Капли дождя на стекле
Капли дождя на стекле
© commons.wikimedia.org by Sean Glossop is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:26

Никогда не терпите заложенность в ушах в самолёте! Эффективные способы быстро помочь себе

Специалисты рассказали, что делать, если во время полёта закладывает уши

Заложенные уши в самолёте — неприятная, но не смертельная проблема, с которой сталкиваются почти все пассажиры. Однако это не просто дискомфорт: если не принять меры, это может привести к серьёзным последствиям для здоровья. Разбираемся, почему это происходит и что можно сделать, чтобы облегчить ситуацию.

Почему в самолёте закладывает уши?

Почти каждый человек хотя бы раз чувствовал заложенность в ушах во время полёта. Причина этого — перепад давления в ушах. Когда самолёт набирает высоту или начинает снижение, давление в атмосфере резко меняется, а давление в ушах не успевает выровняться с ним. Это приводит к тому, что возникает ощущение заложенности.

Как это работает?

Ухо состоит из наружной, средней и внутренней частей, а также из трубки Еустахия, которая соединяет среднее ухо с носоглоткой. Когда вы находитесь на высоте, давление в наружном воздухе изменяется, но давление внутри уха остаётся прежним, что вызывает чувство заложенности. Во время снижения самолёта давление меняется в обратную сторону, и наш организм испытывает ту же проблему.

Опасна ли заложенность в ушах?

Для большинства людей перепады давления в самолёте не представляют опасности. Через некоторое время, когда давление внутри уха и снаружи уха выравнивается, заложенность проходит сама по себе.

Однако у людей с заболеваниями ушей, носа или горла (например, с риносинуситом, аденоидитом или аллергическим ринитом) может быть сложнее справиться с заложенностью, и неприятные симптомы могут сохраниться даже после полёта. В таком случае рекомендуется проконсультироваться с врачом и подготовиться к полёту заранее.

Что делать, чтобы не закладывало уши в самолёте?

Есть несколько простых и эффективных способов облегчить заложенность в ушах, чтобы не мучиться в полёте.

1. Используйте леденцы или жуйте

Сосание леденца или жевание помогает активировать слюноотделение и улучшить процесс глотания, что, в свою очередь, способствует выравниванию давления в ушах. Лучше всего это делать на взлёте и при посадке.

2. Пейте воду

Пить воду важно не только для поддержания нормального уровня гидратации, но и потому, что глотание помогает снизить дискомфорт. Возьмите с собой бутылку воды, чтобы пить во время полёта.

3. Зевайте

Зевание — это естественный способ выравнивания давления в ушах. Если вам не хочется спать, просто широко откройте рот и сделайте несколько глубоких зевков. Этот метод действует почти всегда и без усилий. Кстати, можно попробовать произнести что-то вроде: "Аааааааавиасейлс", что также помогает выровнять давление.

4. Самопродувание ушей

Этот метод поможет при сильной заложенности. Чтобы его выполнить, нужно:

  • Глубоко вдохнуть.
  • Зажать нос руками.
  • Выдохнуть, не открывая рта.

Этот приём помогает быстро выровнять давление и облегчить состояние.

5. Используйте специальные беруши с фильтром

Обычные беруши могут помочь заблокировать шум, но беруши с фильтром не только уменьшают шум, но и помогают сгладить перепады давления в ушах. Это полезное средство для тех, кто часто сталкивается с проблемой заложенных ушей.

6. Перед полётом используйте сосудосуживающие препараты

Если у вас есть насморк или проблемы с носом из-за простуды, аллергии или респираторных заболеваний, используйте сосудосуживающие капли за час до взлёта. Это поможет освободить нос и улучшить проходимость трубки Еустахия.

Что будет, если ничего не делать с заложенностью?

В большинстве случаев заложенность в ушах проходит сама по себе через некоторое время после полёта. Организм сам выравнивает давление, и дискомфорт исчезает.

Однако, если вы чувствуете боль, ухудшение слуха, головокружение или заметные проблемы с ушами после полёта, следует обратиться к врачу. В редких случаях это может свидетельствовать о травме или разрыве барабанной перепонки.

Как помочь детям справиться с заложенностью в ушах?

Малышам во время полёта бывает сложнее справляться с перепадами давления. Чтобы облегчить состояние ребёнка, можно:

  • Дать ему соску или бутылочку с водой во время взлёта и посадки.
  • Если ребёнок ещё на груди, просто кормите его в этот момент.

Дети обычно быстро приспосабливаются, если им помочь в этот момент.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если после полёта заложенность в ушах не проходит в течение двух дней, или вы чувствуете боль, ухудшение слуха или головокружение, обязательно проконсультируйтесь с врачом. В таком случае это может быть связано с заболеванием, требующим лечения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

