно сделать, чтобы старый смартфон не стал угрозой вашей конфиденциальности.

Читать полностью » Microsoft обновит Outlook: встроенные изображения перейдут на систему Content ID сегодня в 15:26
Письма больше не те: Microsoft меняет способ загрузки изображений в Outlook — готовь код

Microsoft меняет способ загрузки встроенных изображений в Outlook, переходя на fetch-запросы с токенами. Разработчикам придётся обновить надстройки до 15 ноября, чтобы избежать ошибок.

Читать полностью » Tencent представила мультимодальную модель HunyuanVision с поддержкой русского языка сегодня в 15:16
ИИ, который думает глазами: китайская модель от Tencent учит машины понимать картинки по-взрослому

Tencent представила HunyuanVision — мультимодальную модель, которая объединяет зрение и язык. Она умеет рассуждать по изображениям, поддерживает русский язык и доступна через Tencent Cloud.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
К очистке подкапотного пространства следует подходить аккуратно
Спорт и фитнес
Исследование Martin Army Community Hospital показало: восстановление физической формы после родов занимает до трёх лет
Авто и мото
Полный выворот руля сокращает срок службы насоса в два раза
Наука
Телескоп Джеймс Уэбб обнаружил фосфин в атмосфере коричневого карлика
Туризм
Эксперты предупредили: начало октября — худшее время для путешествий по Китаю
Еда
Диетолог Гуськова: холодная пища не вызывает депрессию, но может раздражать желудок
Красота и здоровье
Американские неврологи назвали движение естественным источником энергии осенью
ЮФО
Южный циклон принесёт в Крым дожди и похолодание с 10 по 12 октября
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet