SSJ-100 MAKS2011
SSJ-100 MAKS2011
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:20

Лайфхаки: как копить мили быстрее и тратить выгоднее

Как правильно использовать бонусы и мили для бесплатных перелётов

Сначала мили казались мне "виртуальными фантиками". Но однажды я смог улететь в Европу, заплатив только таксы и сборы. С тех пор я научился правильно копить бонусы и использовать их так, чтобы они действительно приносили выгоду.

Что такое мили и бонусы

Авиакомпании и банки предлагают программы лояльности: за каждый перелёт или покупку вы получаете бонусные баллы. В авиации это традиционно называют милями. Их можно обменивать на билеты, повышение класса обслуживания или скидки на услуги партнёров.

Как копить быстрее

Главный секрет — не ограничиваться только перелётами. Я подключил банковскую карту, привязанную к программе лояльности. Теперь мили начисляются за каждую покупку: от кафе до оплаты коммунальных услуг. Так они накапливаются гораздо быстрее, чем если бы я летал раз в год.

Ещё один способ — бронировать отели и машины через партнёров авиакомпании. Часто за такие операции дают больше миль, чем за сам перелёт. Однажды, оплатив неделю в отеле через программу, я получил почти половину стоимости билета обратно милями.

Когда выгодно использовать

Не все билеты одинаково выгодны для списания. Я заметил, что перелёты на средние расстояния чаще всего дают лучший "курс обмена". Дальние рейсы в бизнес-классе тоже могут быть удачным вариантом: заплатив милями, вы получаете сервис, который в деньгах обошёлся бы втрое дороже.

Важно учитывать, что почти всегда придётся оплатить аэропортовые сборы. Но даже с ними билет выходит гораздо дешевле.

Личный опыт

Мой самый удачный обмен — полёт в Италию за 3 тысячи рублей вместо 20. Все остальное я оплатил милями, которые накопились за повседневные покупки по карте. Тогда я впервые понял, что эти "фантики" реально работают.

Как не потерять мили

Многие программы обнуляют мили, если их долго не использовать. Чтобы этого избежать, я стараюсь хотя бы раз в год совершать покупки у партнёров или списывать часть миль на мелкие услуги.

Итог

Мили и бонусы — это не миф, а реальная возможность летать дешевле, если пользоваться ими грамотно. Чем активнее вы включаете их в повседневные траты, тем быстрее накапливаете и тем выгоднее тратите.

