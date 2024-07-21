Несколько пассажиров не смогли улететь из Новосибирска в Сочи рейсом S7 5107 из-за овербукинга и технических проблем с системой регистрации. Они столкнулись с проблемами при онлайн регистрации, а в аэропорту им сообщили о нехватке мест, хотя позже выяснилось, что свободные места на борту всё же были, но система их не отображала.

Пассажирам предложили следующий рейс через 2 часа. Также проводится проверка транспортной прокуратурой по данной ситуации.

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