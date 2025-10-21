Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стюардесса
Стюардесса
© commons.wikimedia.org by Austrian Airlines is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 3:58

Курица или рыба?: как на самом деле устроено питание в самолётах

Эксперты рассказали, от чего зависит питание на борту самолёта и когда его подают

Во время полёта еда становится не просто перекусом, а частью впечатления. Особенно если перелёт долгий, а запах поданного завтрака или ужина заполняет весь салон. Но не каждый рейс гарантирует горячее блюдо — где-то придётся довольствоваться напитками, а иногда даже купить еду отдельно. Разбираемся, как авиакомпании решают, кого и чем кормить, что говорят правила и можно ли взять с собой домашний сэндвич.

Что предписывает закон

Нормы питания на борту регулируются Минтрансом России. Всё прописано в приказе от 28 июня 2007 года — том самом документе, где определено, какие услуги перевозчик обязан предоставлять пассажирам. Там прямо указано: компания может не включать еду в билет, но обязана предупредить об этом заранее — на сайте, в описании рейса или в условиях тарифа.

Это значит, что если вы купили билет на рейс без питания, никакого нарушения нет — всё законно. Но многие перевозчики предлагают несколько вариантов: питание, включённое в стоимость; еду по предзаказу; или возможность купить перекус прямо на борту. Главное — внимательно читать, что именно входит в ваш билет.

Как еда зависит от длительности полёта

Количество и формат питания напрямую связаны с тем, сколько часов вы проведёте в воздухе. Минтранс устанавливает базовые рекомендации:

  • менее 1 часа - еда не предусмотрена, максимум напитки;
  • 1-3 часа - лёгкий перекус;
  • от 3 часов - полноценное горячее питание;
  • 6 часов и более - горячее блюдо плюс закуска;
  • 8 часов и более - два горячих приёма пищи.

Но эти правила — не догма. Каждая авиакомпания вправе адаптировать их под свой сервис. Например, "Россия" подаёт горячее только на рейсах от четырёх часов, а на некоторых маршрутах — и вовсе от семи. Поэтому, если питание для вас важно, проверьте условия заранее: информация есть на сайте перевозчика или в личном кабинете бронирования.

Класс обслуживания и разница в еде

Чем выше класс — тем вкуснее, разнообразнее и эстетичнее выглядит еда.

  • Первый класс - настоящее гастрономическое путешествие. Пассажирам подают блюда от шеф-поваров: филе австралийской говядины, ассорти из сыров, икру, вина ограниченных серий. Всё - на фарфоровой посуде, с металическими приборами и тканевыми салфетками. У российских авиаперевозчиков первого класса нет, но в иностранных — например, у Emirates — это целый ресторан в небе.
  • Бизнес-класс - чуть проще, но не менее комфортно. Здесь уже появляется меню с выбором блюд и десертов, широкий ассортимент напитков, иногда — бар в хвосте салона.
  • Эконом-класс - самый непредсказуемый. У одних компаний подают горячее: пасту, курицу с рисом или жаркое. У других — скромный сэндвич и напиток. Зависит от маршрута и политики перевозчика.

Иногда выбор ограничивается культовой фразой стюардессы: "Курица или рыба?" - именно в этот момент и начинается мини-борьба за удачное блюдо.

Таблица сравнения питания по классам

Класс обслуживания Тип питания Особенности
Первый Ресторанное меню Блюда от шефов, фарфор, элитные напитки
Бизнес Горячие блюда и десерты Выбор из меню, широкий ассортимент напитков
Эконом Стандартное горячее или перекус Простая подача, ограниченный выбор

Что такое спецпитание

На многих рейсах можно заказать особые блюда — не просто прихоть, а необходимость для тех, кто соблюдает диету, религиозные или этические правила. Сюда относятся:

  • кошерное;
  • халяльное;
  • вегетарианское и веганское;
  • диетическое (низкокалорийное);
  • детское;
  • безглютеновое и безлактозное.

Такое питание обычно оформляют заранее, при покупке билета или за 24-48 часов до вылета. В экстренном порядке на борту его не подадут — порции рассчитывают строго по списку заказов.

Советы шаг за шагом: как не остаться голодным в полёте

  1. Проверяйте условия тарифа. Не все билеты включают питание. Убедитесь в этом до оплаты.
  2. Выбирайте время рейса. Утренние и вечерние вылеты чаще сопровождаются полноценными приёмами пищи.
  3. Предзаказывайте еду. Если вы хотите спецпитание или уверенность в горячем блюде — оформляйте заранее.
  4. Берите перекус. Батончик, орехи или яблоко выручат, если еда не предусмотрена.
  5. Уточняйте правила безопасности. Нельзя брать жидкости объёмом более 100 мл, включая супы и соусы.

