Откинуться и разориться: как авиаперелёты превращаются в серию микроплатежей

Канадская авиакомпания WestJet решила пересмотреть привычное представление о комфорте на борту. Теперь возможность откинуть спинку кресла станет платной услугой. Для этого компания начнёт переоборудовать свои лайнеры Boeing 737-8 MAX и 737-800, устанавливая новые типы сидений с разными уровнями удобства.

Что изменится на борту

WestJet объявила, что обновление коснётся 43 самолётов. Основное новшество — разделение кресел на три категории в зависимости от уровня комфорта и функционала.

Базовый эконом - без возможности откидывания спинки.

Расширенный эконом - с регулируемой спинкой и увеличенным пространством для ног.

Премиум-класс - с функцией полного откидывания, четырёхпозиционным подголовником и улучшенной обивкой.

Таким образом, привычная возможность немного отклонить спинку теперь станет платной опцией - её смогут использовать только пассажиры более дорогих категорий.

"Переоборудование салонов отражает стремление компании улучшить все аспекты путешествий и удовлетворить спрос пассажиров на более широкий спектр услуг", — заявила исполнительный вице-президент и директор по работе с клиентами WestJet Саманта Тейлор.

Почему WestJet решилась на такой шаг

Авиакомпания утверждает, что новые тарифы позволят "гибко управлять ожиданиями клиентов" и предложить пассажирам выбор — платить только за то, что действительно важно. Однако решение вызвало бурные споры.

По данным опроса, опубликованного TheStreet, 77% путешественников считают, что откидывать спинку кресла во время полёта — невежливо. Остальные же убеждены, что имеют право использовать кресло по назначению.

Сейчас функция откидывания доступна практически во всех авиакомпаниях и считается стандартом, поэтому введение платы за неё многим показалось странным.

Таблица "Сравнение": классы сидений WestJet

Категория Возможность откидывания Пространство для ног Дополнительные функции Базовый эконом Нет Стандартное - Расширенный эконом Да Увеличенное Приоритетная посадка Премиум-класс Полное Максимальное 4D-подголовник, улучшенная отделка

Как пассажиры отреагировали

В соцсетях новость о нововведении вызвала неоднозначную реакцию. Многие пользователи заявили, что авиакомпания пытается монетизировать то, что раньше входило в стоимость билета.

Некоторые путешественники, напротив, считают решение логичным. Для них это возможность не переплачивать за комфорт, если он не нужен. К тому же часть пассажиров вообще предпочитает сидеть прямо, чтобы не мешать другим.

"Теперь каждый сможет выбрать уровень комфорта, который ему подходит", — отмечают представители компании.

Тем не менее, эксперты авиационной отрасли напоминают, что подобные решения часто служат способом компенсировать рост издержек — на топливо, обслуживание и персонал.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: воспринимать отказ от бесплатного комфорта как несущественное изменение.

Последствие: раздражение клиентов и потеря лояльности.

Альтернатива: предложить пассажирам бонусы или скидки на новые опции.

Ошибка: полностью убрать откидывающиеся кресла из эконом-класса.

Последствие: снижение удобства на дальних рейсах.

Альтернатива: сделать возможность откидывания ограниченной по углу, но доступной всем.

А что если идея сработает?

Если пассажиры примут новую модель, WestJet может задать тенденцию для всего рынка. Вслед за ней другие авиакомпании тоже могут начать вводить плату за привычные опции — например, за подголовники, регулировку подлокотников или выбор угла наклона.

Подобные "микросервисы" уже внедряются в авиасекторе. Так, некоторые перевозчики берут деньги за место у иллюминатора, за дополнительный ремень безопасности или даже за доступ к розетке на борту.

Плюсы и минусы инициативы WestJet

Плюсы Минусы Возможность выбора уровня комфорта Коммерциализация базовых функций Более прозрачная система тарифов Потеря лояльности клиентов Дополнительный доход для авиакомпании Рост социальной напряжённости на борту

Советы путешественникам

Проверяйте конфигурацию салона перед покупкой билета — особенно если планируете дальний перелёт. Выбирайте места заранее. Премиум-зона с откидыванием может быть ограничена. Используйте бонусные мили или программы лояльности, чтобы компенсировать стоимость апгрейда. Берите подушку или опору для шеи, если не хотите платить за регулируемое кресло.

Мифы и правда

Миф: плату введут во всех самолётах.

Правда: пока изменения коснутся только 43 модернизированных лайнеров.

Миф: теперь нельзя будет откинуться вовсе.

Правда: функция сохранится, но станет опцией премиум-класса.

Миф: решение продиктовано жадностью.

Правда: авиакомпания объясняет это попыткой улучшить сервис и дать пассажирам больше вариантов выбора.

Исторический контекст

WestJet — вторая по величине авиакомпания Канады после Air Canada. Основанная в 1996 году как бюджетный перевозчик, она постепенно перешла к гибридной модели обслуживания, сочетая лоукост-элементы и премиум-услуги.

Плата за откидывание кресел стала продолжением глобальной тенденции — авиакомпании по всему миру монетизируют "мелкие удобства", которые ранее входили в базовый тариф.

Три интересных факта

• Первая авиакомпания, введшая плату за выбор места, была Ryanair — ещё в 2004 году.

• В среднем угол наклона кресла в экономклассе составляет всего 10-15 градусов.

• По данным IATA, 38% конфликтов на борту начинаются из-за споров о спинке кресла.