Звук будущего уже прогревает двигатели: Apple готовит чип, который изменит сами AirPods

Компания Apple готовится к масштабному обновлению своей линейки беспроводных наушников. Инсайдеры сообщили, что инженеры корпорации уже работают над AirPods пятого поколения и усовершенствованной версией AirPods Pro. Главное новшество — появление нового аудиочипа H3, который должен стать основой для будущего звучания устройств бренда. По данным MacRumors, первые тесты микрочипа уже проходят внутри компании.

"Ключевым элементом новой линейки станет чип H3, созданный специально для беспроводного звука", — отметил журналист Bloomberg Марк Гурман.

Новый процессор, по его словам, позволит добиться более чистого звука, повысить стабильность соединения и снизить задержку при передаче данных.

Как изменится линейка AirPods

Гурман утверждает, что Apple планирует разделить новинки на две категории: обновлённые AirPods 5 и продвинутые AirPods Pro с расширенным набором функций.

В отличие от текущей версии, где все модели построены на чипе H2, теперь компания создаёт платформу нового поколения, оптимизированную под потоковое аудио и игры.

Сравнение поколений AirPods

Модель Чип Ключевые особенности Год выхода AirPods 4 H2 Улучшенный микрофон, зарядка USB-C 2023 AirPods Pro 3 H2 Активное шумоподавление, мониторинг пульса 2023 AirPods 5 H3 Новый кодек, меньшая задержка, выше автономность 2025 (ожидается) AirPods Pro (новая версия) H3 Инфракрасная камера, улучшенный звук, датчик температуры 2025-2026 (ожидается)

Интересно, что пока остаётся неясным, как компания назовёт Pro-модель — AirPods Pro 4 или просто обновлённую AirPods Pro 3. Apple уже прибегала к подобной стратегии, когда вторая версия наушников получила кейс с USB-C, но название не изменилось.

Советы шаг за шагом: как выбрать подходящую модель AirPods

Определи свои задачи. Если слушаешь музыку в дороге или на тренировках, хватит базовой модели AirPods 5. Для работы и конференций подойдут AirPods Pro с системой шумоподавления и режимом "прозрачности". Игровой звук и видео - выбирай устройства на чипе H3: минимальная задержка сделает звук точнее. Если важна автономность, дождись AirPods 5 — новая батарея и кодек обеспечат больше часов воспроизведения. Любителям гаджетов со здоровьем стоит обратить внимание на модели с датчиком температуры и мониторингом сердечного ритма.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка старой модели AirPods Max на чипе H1.

Последствие: задержки звука и несовместимость с новыми стандартами Bluetooth 5.4.

Альтернатива: дождаться новой версии Max или выбрать AirPods 5 с H3, где улучшено качество передачи и скорость соединения.

Ошибка: использование неоригинального кейса для зарядки.

Последствие: риск перегрева и быстрой потери ёмкости батареи.

Альтернатива: фирменные кейсы с Magsafe и поддержкой USB-C.

Ошибка: попытка подключить AirPods к устаревшим версиям macOS.

Последствие: не работает адаптивный звук и синхронизация профилей.

Альтернатива: обновить систему или использовать приложение Apple Devices на Windows.

Плюсы и минусы новых AirPods

Аспект Плюсы Минусы Звук Новый кодек, выше детализация, меньше задержка Более высокая цена Автономность Энергоэффективный H3, оптимизация Bluetooth Возможна небольшая потеря громкости Удобство Новая эргономика, датчик температуры Сложнее ремонтировать Совместимость Поддержка всех устройств Apple Функции ограничены в Android Функции здоровья Возможность измерять пульс и температуру Данные не заменяют медприборы

FAQ

Как выбрать между AirPods 5 и Pro?

Если нужен баланс цены и качества — выбирай AirPods 5. Для активного шумоподавления и улучшенного звука подойдут AirPods Pro.

Сколько будут стоить новые модели?

Ожидается, что AirPods 5 стартуют от 199 долларов, а AirPods Pro — от 299 долларов.

Что лучше для игр и фильмов?

Наушники с чипом H3 обеспечат минимальную задержку и поддержку пространственного аудио.

Когда ждать релиза?

По предварительным данным, AirPods 5 могут выйти уже весной 2025 года, а Pro — к концу года или в начале 2026-го.

Можно ли использовать старый кейс?

Если он с USB-C, да. Но новые функции зарядки и охлаждения будут доступны только в свежей версии.

Мифы и правда

• Миф: AirPods одинаковы по звуку во всех поколениях.

• Правда: с каждым новым чипом Apple обновляет драйверы, кодеки и систему шумоподавления — качество реально растёт.

• Миф: AirPods нельзя использовать с Android.

• Правда: подключить можно, просто часть "умных" функций, вроде отслеживания положения головы, не будет доступна.

• Миф: датчики здоровья — это маркетинг.

• Правда: Apple уже внедряет в наушники точные термодатчики и пульсометры, работающие синхронно с Apple Watch.

Исторический контекст

Первые AirPods появились в 2016 году — тогда их встречали скептически, считая просто аксессуаром к iPhone 7. Но уже через год они стали символом беспроводного будущего. В 2019-м вышли AirPods Pro с активным шумоподавлением, в 2022-м — вторая версия с чипом H2. Apple постоянно развивает технологию, превращая наушники из дополнения к смартфону в самостоятельный гаджет, который измеряет здоровье, адаптируется под окружающую среду и помогает управлять устройствами голосом.