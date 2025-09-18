Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Наушники AirPods
Наушники AirPods
© Flickr by Maurizio Pesce is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Олег Белов Опубликована сегодня в 8:18

AirPods превратились в диктофон, переводчик и пульт от камеры — и всё это после одного апдейта

Обновление Apple: в AirPods добавили остановку музыки при засыпании и пульт для камеры

Apple выпустила свежую прошивку для AirPods Pro 2 и AirPods 4 — сборка 8A356 сменила прежнюю версию 7E93. Как отмечает MacRumors, апдейт значительно расширил возможности устройств, подтянул качество звука и интегрировал поддержку новых функций из iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe.

Теперь пользователи могут рассчитывать на улучшенное звучание в звонках и видеоконференциях, а также на возможность записи аудио "студийного уровня" — для подкастов, интервью или роликов.

Новые функции

  • AirPods превращаются в пульт ДУ для приложения "Камера": можно удалённо запускать фото- и видеосъёмку.

  • Реализована опция, автоматически останавливающая воспроизведение, если владелец уснул.

  • Функция "Оставить аудио в наушниках" предотвращает принудительное переключение музыки на автомобильную систему.

  • Добавлены напоминания о низком заряде.

  • Для AirPods 4 с ANC и AirPods Pro 2 доступен живой перевод.

Все эти возможности появятся и в новых AirPods Pro 3, чей релиз назначен на 19 сентября.

Сравнение моделей

Модель Новые функции Особенности
AirPods 4 Улучшенное аудио, напоминания о заряде, живой перевод (в версии с ANC) Базовая модель в двух вариантах
AirPods Pro 2 Все нововведения + расширенный ANC Поддержка профессиональной записи
AirPods Pro 3 Всё выше перечисленное "из коробки" Старт продаж — 19 сентября

Советы шаг за шагом: как обновить

  1. Подключите AirPods к iPhone, iPad или Mac.

  2. Поместите наушники в кейс.

  3. Подключите кейс к источнику питания.

  4. Закройте крышку и оставьте минимум на 30 минут.

После этого прошивка обновится автоматически. Проверить версию можно в настройках Bluetooth на сопряжённом устройстве.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить кейс открытым во время обновления.
    Последствие: прошивка не установится.
    Альтернатива: всегда закрывайте крышку.

  • Ошибка: обновлять при низком заряде.
    Последствие: прерывание процесса.
    Альтернатива: следить за зарядом наушников и кейса.

  • Ошибка: пытаться обновить вручную через сторонние приложения.
    Последствие: сбой работы.
    Альтернатива: доверить процесс автоматической системе Apple.

А что если…

Если в будущем Apple добавит ещё больше функций на уровне прошивки, AirPods могут превратиться в полноценный мультимедийный инструмент: пульт, переводчик, диктофон и даже фитнес-трекер.

Плюсы и минусы обновления

Плюсы Минусы
Существенное улучшение качества звука Нет ручного контроля над процессом обновления
Новые функции для повседневного и проф. использования Доступно только на последних моделях
Живой перевод — уникальная фишка Возможны баги в ранних версиях прошивки

FAQ

Как понять, что прошивка обновилась?
Проверить версию можно в настройках Bluetooth → "Информация об устройстве".

Сколько занимает обновление?
При соблюдении условий — примерно 30-40 минут.

Живой перевод доступен на всех моделях?
Нет, только для AirPods Pro 2 и AirPods 4 с ANC.

Мифы и правда

  • Миф: прошивку можно установить вручную.
    Правда: Apple не позволяет запускать процесс вручную — он автоматический.

  • Миф: новые функции доступны на любых AirPods.
    Правда: поддержка ограничена Pro 2, AirPods 4 и будущими Pro 3.

  • Миф: улучшение звука заметят только аудиофилы.
    Правда: качество заметно растёт даже в звонках и видеочатах.

Три интересных факта

  1. Apple впервые добавила в AirPods опцию остановки музыки при засыпании.

  2. Режим живого перевода ранее тестировался в приложении "Перевод", теперь он доступен прямо в наушниках.

  3. AirPods становятся частью экосистемы "умной камеры" Apple — с их помощью можно управлять съёмкой.

Исторический контекст

  • 2016: первый выпуск AirPods.

  • 2019: появление AirPods Pro с ANC.

  • 2022: дебют AirPods Pro 2.

  • 2025: запуск AirPods 4 и релиз Pro 3 с расширенными возможностями.

