Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Салон самолета
Салон самолета
© flickr.com by eltpics is licensed under CC BY-NC 2.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:37

Как развлечь ребёнка в самолёте: игры, которые спасут полёт и нервы

Эксперты рассказали, как занять ребёнка дошкольного возраста во время полёта

Когда малышу исполняется три года, путешествия становятся не только испытанием, но и возможностью провести время вместе с удовольствием. В этом возрасте ребёнок уже может играть, фантазировать, участвовать в диалоге — и если правильно подготовиться, полёт пройдёт легко. Главное — выбрать развлечения, которые займут ребёнка, не утомят вас и не вызовут раздражения у соседей.

Игры без гаджетов: возвращаем интерес к простому

Современные родители часто полагаются на планшет или смартфон, включая мультфильмы или аудиосказки. Но даже самые спокойные дети устают от экрана, а батарея садится в самый неподходящий момент. Поэтому лучше иметь запас "аналоговых" игр, которые помогут скоротать время и развить внимание.

Простые настольные игры на коленях

Хорошее настроение ребёнка начинается с игры. Один из самых беспроигрышных вариантов — "крестики-нолики". Всё, что нужно — бумага и карандаш. Для малышей это не просто забава, а тренировка логики и терпения. Главное — не пытаться всегда выигрывать. Пусть почувствует радость от успеха, даже если вы немного "поддались".

Другая весёлая игра — "Дорисуй-ка". Нарисуйте что-то простое — круг, линию, закорючку — и предложите ребёнку превратить это в предмет, животное или смешного человечка. Потом поменяйтесь ролями. Так развивается воображение, а время проходит незаметно.

Раскраски: не просто цвет, а общение

К трём годам дети уже умеют держать карандаш и с удовольствием заполняют цветом страницы. Раскраски с крупными рисунками — спасение для коротких и средних перелётов. Но чтобы ребёнок не потерял интерес, стоит подключиться самому. Пусть видит, что вам тоже интересно.

Хорошо работают необычные материалы:
• двухсторонние карандаши с разными оттенками;
• фломастеры, которые меняют цвет при наложении;
• "волшебные" водные раскраски, где проявляется рисунок при контакте с водой — безопасно и чисто.

Такое творчество не требует большого стола и занимает малыша надолго.

Книжки-активити: тренируем внимание

Особая находка для перелётов — книги с заданиями. В них ребёнок ищет отличия, соединяет точки, ищет спрятанные предметы или решает головоломки. Одной такой книги хватает на несколько часов.

Такие книги не только занимают малыша, но и тренируют усидчивость. А если выбрать задания с иллюстрациями самолётов или животных, получится увлекательное путешествие внутри путешествия.

Сидим у окна — наблюдаем и считаем

Иногда лучший способ занять ребёнка — просто показать ему мир. Вид из иллюминатора завораживает даже взрослых. Считайте облака, обсуждайте, что похоже на замок или дракона, следите за крылом самолёта, объясняйте, как он летит.

Такие моменты создают особую атмосферу доверия и радости — именно из них складываются семейные воспоминания о путешествиях.

Магнитные игры и мини-настолки

Для детей постарше отлично подойдут магнитные дорожные игры. Это компактные наборы, где нужно собрать дорогу, провести героя к цели или решить логическую задачу. Все детали держатся на магнитах — ничего не падает, не теряется и не мешает соседям.

Такие игры развивают внимание, пространственное мышление и логику. К тому же, ребёнок чувствует себя "взрослым игроком", ведь задача у него настоящая — победить!

Если ребёнок любит стратегические игры, можно взять дорожную версию "Уно" или "Мемори". Они помещаются на откидном столике и не требуют больших усилий. Главное — не устраивать шумные споры и не размахивать картами по всему салону.

Советы шаг за шагом

  1. Заранее обсудите с ребёнком, как проходит полёт, покажите фото самолёта, расскажите, что можно будет увидеть из окна.
  2. Соберите в отдельный пакет маленькие сюрпризы: по одному на каждый час перелёта. Это может быть новая наклейка, игрушка или шоколадка.
  3. Дайте ребёнку почувствовать ответственность — пусть сам носит свой рюкзак с книжкой или игрушкой.
  4. Приготовьте влажные салфетки и воду: дети часто пачкаются, а воздух в самолёте сушит кожу и слизистую.
  5. Не ждите, что он будет вести себя идеально. Небольшая активность, смех или вопросы — естественная часть его реакции.

