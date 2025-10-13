Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
AirPods Pro
AirPods Pro
© commons.wikimedia.org by Hajoon0102 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Технологии
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:12

Звук будущего уже прогревает двигатели: Apple готовит чип, который изменит сами AirPods

Apple готовит AirPods 5 и новую версию AirPods Pro с чипом H3 — Марк Гурман

Компания Apple готовится к масштабному обновлению своей линейки беспроводных наушников. Инсайдеры сообщили, что инженеры корпорации уже работают над AirPods пятого поколения и усовершенствованной версией AirPods Pro. Главное новшество — появление нового аудиочипа H3, который должен стать основой для будущего звучания устройств бренда. По данным MacRumors, первые тесты микрочипа уже проходят внутри компании.

"Ключевым элементом новой линейки станет чип H3, созданный специально для беспроводного звука", — отметил журналист Bloomberg Марк Гурман.

Новый процессор, по его словам, позволит добиться более чистого звука, повысить стабильность соединения и снизить задержку при передаче данных.

Как изменится линейка AirPods

Гурман утверждает, что Apple планирует разделить новинки на две категории: обновлённые AirPods 5 и продвинутые AirPods Pro с расширенным набором функций.
В отличие от текущей версии, где все модели построены на чипе H2, теперь компания создаёт платформу нового поколения, оптимизированную под потоковое аудио и игры.

Сравнение поколений AirPods

Модель Чип Ключевые особенности Год выхода
AirPods 4 H2 Улучшенный микрофон, зарядка USB-C 2023
AirPods Pro 3 H2 Активное шумоподавление, мониторинг пульса 2023
AirPods 5 H3 Новый кодек, меньшая задержка, выше автономность 2025 (ожидается)
AirPods Pro (новая версия) H3 Инфракрасная камера, улучшенный звук, датчик температуры 2025-2026 (ожидается)

Интересно, что пока остаётся неясным, как компания назовёт Pro-модель — AirPods Pro 4 или просто обновлённую AirPods Pro 3. Apple уже прибегала к подобной стратегии, когда вторая версия наушников получила кейс с USB-C, но название не изменилось.

Советы шаг за шагом: как выбрать подходящую модель AirPods

  1. Определи свои задачи. Если слушаешь музыку в дороге или на тренировках, хватит базовой модели AirPods 5.

  2. Для работы и конференций подойдут AirPods Pro с системой шумоподавления и режимом "прозрачности".

  3. Игровой звук и видео - выбирай устройства на чипе H3: минимальная задержка сделает звук точнее.

  4. Если важна автономность, дождись AirPods 5 — новая батарея и кодек обеспечат больше часов воспроизведения.

  5. Любителям гаджетов со здоровьем стоит обратить внимание на модели с датчиком температуры и мониторингом сердечного ритма.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка старой модели AirPods Max на чипе H1.
Последствие: задержки звука и несовместимость с новыми стандартами Bluetooth 5.4.
Альтернатива: дождаться новой версии Max или выбрать AirPods 5 с H3, где улучшено качество передачи и скорость соединения.

Ошибка: использование неоригинального кейса для зарядки.
Последствие: риск перегрева и быстрой потери ёмкости батареи.
Альтернатива: фирменные кейсы с Magsafe и поддержкой USB-C.

Ошибка: попытка подключить AirPods к устаревшим версиям macOS.
Последствие: не работает адаптивный звук и синхронизация профилей.
Альтернатива: обновить систему или использовать приложение Apple Devices на Windows.

Плюсы и минусы новых AirPods

Аспект Плюсы Минусы
Звук Новый кодек, выше детализация, меньше задержка Более высокая цена
Автономность Энергоэффективный H3, оптимизация Bluetooth Возможна небольшая потеря громкости
Удобство Новая эргономика, датчик температуры Сложнее ремонтировать
Совместимость Поддержка всех устройств Apple Функции ограничены в Android
Функции здоровья Возможность измерять пульс и температуру Данные не заменяют медприборы

FAQ

Как выбрать между AirPods 5 и Pro?
Если нужен баланс цены и качества — выбирай AirPods 5. Для активного шумоподавления и улучшенного звука подойдут AirPods Pro.

Сколько будут стоить новые модели?
Ожидается, что AirPods 5 стартуют от 199 долларов, а AirPods Pro — от 299 долларов.

Что лучше для игр и фильмов?
Наушники с чипом H3 обеспечат минимальную задержку и поддержку пространственного аудио.

Когда ждать релиза?
По предварительным данным, AirPods 5 могут выйти уже весной 2025 года, а Pro — к концу года или в начале 2026-го.

Можно ли использовать старый кейс?
Если он с USB-C, да. Но новые функции зарядки и охлаждения будут доступны только в свежей версии.

Мифы и правда

Миф: AirPods одинаковы по звуку во всех поколениях.
Правда: с каждым новым чипом Apple обновляет драйверы, кодеки и систему шумоподавления — качество реально растёт.

Миф: AirPods нельзя использовать с Android.
Правда: подключить можно, просто часть "умных" функций, вроде отслеживания положения головы, не будет доступна.

Миф: датчики здоровья — это маркетинг.
Правда: Apple уже внедряет в наушники точные термодатчики и пульсометры, работающие синхронно с Apple Watch.

Исторический контекст

Первые AirPods появились в 2016 году — тогда их встречали скептически, считая просто аксессуаром к iPhone 7. Но уже через год они стали символом беспроводного будущего. В 2019-м вышли AirPods Pro с активным шумоподавлением, в 2022-м — вторая версия с чипом H2. Apple постоянно развивает технологию, превращая наушники из дополнения к смартфону в самостоятельный гаджет, который измеряет здоровье, адаптируется под окружающую среду и помогает управлять устройствами голосом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Библиотека Кембриджа запустила проект Future Nostalgia по сохранению старых дискет сегодня в 12:18
Флоппи-диск, которого боялся сам Google: что восстанавливают в тишине кембриджских архивов

Кембриджская библиотека спасает архивы с дискет, включая файлы Стивена Хокинга. Как инженеры читают данные, которые больше никто не может открыть?

Читать полностью » МГУ откроет факультет искусственного интеллекта в 2026 году сегодня в 11:09
Гарвард в шоке: МГУ запускает факультет, который охотится за мозгами будущего

МГУ открывает новый факультет искусственного интеллекта — проект, который объединит науку, технологии и образование. Что ждёт будущих студентов?

Читать полностью » Xiaomi сворачивает линейки Mix Flip и Civi, сосредоточившись на флагманах и AI-устройствах сегодня в 10:17
Складки не спасли: Xiaomi тихо отменила конкурента Galaxy Z Flip

Xiaomi неожиданно заморозила разработку смартфонов Mix Flip и Civi. Почему компания пересматривает стратегию и какие устройства займут их место?

Читать полностью » Принц Гарри обвинил технологические корпорации в эксплуатации детей ради прибыли сегодня в 9:17
Алгоритмы против детства: принц Гарри обвинил соцсети в эксплуатации детей

На благотворительном вечере в Нью-Йорке принц Гарри и Меган Маркл призвали мир защитить детей от давления социальных сетей. Что именно они предложили?

Читать полностью » GPT-5 и Gemini 2.5 Pro взяли порог сегодня в 8:17
ИИ переписал звёзды: GPT-5 взял "золото" на олимпиаде по астрономии — и не списывал

ИИ-модели впервые стабильно дотянули до «золота» на задачах IOAA. Почему они сильны в формулах, где ломаются на графиках — и что им поможет «видеть» решение?

Читать полностью » Взлом Nintendo: Crimson Collective заявила о доступе к серверам и SDK сегодня в 7:16
Nintendo снова под прицелом: хакеры утверждают, что унесли исходники и секреты

Crimson Collective заявила о взломе серверов Nintendo. Эксперты подозревают связь с LAPSUS$ и вымогательство данных разработчиков.

Читать полностью » Microsoft напомнила о завершении поддержки Windows 11 23H2 для домашних и профессиональных версий сегодня в 6:52
Система ещё работает, но больше не спасает: Windows 11 23H2 уходит в кибер-пенсию

Microsoft прекращает обновления безопасности для Windows 11 Home и Pro 23H2 с 11 ноября 2025 года — узнайте, как подготовиться и на какие версии переходить.

Читать полностью » Исследование Anthropic показало, что для сегодня в 5:16
Убить нейросеть — проще, чем казалось: достаточно пары сотен "ядовитых" текстов

Учёные из Anthropic выяснили: чтобы сбить работу языковой модели, достаточно «отравить» всего 250 документов. Как работает новая угроза для ИИ.

Читать полностью »

Новости
Дом
Пищевая сода помогает удалить пятна пота с белых вещей без отбеливателя
Питомцы
Зоопсихолог Константина Маллиу объяснила, почему кошки грызут растения и как их отучить
Наука
В Эквадоре найдены уникальные образцы янтаря с древними насекомыми мелового периода
Красота и здоровье
Диетологи отмечают: одно яйцо в день — оптимальная норма для большинства людей
Наука
В Австралии нашли окаменелые останки предка лирохвоста возрастом 18 миллионов лет
Красота и здоровье
Ежедневная ходьба по 30 минут снижает риск деменции почти вдвое
Дом
Хлорофитум, хамедорея и сансевиерия названы лучшими растениями для очистки воздуха
Спорт и фитнес
Тренеры: боковая планка укрепляет мышцы кора и помогает при сколиозе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet