Металлы не поделили стоянку: в Шереметьево столкнулись Airbus и Superjet

Вечером в аэропорту Шереметьево произошёл инцидент, который привлёк внимание пассажиров и специалистов авиационной отрасли. На стоянке воздушных судов произошло касание самолётов двух авиакомпаний — Airbus A330 Hainan Airlines и Sukhoi Superjet 100 "России". Несмотря на то, что ситуация не несла прямой угрозы людям на борту, Росавиация инициировала расследование, а сам китайский лайнер временно отстранили от полётов.

"Работа всех служб продолжается в штатном режиме", — подчеркнули в пресс-службе аэропорта.

Что произошло

По официальным данным, Airbus A330 готовился к перелёту в Пекин с 264 пассажирами на борту. В момент руления произошло касание с Superjet 100 авиакомпании "Россия", который находился в стадии подготовки к вылету. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, но для установления причин инцидента Росавиация создала специальную комиссию.

Ведомство поручило расследование заместителю руководителя — Андрею Потемкину. Уже назначен комплекс технических проверок, включая осмотр обоих воздушных судов и анализ действий персонала.

Дальнейшие действия авиакомпаний

Airbus A330 временно отстранили от эксплуатации, пока специалисты не завершат обследование. Пассажиров рейса разместили в гостиницах за счёт авиакомпании. Их перелёт состоится позже на резервном борту, который будет направлен в Москву.

Sukhoi Superjet 100 после осмотра также пройдёт техническую проверку. На расписание рейсов в Шереметьево происшествие не повлияло.

Сравнение: Airbus A330 и Sukhoi Superjet 100

Параметр Airbus A330 Sukhoi Superjet 100 Тип Дальнемагистральный лайнер Региональный самолет Вместимость 250-300 пассажиров 87-100 пассажиров Дальность полета До 13 400 км До 4 500 км Производитель Airbus (Франция) ОАК (Россия) Основное назначение Межконтинентальные рейсы Внутренние и ближние маршруты

Советы шаг за шагом: как вести себя пассажиру при задержке рейса

Сохраняйте посадочный талон и чек на багаж — они нужны для компенсации. Сразу уточните у представителя авиакомпании порядок предоставления гостиницы или питания. Используйте мобильные приложения аэропорта и авиакомпании, чтобы отслеживать статус рейса. Если задержка превышает 3 часа, узнайте о праве на бесплатное питание и напитки. В случае ожидания более 8 часов авиакомпания обязана предоставить гостиницу. Сохраняйте все документы и чеки — они помогут при возможном требовании компенсации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать без обращения к сотрудникам авиакомпании.

Последствие: потеря времени и услуг, положенных по закону.

Альтернатива: сразу уточняйте порядок размещения и питания.

Ошибка: самостоятельно покупать новый билет.

Последствие: риск не получить компенсацию.

Альтернатива: дожидаться резервного борта от авиакомпании.

Ошибка: игнорировать уведомления в приложениях.

Последствие: пропуск важных сообщений о вылете.

Альтернатива: включить уведомления и проверять статус рейса онлайн.

А что если бы инцидент произошёл в воздухе?

В авиации рассматривают разные сценарии. Если бы подобное касание случилось в воздухе, последствия могли быть куда серьёзнее. Однако многоуровневая система безопасности и контроль на земле минимизируют такие риски. Подобные ситуации в аэропортах чаще всего ограничиваются техническими проверками и временными задержками.

Плюсы и минусы строгих проверок после ЧП

Плюсы Минусы Повышение уровня безопасности Дополнительные задержки рейсов Подробный анализ ошибок Недовольство пассажиров Минимизация риска повторных случаев Затраты для авиакомпаний Прозрачность расследований Имиджевые потери

FAQ

Кто отвечает за инциденты в аэропорту?

Ответственность разделяется между авиакомпанией, экипажем и наземными службами. Окончательное решение принимает Росавиация.

Что будет с пассажирами задержанного рейса?

Их размещают в гостиницах и перевозят на резервном самолёте. Все расходы берёт на себя перевозчик.

Может ли пассажир требовать компенсацию?

Да, если задержка превышает установленные нормы, предусмотренные Воздушным кодексом РФ.

Мифы и правда

Миф: такие инциденты случаются часто.

Правда: касания на стоянке редки, а большинство аэропортов работают без происшествий.

Миф: авиакомпании скрывают информацию.

Правда: аэропорты и перевозчики обязаны публиковать официальные данные.

Миф: пассажиры всегда остаются без компенсаций.

Правда: российские законы и международные правила защищают права пассажиров.

3 интересных факта

Airbus A330 — один из самых популярных дальнемагистральных самолётов в мире. Sukhoi Superjet 100 стал первым российским лайнером, разработанным с нуля после СССР. Шереметьево входит в десятку крупнейших аэропортов Европы по пассажиропотоку.

Исторический контекст