Плюсы и минусы полёта с дошкольником

Плюсы Минусы
Ребёнок уже осознан и готов к объяснениям Может быстро устать от однообразия
Можно вовлекать в игры и наблюдения Требуется постоянное внимание родителей
Познаёт новые впечатления и виды транспорта Возможно перевозбуждение и капризы
Учитcя правилам поведения в обществе Трудно усидеть долго на месте

А что если ребёнку скучно?

Скука — враг любых путешествий. Если ребёнок начинает капризничать, помогите переключить внимание: покажите фотографии, придумайте историю про пассажиров, рассуждайте, куда летит каждый чемодан. Или устройте "мини-театр" с игрушками — пусть герой отправляется в своё воздушное приключение.

Если полёт длинный, разрешите немного пройтись по проходу. Иногда пять минут движения делают чудеса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты рассказали, как подготовиться к полёту с младенцем и избежать стресса в дороге сегодня в 10:34
Полёт с малышом без паники: как сохранить спокойствие и не разбудить весь салон

Как превратить перелёт с грудничком из испытания в спокойное приключение: проверенные советы, лайфхаки и неожиданные решения для родителей.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как выбрать спальный мешок для похода и кемпинга сегодня в 9:12
Как выбрать спальный мешок и не замёрзнуть в первую же ночь на природе

Как выбрать спальник, чтобы не мёрзнуть и не перегреваться? Разбираем виды, наполнители и температурные режимы — от кемпинга до зимних походов.

Читать полностью » Названы главные аргументы за и против поездки в Дубай сегодня в 8:10
Почему одни влюбляются в Дубай, а другие сбегают после первого дня

Дубай — город контрастов: одни мечтают туда вернуться, другие клянутся больше не приезжать. Разбираем реальные плюсы и минусы отдыха в эмирате.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как получить международные водительские права в 2025 году сегодня в 7:20
Хотите водить за границей? Вот что нужно знать о международных правах

Хотите путешествовать за рулём за границей? Рассказываем, где нужны международные водительские права, как их оформить и что для этого понадобится.

Читать полностью » Названы лучшие достопримечательности Петербурга для тех, кто приезжает впервые сегодня в 6:17
Первый раз в Петербурге: маршрут, после которого город невозможно забыть

Первый раз в Петербурге? Узнайте, как добраться, где остановиться и какие достопримечательности стоит увидеть в первую очередь.

Читать полностью » Эксперты объяснили, что делать, если авиакомпания потеряла багаж при перелёте сегодня в 5:10
Чемодан не прилетел: что делать, если багаж потерялся в аэропорту

Чемодан не приехал вместе с вами? Рассказываем, как действовать при утере багажа в аэропорту, как вернуть вещи и получить компенсацию.

Читать полностью » Специалисты рассказали, как настроить eSIM на смартфоне и выбрать выгодный тариф сегодня в 4:04
Как путешествовать без роуминга и лишних трат: eSIM спасает туристов по всему миру

Путешествуете за границу и не хотите переплачивать за связь? Узнайте, как работает eSIM, где её купить и как подключить всего за несколько минут.

Читать полностью » Эксперты составили идеальный маршрут для первого путешествия по Китаю сегодня в 3:00
Первое знакомство с Поднебесной: города, которые покажут всю суть Китая

Планируете первую поездку в Китай? Мы собрали идеальный маршрут с городами, которые покажут страну во всей её красоте — от гор до мегаполисов.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Микроклевер и овсяница названы оптимальной смесью для приствольных кругов яблонь
Авто и мото
Современные мотобаты используют мотоциклы BMW, Yamaha и KTM с мощностью до 160 л. с.
Красота и здоровье
Гипофосфатазия связана с дефицитом щелочной фосфатазы и ломкостью костей — врач Нато Вашакмадзе
Садоводство
Ленивое компостирование разрушает структуру почвы и тормозит рост культур — агрономы
Красота и здоровье
Современная осанка: как гаджеты и офисная работа разрушают шею
Технологии
Сара Бонд заявила, что цену на ROG Xbox Ally X установила Asus, а не Microsoft
Красота и здоровье
Врачи Воронежской областной больницы спасли беременность с редким осложнением
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, какие упражнения подходят женщинам после 50 лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet