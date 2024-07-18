Воздушное судно компании Air India, выполняющее рейс из Дели в Сан-Франциско, обратилось с просьбой о посадке в аэропорту Красноярска. По информации, предоставленной представителем аэропорта агентству ТАСС, все необходимые службы находятся в состоянии полной готовности.

"Самолет, направляющийся из Дели в Сан-Франциско, запросил разрешение на посадку. Наши службы полностью готовы к его приему", — отметил источник в аэропорту.

По словам представителя аэропорта, пока неизвестны причины, побудившие экипаж запросить посадку. Ожидаемое время приземления составляет 23:45 по местному времени (19:45 по московскому времени).

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