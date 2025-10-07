Боль в спине и отёки после самолёта — не норма: спасение занимает всего 5 минут

Даже короткий перелёт может стать испытанием для организма. Малоподвижность, перепады давления, сухой воздух и тесное пространство приводят к усталости, отёкам и болям в спине. Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала в беседе с "Лентой.ру", какие простые упражнения помогут чувствовать себя комфортно в полёте и предотвратить неприятные ощущения.

"Основная причина дискомфорта — малоподвижность и снижение кровотока в условиях пониженного давления в салоне. Дефицит движения и обезвоживание усиливают напряжение в мышцах и могут привести к спазмам и боли", — пояснила Акулина Бахтурина.

По словам эксперта, важно не оставаться неподвижным на протяжении всего полёта — даже небольшие движения способствуют нормальному кровообращению и помогают поддерживать самочувствие.

Почему во время перелёта возникает дискомфорт

Долгое сидение в одной позе ограничивает приток крови к ногам и позвоночнику. Из-за этого появляются отёки, тяжесть и чувство онемения. В сочетании с сухим воздухом и пониженным давлением в салоне эти факторы вызывают обезвоживание тканей и напряжение в мышцах.

"Дефицит движения и недостаток жидкости усиливают мышечные зажимы, а также могут привести к спазмам и болям в спине и шее", — отметила тренер.

Даже у здоровых людей во время полёта может появиться ощущение сжатости и скованности. Но простые упражнения помогут снять нагрузку, не вставая с кресла.

Какие упражнения делать в самолёте

Бахтурина рекомендует выполнять короткие, но регулярные движения каждые 30-40 минут. Они активизируют кровоток, снимают отёки и уменьшают напряжение мышц.

"Все упражнения можно выполнять прямо в кресле, не мешая соседям и не требуя дополнительного пространства", — подчеркнула специалист.

1. Круговые вращения стопами

Начните с вращений в голеностопах — поочерёдно в одну и другую сторону. Делайте 10-15 вращений каждой ногой. Это стимулирует кровообращение и предотвращает отёчность.

2. "Насос" для голеней

Поочерёдно поднимайте носки, оставляя пятки на полу, затем наоборот — поднимайте пятки, опуская носки. Повторите 20-30 раз. Это движение помогает циркуляции крови и предотвращает застой.

3. Раскрытие грудной клетки

Поставьте ладони на колени, сделайте глубокий вдох, сведите лопатки, расправляя плечи. На выдохе расслабьтесь и округлите спину. Повторите 5-7 раз. Это упражнение улучшает дыхание и снимает напряжение с грудных мышц.

4. Наклоны головы и вращения плеч

Медленно наклоните голову к плечу, задержитесь на несколько секунд, затем выполните лёгкие вращения плечами вперёд и назад. Это помогает расслабить шею и предотвратить головную боль.

5. Мягкие скручивания корпуса

Положите правую руку на левое бедро, аккуратно повернитесь корпусом влево, затем повторите в другую сторону. Скручивания разгружают позвоночник и предотвращают боль в пояснице.

Таблица: упражнения, которые можно выполнять в полёте