Авиатарифы вышли из зоны турбулентности: рынок перелётов столкнулся с новой ценовой реальностью

Рост цен на авиабилеты, который еще недавно опережал официальную инфляцию, в 2025 году заметно замедлился. По ряду зарубежных направлений средний чек и вовсе пошел вниз, несмотря на сохраняющиеся ограничения и сокращение парка российских авиакомпаний. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Цены приблизились к инфляции

По данным сервиса Aviastats от "Авиасейлс", средняя стоимость прямого перелета одного взрослого пассажира экономклассом в страны дальнего зарубежья в 2025 году снизилась на 5,7% год к году и составила 26,5 тыс. руб. По постсоветским направлениям рост оказался умеренным — 2,7%, до 17,3 тыс. руб., а по внутренним рейсам — 6,5%, до 11,5 тыс. руб. Одновременно увеличилась и глубина бронирования — с 21 до 23 дней.

Другие агрегаторы фиксируют схожую динамику. По оценке OneTwoTrip, перелеты внутри России подорожали в среднем на 4%, за границу — на 7%. "Туту.ру" оценивает рост стоимости внутренних рейсов в 7%, международных — в 5%. Таким образом, темпы подорожания в целом укладываются в уровень инфляции, что контрастирует с ситуацией прошлых лет.

Конкуренция меняет рынок

На внутренние направления в 2025 году приходится 58% бронирований, однако спрос на зарубежные перелеты, по данным Aviastats, вырос на 9%. Это происходит на фоне ожидаемого Минтрансом снижения общего объема авиаперевозок почти на 4% по итогам года. Эксперты объясняют расхождение ростом доли иностранных авиакомпаний.

Число перевозчиков на международных направлениях увеличилось в среднем до четырех. На наиболее популярных маршрутах из Москвы конкуренция еще выше: 11 авиакомпаний летают в Анталью, девять — в Шарм-эш-Шейх, по восемь — в Хургаду и Стамбул, семь — в Дубай. На востребованных внутренних направлениях в среднем работают пять перевозчиков, а на маршрутах Москва-Сочи и Москва-Санкт-Петербург — по 14 авиакомпаний.

Спрос есть, рейсов не хватает

При этом Aviastats фиксирует значительное число недообслуженных направлений с устойчивым спросом и отсутствием прямых рейсов. В их числе Сочи-Калининград, Калининград-Омск, Санкт-Петербург-Улан-Удэ, Иркутск-Минеральные Воды. Этот дисбаланс дополнительно влияет на перераспределение пассажиропотока и ценовую динамику.

В топ-5 зарубежных направлений 2025 года у "Авиасейлс" вошли Турция, Узбекистан, Таиланд, ОАЭ и Китай, при этом заметный рост спроса показывают Вьетнам и Япония. Внутри России лидируют Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды. Рейтинги других сервисов отличаются незначительно.

Доходы растут медленнее

В "Аэрофлоте" ранее отмечали, что рост тарифов группы в 2025 году не превышает официальную инфляцию. Росстат с начала года данные о стоимости авиабилетов не публикует, однако по итогам 2024 года эксперты оценивали рост цен в пределах 20%. Тогда, по расчетам аналитиков, ценовой фактор обеспечил около 16 процентных пунктов прироста выручки перевозчиков.

В 2025 году ситуация изменилась. Выручка группы "Аэрофлот" от пассажирских перевозок выросла в 2024 году на 40%, а годом ранее — более чем на 50%. По итогам девяти месяцев 2025 года рост составил лишь 6,6%, до 639 млрд руб. по МСФО, что отрасль связывает с эффектом высокой базы и замедлением платежеспособного спроса.

Иностранные перевозчики усиливают давление

Главный редактор Avia. ru Роман Гусаров отмечает, что статистика агрегаторов не полностью отражает ситуацию у российских авиакомпаний, однако общий вывод очевиден.

"Цены на билеты экономкласса этого года объективно не опережали инфляцию", — отмечает главный редактор Avia. ru Роман Гусаров.

По его словам, ключевым фактором стало усиление конкуренции: почти весь трафик, потерянный российскими перевозчиками, перешел к иностранным авиакомпаниям. Если в 2024 году они обслужили 19 млн российских пассажиров, то в 2025-м — уже около 22 млн. Это позволяет сохранить общий пассажиропоток на уровне прошлого года — около 129,5 млн человек.