А что если еду не подают вообще?

Если рейс короткий, авиакомпания имеет полное право не предлагать даже напитки — это прописано в правилах. При этом пассажир может взять еду с собой. Главное — правильно упаковать: контейнеры должны быть герметичными, чтобы запах не мешал другим.

Фрукты, орехи, сухофрукты, печенье или энергетические батончики — идеальные варианты. А вот жидкости, включая супы, смузи и соусы, запрещены в ручной клади при объёме свыше 100 мл.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Россия ограничила вылов осетров, а США частично запретили импорт чёрной икры ради сохранения редких видов вчера в 19:09
Блюда с характером: как еда становится политическим вопросом

В разных странах одно и то же блюдо может быть деликатесом или преступлением. Почему фуа-гра, балют и икра оказались под запретом — рассказываем в деталях.

Читать полностью » Эксперты назвали самые дешёвые направления для путешествий по Европе — от Будапешта до Кракова вчера в 17:48
Будапешт, Милан, Краков: города, где дешево, но ощущается роскошь

Узнайте, как провести незабываемые каникулы в Европе без лишних трат. Раскрываем секреты бюджетного отдыха, выгодные направления и кулинарные удовольствия.

Читать полностью » Линда Харрис: путешествие в одиночку помогает развить уверенность и независимость вчера в 17:35
Одна в пути, но не одна: как соло-путешествия становятся лучшим терапевтом

Одиночные поездки открывают новые горизонты и дарят свободу. Читайте советы эксперта о том, как правильно подготовиться к первой соло-поездке.

Читать полностью » Наушин Фаришта: безопасность — главный приоритет для женщин, путешествующих в одиночку вчера в 16:03
Семь ошибок, которые портят первое соло-путешествие — и как избежать каждой

Не дайте страху остановить вас от путешествия в одиночку! Узнайте, как правильно подготовиться и избежать распространенных ошибок.

Читать полностью » В Японии насчитывается более 3000 онсэнов — горячих источников, где нагота считается частью традиции вчера в 15:55
Горячие источники, где исчезает стыд: японский способ обрести покой

Погружаемся в мир японских онсэнов: откройте секреты принятия себя и узнайте, как избавиться от стеснения в горячих источниках. Узнайте, что означает нагота в японской культуре.

Читать полностью » Стоимость купе на поезде Сочи – Москва достигла 16 000 ₽ — данные РЖД вчера в 14:59
На лыжах дешевле: сколько теперь стоит вернуться с каникул поездом №104

Железнодорожные билеты из Сочи в Москву на январь 2026 года подорожали на 50 %. Почему поезд № 104 стал самым дорогим и можно ли всё ещё сэкономить на обратной дороге?

Читать полностью » В Тревизо восстановили систему каналов и старинные мельницы, превращая их в источники энергии вчера в 14:47
Маленький итальянский город обошёл Венецию — и вот как ему это удалось

Тревизо, скрытый от толп туристов, удивляет чистотой и выразительной гастрономией. Узнайте, почему он стал первым в Италии, кто получил Green Leaf Award.

Читать полностью » В Таиланде запретили солнцезащитные кремы, опасные для кораллов — штраф до 100 тысяч батов вчера в 13:41
Отпуск под штрафом: почему пляж может стоить вам 244 тысячи рублей

Перед поездкой в Таиланд туристам стоит знать о запретах на опасные солнцезащитные кремы. Узнайте, что может обернуться штрафом до 100 000 батов.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Агрономы напомнили, что осенняя обрезка малины повышает урожай и защищает кусты от морозов
Спорт и фитнес
Невролог Кумар заявил, что 10 приседаний эффективнее получасовой ходьбы
Красота и здоровье
Онкоуролог Дебо Беден рассказал, как ожирение повышает риск рака почек и простаты
Дом
Как убрать накипь в чайнике: эффективные способы с лимонной кислотой, уксусом и содой
Спорт и фитнес
Регулярная ходьба помогает снижать вес — подтверждают исследования Гарвардской школы общественного здравоохранения
Авто и мото
На платных трассах М-11 "Нева" и М-4 "Дон" с 27 октября вводят зимний скоростной режим — Автодор
Еда
Торт из печенья и творога без выпечки получается лёгкий и тающий
Питомцы
Названа идеальная толщина слоя наполнителя для кошачьего лотка — 5–7 сантиметров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet