В США восхитились российским самолётом МиГ-31

Советский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 всё ещё является загадкой для западных государств. Об этом информирует американское аналитическое издание по военно-политической тематике National Interest.
Сверхзвуковой самолёт-перехватчик, который когда-то был создан для советских ВВС, всё ещё является загадочным летательным аппаратом для западных государств. Как аргументировали в журнале, так происходит потому, что вокруг способностей данного истребителя ходит довольно большое количество слухов и догадок.
Кроме того, в издании сообщается, что истребитель-перехватчик не только сохранил и в современное время отличные характеристики, но и был сильно модернизирован, после чего некоторые свойства МиГ-31 были значительно усовершенствованы.
Как сообщается в National Interest, сверхзвуковой самолёт-перехватчик, который является одним из наиболее быстрых летательных аппаратов на вооружении в мире, считается важным истребителем для Воздушно-космических сил Российской Федерации.
Фото: commons. wikimedia. org / Fedor Leukhin (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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