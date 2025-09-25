Металлы не поделили стоянку: в Шереметьево столкнулись Airbus и Superjet
Вечером в аэропорту Шереметьево произошёл инцидент, который привлёк внимание пассажиров и специалистов авиационной отрасли. На стоянке воздушных судов произошло касание самолётов двух авиакомпаний — Airbus A330 Hainan Airlines и Sukhoi Superjet 100 "России". Несмотря на то, что ситуация не несла прямой угрозы людям на борту, Росавиация инициировала расследование, а сам китайский лайнер временно отстранили от полётов.
"Работа всех служб продолжается в штатном режиме", — подчеркнули в пресс-службе аэропорта.
Что произошло
По официальным данным, Airbus A330 готовился к перелёту в Пекин с 264 пассажирами на борту. В момент руления произошло касание с Superjet 100 авиакомпании "Россия", который находился в стадии подготовки к вылету. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, но для установления причин инцидента Росавиация создала специальную комиссию.
Ведомство поручило расследование заместителю руководителя — Андрею Потемкину. Уже назначен комплекс технических проверок, включая осмотр обоих воздушных судов и анализ действий персонала.
Дальнейшие действия авиакомпаний
Airbus A330 временно отстранили от эксплуатации, пока специалисты не завершат обследование. Пассажиров рейса разместили в гостиницах за счёт авиакомпании. Их перелёт состоится позже на резервном борту, который будет направлен в Москву.
Sukhoi Superjet 100 после осмотра также пройдёт техническую проверку. На расписание рейсов в Шереметьево происшествие не повлияло.
Сравнение: Airbus A330 и Sukhoi Superjet 100
|Параметр
|Airbus A330
|Sukhoi Superjet 100
|Тип
|Дальнемагистральный лайнер
|Региональный самолет
|Вместимость
|250-300 пассажиров
|87-100 пассажиров
|Дальность полета
|До 13 400 км
|До 4 500 км
|Производитель
|Airbus (Франция)
|ОАК (Россия)
|Основное назначение
|Межконтинентальные рейсы
|Внутренние и ближние маршруты
Советы шаг за шагом: как вести себя пассажиру при задержке рейса
-
Сохраняйте посадочный талон и чек на багаж — они нужны для компенсации.
-
Сразу уточните у представителя авиакомпании порядок предоставления гостиницы или питания.
-
Используйте мобильные приложения аэропорта и авиакомпании, чтобы отслеживать статус рейса.
-
Если задержка превышает 3 часа, узнайте о праве на бесплатное питание и напитки.
-
В случае ожидания более 8 часов авиакомпания обязана предоставить гостиницу.
-
Сохраняйте все документы и чеки — они помогут при возможном требовании компенсации.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ждать без обращения к сотрудникам авиакомпании.
Последствие: потеря времени и услуг, положенных по закону.
Альтернатива: сразу уточняйте порядок размещения и питания.
-
Ошибка: самостоятельно покупать новый билет.
Последствие: риск не получить компенсацию.
Альтернатива: дожидаться резервного борта от авиакомпании.
-
Ошибка: игнорировать уведомления в приложениях.
Последствие: пропуск важных сообщений о вылете.
Альтернатива: включить уведомления и проверять статус рейса онлайн.
А что если бы инцидент произошёл в воздухе?
В авиации рассматривают разные сценарии. Если бы подобное касание случилось в воздухе, последствия могли быть куда серьёзнее. Однако многоуровневая система безопасности и контроль на земле минимизируют такие риски. Подобные ситуации в аэропортах чаще всего ограничиваются техническими проверками и временными задержками.
Плюсы и минусы строгих проверок после ЧП
|Плюсы
|Минусы
|Повышение уровня безопасности
|Дополнительные задержки рейсов
|Подробный анализ ошибок
|Недовольство пассажиров
|Минимизация риска повторных случаев
|Затраты для авиакомпаний
|Прозрачность расследований
|Имиджевые потери
FAQ
Кто отвечает за инциденты в аэропорту?
Ответственность разделяется между авиакомпанией, экипажем и наземными службами. Окончательное решение принимает Росавиация.
Что будет с пассажирами задержанного рейса?
Их размещают в гостиницах и перевозят на резервном самолёте. Все расходы берёт на себя перевозчик.
Может ли пассажир требовать компенсацию?
Да, если задержка превышает установленные нормы, предусмотренные Воздушным кодексом РФ.
Мифы и правда
-
Миф: такие инциденты случаются часто.
Правда: касания на стоянке редки, а большинство аэропортов работают без происшествий.
-
Миф: авиакомпании скрывают информацию.
Правда: аэропорты и перевозчики обязаны публиковать официальные данные.
-
Миф: пассажиры всегда остаются без компенсаций.
Правда: российские законы и международные правила защищают права пассажиров.
3 интересных факта
-
Airbus A330 — один из самых популярных дальнемагистральных самолётов в мире.
-
Sukhoi Superjet 100 стал первым российским лайнером, разработанным с нуля после СССР.
-
Шереметьево входит в десятку крупнейших аэропортов Европы по пассажиропотоку.
Исторический контекст
-
1980-е: крупные авиапроисшествия привели к усилению международных правил безопасности.
-
2000-е: российские аэропорты внедрили систему видеонаблюдения на перронах.
-
2010-е: Росавиация усилила контроль после ряда инцидентов с региональными авиакомпаниями.
-
2020-е: внедрение цифровых систем управления движением и координации наземных служб.
