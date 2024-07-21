Несколько пассажиров не смогли улететь из Новосибирска в Сочи рейсом S7 5107 из-за овербукинга и технических проблем с системой регистрации. Они столкнулись с проблемами при онлайн регистрации, а в аэропорту им сообщили о нехватке мест, хотя позже выяснилось, что свободные места на борту всё же были, но система их не отображала.
Пассажирам предложили следующий рейс через 2 часа. Также проводится проверка транспортной прокуратурой по данной ситуации.
Фото: commons.wikimedia.org/Sergey Korovkin 84 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
AMD представила процессоры Ryzen AI 300, которые обещают быть мощнее Apple M3 Pro
AMD анонсировала новую серию мобильных процессоров Ryzen AI 300 (Strix Point), которые обещают превзойти производительность Apple M3 Pro.
Politico: Венгрию ожидает топливный кризис из-за сложностей с транзитом нефти
Из-за блокировки перекачки нефти через украинскую транспортную систему по требители в Венгрии до конца лета могут столкнуться с галопирующими ценами на энергоносители и дефицитом электроэнергии, сообщает издание Politico.
Эксперт Репникова: выбирать экстремальные туры важно только у сертифицированных туроператоров
Более 25% россиян, планирующих летний отпуск выбирают экстремальный туризм.
Кольцевая ветка метро Москвы вошла в топ мест, где пассажиры чаще всего забывают вещи
На трех линиях московского метро — Кольцевой, Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской — пассажиры чаще всего забывают вещи.