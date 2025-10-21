Курица или рыба?: как на самом деле устроено питание в самолётах

Во время полёта еда становится не просто перекусом, а частью впечатления. Особенно если перелёт долгий, а запах поданного завтрака или ужина заполняет весь салон. Но не каждый рейс гарантирует горячее блюдо — где-то придётся довольствоваться напитками, а иногда даже купить еду отдельно. Разбираемся, как авиакомпании решают, кого и чем кормить, что говорят правила и можно ли взять с собой домашний сэндвич.

Что предписывает закон

Нормы питания на борту регулируются Минтрансом России. Всё прописано в приказе от 28 июня 2007 года — том самом документе, где определено, какие услуги перевозчик обязан предоставлять пассажирам. Там прямо указано: компания может не включать еду в билет, но обязана предупредить об этом заранее — на сайте, в описании рейса или в условиях тарифа.

Это значит, что если вы купили билет на рейс без питания, никакого нарушения нет — всё законно. Но многие перевозчики предлагают несколько вариантов: питание, включённое в стоимость; еду по предзаказу; или возможность купить перекус прямо на борту. Главное — внимательно читать, что именно входит в ваш билет.

Как еда зависит от длительности полёта

Количество и формат питания напрямую связаны с тем, сколько часов вы проведёте в воздухе. Минтранс устанавливает базовые рекомендации:

менее 1 часа - еда не предусмотрена, максимум напитки;

1-3 часа - лёгкий перекус;

от 3 часов - полноценное горячее питание;

6 часов и более - горячее блюдо плюс закуска;

8 часов и более - два горячих приёма пищи.

Но эти правила — не догма. Каждая авиакомпания вправе адаптировать их под свой сервис. Например, "Россия" подаёт горячее только на рейсах от четырёх часов, а на некоторых маршрутах — и вовсе от семи. Поэтому, если питание для вас важно, проверьте условия заранее: информация есть на сайте перевозчика или в личном кабинете бронирования.

Класс обслуживания и разница в еде

Чем выше класс — тем вкуснее, разнообразнее и эстетичнее выглядит еда.

Первый класс - настоящее гастрономическое путешествие. Пассажирам подают блюда от шеф-поваров: филе австралийской говядины, ассорти из сыров, икру, вина ограниченных серий. Всё - на фарфоровой посуде, с металическими приборами и тканевыми салфетками. У российских авиаперевозчиков первого класса нет, но в иностранных — например, у Emirates — это целый ресторан в небе.

Бизнес-класс - чуть проще, но не менее комфортно. Здесь уже появляется меню с выбором блюд и десертов, широкий ассортимент напитков, иногда — бар в хвосте салона.

Эконом-класс - самый непредсказуемый. У одних компаний подают горячее: пасту, курицу с рисом или жаркое. У других — скромный сэндвич и напиток. Зависит от маршрута и политики перевозчика.

Иногда выбор ограничивается культовой фразой стюардессы: "Курица или рыба?" - именно в этот момент и начинается мини-борьба за удачное блюдо.

Таблица сравнения питания по классам

Класс обслуживания Тип питания Особенности Первый Ресторанное меню Блюда от шефов, фарфор, элитные напитки Бизнес Горячие блюда и десерты Выбор из меню, широкий ассортимент напитков Эконом Стандартное горячее или перекус Простая подача, ограниченный выбор

Что такое спецпитание

На многих рейсах можно заказать особые блюда — не просто прихоть, а необходимость для тех, кто соблюдает диету, религиозные или этические правила. Сюда относятся:

кошерное ;

халяльное;

вегетарианское и веганское;

диетическое (низкокалорийное);

детское;

; безглютеновое и безлактозное.

Такое питание обычно оформляют заранее, при покупке билета или за 24-48 часов до вылета. В экстренном порядке на борту его не подадут — порции рассчитывают строго по списку заказов.

Советы шаг за шагом: как не остаться голодным в полёте

Проверяйте условия тарифа. Не все билеты включают питание. Убедитесь в этом до оплаты. Выбирайте время рейса. Утренние и вечерние вылеты чаще сопровождаются полноценными приёмами пищи. Предзаказывайте еду. Если вы хотите спецпитание или уверенность в горячем блюде — оформляйте заранее. Берите перекус. Батончик, орехи или яблоко выручат, если еда не предусмотрена. Уточняйте правила безопасности. Нельзя брать жидкости объёмом более 100 мл, включая супы и соусы.

А что если еду не подают вообще?

Если рейс короткий, авиакомпания имеет полное право не предлагать даже напитки — это прописано в правилах. При этом пассажир может взять еду с собой. Главное — правильно упаковать: контейнеры должны быть герметичными, чтобы запах не мешал другим.

Фрукты, орехи, сухофрукты, печенье или энергетические батончики — идеальные варианты. А вот жидкости, включая супы, смузи и соусы, запрещены в ручной клади при объёме свыше 100 мл.