AirPods превратились в диктофон, переводчик и пульт от камеры — и всё это после одного апдейта
Apple выпустила свежую прошивку для AirPods Pro 2 и AirPods 4 — сборка 8A356 сменила прежнюю версию 7E93. Как отмечает MacRumors, апдейт значительно расширил возможности устройств, подтянул качество звука и интегрировал поддержку новых функций из iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe.
Теперь пользователи могут рассчитывать на улучшенное звучание в звонках и видеоконференциях, а также на возможность записи аудио "студийного уровня" — для подкастов, интервью или роликов.
Новые функции
-
AirPods превращаются в пульт ДУ для приложения "Камера": можно удалённо запускать фото- и видеосъёмку.
-
Реализована опция, автоматически останавливающая воспроизведение, если владелец уснул.
-
Функция "Оставить аудио в наушниках" предотвращает принудительное переключение музыки на автомобильную систему.
-
Добавлены напоминания о низком заряде.
-
Для AirPods 4 с ANC и AirPods Pro 2 доступен живой перевод.
Все эти возможности появятся и в новых AirPods Pro 3, чей релиз назначен на 19 сентября.
Сравнение моделей
|Модель
|Новые функции
|Особенности
|AirPods 4
|Улучшенное аудио, напоминания о заряде, живой перевод (в версии с ANC)
|Базовая модель в двух вариантах
|AirPods Pro 2
|Все нововведения + расширенный ANC
|Поддержка профессиональной записи
|AirPods Pro 3
|Всё выше перечисленное "из коробки"
|Старт продаж — 19 сентября
Советы шаг за шагом: как обновить
-
Подключите AirPods к iPhone, iPad или Mac.
-
Поместите наушники в кейс.
-
Подключите кейс к источнику питания.
-
Закройте крышку и оставьте минимум на 30 минут.
После этого прошивка обновится автоматически. Проверить версию можно в настройках Bluetooth на сопряжённом устройстве.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: оставить кейс открытым во время обновления.
Последствие: прошивка не установится.
Альтернатива: всегда закрывайте крышку.
-
Ошибка: обновлять при низком заряде.
Последствие: прерывание процесса.
Альтернатива: следить за зарядом наушников и кейса.
-
Ошибка: пытаться обновить вручную через сторонние приложения.
Последствие: сбой работы.
Альтернатива: доверить процесс автоматической системе Apple.
А что если…
Если в будущем Apple добавит ещё больше функций на уровне прошивки, AirPods могут превратиться в полноценный мультимедийный инструмент: пульт, переводчик, диктофон и даже фитнес-трекер.
Плюсы и минусы обновления
|Плюсы
|Минусы
|Существенное улучшение качества звука
|Нет ручного контроля над процессом обновления
|Новые функции для повседневного и проф. использования
|Доступно только на последних моделях
|Живой перевод — уникальная фишка
|Возможны баги в ранних версиях прошивки
FAQ
Как понять, что прошивка обновилась?
Проверить версию можно в настройках Bluetooth → "Информация об устройстве".
Сколько занимает обновление?
При соблюдении условий — примерно 30-40 минут.
Живой перевод доступен на всех моделях?
Нет, только для AirPods Pro 2 и AirPods 4 с ANC.
Мифы и правда
-
Миф: прошивку можно установить вручную.
Правда: Apple не позволяет запускать процесс вручную — он автоматический.
-
Миф: новые функции доступны на любых AirPods.
Правда: поддержка ограничена Pro 2, AirPods 4 и будущими Pro 3.
-
Миф: улучшение звука заметят только аудиофилы.
Правда: качество заметно растёт даже в звонках и видеочатах.
Три интересных факта
-
Apple впервые добавила в AirPods опцию остановки музыки при засыпании.
-
Режим живого перевода ранее тестировался в приложении "Перевод", теперь он доступен прямо в наушниках.
-
AirPods становятся частью экосистемы "умной камеры" Apple — с их помощью можно управлять съёмкой.
Исторический контекст
-
2016: первый выпуск AirPods.
-
2019: появление AirPods Pro с ANC.
-
2022: дебют AirPods Pro 2.
-
2025: запуск AirPods 4 и релиз Pro 3 с расширенными возможностями.
