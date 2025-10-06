Откинуться и разориться: как авиаперелёты превращаются в серию микроплатежей
Канадская авиакомпания WestJet решила пересмотреть привычное представление о комфорте на борту. Теперь возможность откинуть спинку кресла станет платной услугой. Для этого компания начнёт переоборудовать свои лайнеры Boeing 737-8 MAX и 737-800, устанавливая новые типы сидений с разными уровнями удобства.
Что изменится на борту
WestJet объявила, что обновление коснётся 43 самолётов. Основное новшество — разделение кресел на три категории в зависимости от уровня комфорта и функционала.
-
Базовый эконом - без возможности откидывания спинки.
-
Расширенный эконом - с регулируемой спинкой и увеличенным пространством для ног.
-
Премиум-класс - с функцией полного откидывания, четырёхпозиционным подголовником и улучшенной обивкой.
Таким образом, привычная возможность немного отклонить спинку теперь станет платной опцией - её смогут использовать только пассажиры более дорогих категорий.
"Переоборудование салонов отражает стремление компании улучшить все аспекты путешествий и удовлетворить спрос пассажиров на более широкий спектр услуг", — заявила исполнительный вице-президент и директор по работе с клиентами WestJet Саманта Тейлор.
Почему WestJet решилась на такой шаг
Авиакомпания утверждает, что новые тарифы позволят "гибко управлять ожиданиями клиентов" и предложить пассажирам выбор — платить только за то, что действительно важно. Однако решение вызвало бурные споры.
По данным опроса, опубликованного TheStreet, 77% путешественников считают, что откидывать спинку кресла во время полёта — невежливо. Остальные же убеждены, что имеют право использовать кресло по назначению.
Сейчас функция откидывания доступна практически во всех авиакомпаниях и считается стандартом, поэтому введение платы за неё многим показалось странным.
Таблица "Сравнение": классы сидений WestJet
|Категория
|Возможность откидывания
|Пространство для ног
|Дополнительные функции
|Базовый эконом
|Нет
|Стандартное
|-
|Расширенный эконом
|Да
|Увеличенное
|Приоритетная посадка
|Премиум-класс
|Полное
|Максимальное
|4D-подголовник, улучшенная отделка
Как пассажиры отреагировали
В соцсетях новость о нововведении вызвала неоднозначную реакцию. Многие пользователи заявили, что авиакомпания пытается монетизировать то, что раньше входило в стоимость билета.
Некоторые путешественники, напротив, считают решение логичным. Для них это возможность не переплачивать за комфорт, если он не нужен. К тому же часть пассажиров вообще предпочитает сидеть прямо, чтобы не мешать другим.
"Теперь каждый сможет выбрать уровень комфорта, который ему подходит", — отмечают представители компании.
Тем не менее, эксперты авиационной отрасли напоминают, что подобные решения часто служат способом компенсировать рост издержек — на топливо, обслуживание и персонал.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: воспринимать отказ от бесплатного комфорта как несущественное изменение.
-
Последствие: раздражение клиентов и потеря лояльности.
-
Альтернатива: предложить пассажирам бонусы или скидки на новые опции.
-
Ошибка: полностью убрать откидывающиеся кресла из эконом-класса.
-
Последствие: снижение удобства на дальних рейсах.
-
Альтернатива: сделать возможность откидывания ограниченной по углу, но доступной всем.
А что если идея сработает?
Если пассажиры примут новую модель, WestJet может задать тенденцию для всего рынка. Вслед за ней другие авиакомпании тоже могут начать вводить плату за привычные опции — например, за подголовники, регулировку подлокотников или выбор угла наклона.
Подобные "микросервисы" уже внедряются в авиасекторе. Так, некоторые перевозчики берут деньги за место у иллюминатора, за дополнительный ремень безопасности или даже за доступ к розетке на борту.
Плюсы и минусы инициативы WestJet
|Плюсы
|Минусы
|Возможность выбора уровня комфорта
|Коммерциализация базовых функций
|Более прозрачная система тарифов
|Потеря лояльности клиентов
|Дополнительный доход для авиакомпании
|Рост социальной напряжённости на борту
Советы путешественникам
-
Проверяйте конфигурацию салона перед покупкой билета — особенно если планируете дальний перелёт.
-
Выбирайте места заранее. Премиум-зона с откидыванием может быть ограничена.
-
Используйте бонусные мили или программы лояльности, чтобы компенсировать стоимость апгрейда.
-
Берите подушку или опору для шеи, если не хотите платить за регулируемое кресло.
Мифы и правда
Миф: плату введут во всех самолётах.
Правда: пока изменения коснутся только 43 модернизированных лайнеров.
Миф: теперь нельзя будет откинуться вовсе.
Правда: функция сохранится, но станет опцией премиум-класса.
Миф: решение продиктовано жадностью.
Правда: авиакомпания объясняет это попыткой улучшить сервис и дать пассажирам больше вариантов выбора.
Исторический контекст
WestJet — вторая по величине авиакомпания Канады после Air Canada. Основанная в 1996 году как бюджетный перевозчик, она постепенно перешла к гибридной модели обслуживания, сочетая лоукост-элементы и премиум-услуги.
Плата за откидывание кресел стала продолжением глобальной тенденции — авиакомпании по всему миру монетизируют "мелкие удобства", которые ранее входили в базовый тариф.
Три интересных факта
• Первая авиакомпания, введшая плату за выбор места, была Ryanair — ещё в 2004 году.
• В среднем угол наклона кресла в экономклассе составляет всего 10-15 градусов.
• По данным IATA, 38% конфликтов на борту начинаются из-за споров о спинке кресла.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru