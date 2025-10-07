Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка с телефоном в самолете
Девушка с телефоном в самолете
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:34

Боль в спине и отёки после самолёта — не норма: спасение занимает всего 5 минут

Тренер Акулина Бахтурина рассказала, как поддерживать кровообращение и снять мышечное напряжение в самолёте

Даже короткий перелёт может стать испытанием для организма. Малоподвижность, перепады давления, сухой воздух и тесное пространство приводят к усталости, отёкам и болям в спине. Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала в беседе с "Лентой.ру", какие простые упражнения помогут чувствовать себя комфортно в полёте и предотвратить неприятные ощущения.

"Основная причина дискомфорта — малоподвижность и снижение кровотока в условиях пониженного давления в салоне. Дефицит движения и обезвоживание усиливают напряжение в мышцах и могут привести к спазмам и боли", — пояснила Акулина Бахтурина.

По словам эксперта, важно не оставаться неподвижным на протяжении всего полёта — даже небольшие движения способствуют нормальному кровообращению и помогают поддерживать самочувствие.

Почему во время перелёта возникает дискомфорт

Долгое сидение в одной позе ограничивает приток крови к ногам и позвоночнику. Из-за этого появляются отёки, тяжесть и чувство онемения. В сочетании с сухим воздухом и пониженным давлением в салоне эти факторы вызывают обезвоживание тканей и напряжение в мышцах.

"Дефицит движения и недостаток жидкости усиливают мышечные зажимы, а также могут привести к спазмам и болям в спине и шее", — отметила тренер.

Даже у здоровых людей во время полёта может появиться ощущение сжатости и скованности. Но простые упражнения помогут снять нагрузку, не вставая с кресла.

Какие упражнения делать в самолёте

Бахтурина рекомендует выполнять короткие, но регулярные движения каждые 30-40 минут. Они активизируют кровоток, снимают отёки и уменьшают напряжение мышц.

"Все упражнения можно выполнять прямо в кресле, не мешая соседям и не требуя дополнительного пространства", — подчеркнула специалист.

1. Круговые вращения стопами

Начните с вращений в голеностопах — поочерёдно в одну и другую сторону. Делайте 10-15 вращений каждой ногой. Это стимулирует кровообращение и предотвращает отёчность.

2. "Насос" для голеней

Поочерёдно поднимайте носки, оставляя пятки на полу, затем наоборот — поднимайте пятки, опуская носки. Повторите 20-30 раз. Это движение помогает циркуляции крови и предотвращает застой.

3. Раскрытие грудной клетки

Поставьте ладони на колени, сделайте глубокий вдох, сведите лопатки, расправляя плечи. На выдохе расслабьтесь и округлите спину. Повторите 5-7 раз. Это упражнение улучшает дыхание и снимает напряжение с грудных мышц.

4. Наклоны головы и вращения плеч

Медленно наклоните голову к плечу, задержитесь на несколько секунд, затем выполните лёгкие вращения плечами вперёд и назад. Это помогает расслабить шею и предотвратить головную боль.

5. Мягкие скручивания корпуса

Положите правую руку на левое бедро, аккуратно повернитесь корпусом влево, затем повторите в другую сторону. Скручивания разгружают позвоночник и предотвращают боль в пояснице.

Таблица: упражнения, которые можно выполнять в полёте

Упражнение Цель Время выполнения
Круговые вращения стопами Улучшение кровотока в ногах 1-2 минуты
"Насос" для голеней Профилактика отёков 2 минуты
Раскрытие грудной клетки Улучшение дыхания 1 минута
Наклоны головы и вращения плеч Снятие напряжения 2 минуты
Скручивания корпуса Разгрузка позвоночника 1 минута

Эти движения можно выполнять незаметно, не вставая с кресла. Даже несколько повторений каждые полчаса заметно снижают риск неприятных ощущений после перелёта.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к комфортному полёту

  1. Одевайтесь удобно. Выбирайте свободную одежду из натуральных тканей, не сдавливающую тело.

  2. Пейте воду. За 2-3 часа полёта выпейте не менее 500 мл жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

  3. Не сидите неподвижно. Двигайтесь каждые 30-40 минут — даже простые вращения стопами помогают.

  4. Избегайте алкоголя и кофеина. Они усиливают потерю влаги и вызывают обезвоживание.

  5. Используйте подушку под поясницу. Она поможет сохранить естественные изгибы позвоночника.

  6. После посадки пройдитесь по терминалу. Это восстановит кровообращение и снимет усталость.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Сидеть без движения весь полёт.
    Последствие: Отёки ног, спазмы, ощущение усталости.
    Альтернатива: Делайте вращения стопами и упражнения для голеней каждые 40 минут.

  • Ошибка: Пить кофе или алкоголь во время полёта.
    Последствие: Обезвоживание и головная боль.
    Альтернатива: Пейте воду или травяной чай.

  • Ошибка: Работать с ноутбуком без перерыва.
    Последствие: Напряжение в шее и спине.
    Альтернатива: Делайте наклоны головы и лёгкие скручивания.

А что если полёт очень длинный?

При перелётах более 5 часов важно не только выполнять упражнения в кресле, но и периодически вставать. Каждые 2-3 часа сделайте короткую прогулку по салону, потянитесь, разомните плечи и икроножные мышцы.

Для профилактики отёков полезно надеть компрессионные гольфы - они улучшают венозный отток и снижают риск варикозного расширения вен.

Также стоит взять с собой увлажняющий спрей для лица и бальзам для губ - низкая влажность воздуха в салоне быстро сушит кожу.

Мифы и правда

Миф 1. В самолёте нужно сидеть спокойно, чтобы не мешать соседям.
Правда: Большинство упражнений выполняется незаметно и не доставляет дискомфорта окружающим.

Миф 2. Укороченные перелёты не требуют физической активности.
Правда: Даже за два часа малоподвижности возможно нарушение кровообращения.

Миф 3. Достаточно размяться после посадки.
Правда: Профилактические движения во время полёта предотвращают усталость и боль, а не устраняют последствия.

FAQ

Как часто нужно выполнять упражнения в полёте?
Каждые 30-40 минут делайте короткий комплекс — это помогает избежать скованности и отёков.

Можно ли выполнять упражнения стоя в проходе?
Да, если позволяет пространство и не мешает экипажу. Лёгкие потягивания и шаги полезны для кровообращения.

Помогает ли компрессионное бельё?
Да, особенно при длинных перелётах. Оно предотвращает отёки и улучшает циркуляцию крови.

