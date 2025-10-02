Билеты дорожают не из-за нефти: новая схема продаж ударит по кошельку пассажиров

Авиаперевозки в России могут подорожать, и причина — рост сборов, связанных с изменениями в системе продажи билетов. Эксперты рынка предупреждают: новые условия коснутся прежде всего пассажиров, которые привыкли покупать недорогие билеты у агентств и онлайн-сервисов.

Почему обсуждается рост цен

Поводом для прогнозов стало решение компании "Сирена-Трэвел" передать договоры с агентами и онлайн-тревел-агентствами (OTA) своей дочерней фирме "Миксвел". Этот процесс сопровождался увеличением комиссий, что сразу вызвало обеспокоенность участников рынка. По мнению специалистов, агентства будут вынуждены переложить дополнительные расходы на пассажиров, что приведет к удорожанию билетов примерно на 10%.

"Издержки придется перекладывать на покупателей", — сказал гендиректор АНО "Цифровизации и новых технологий" Алексей Кожевников.

Особенно сильно изменения затронут бюджетный сегмент — то есть тех, кто ищет самые доступные варианты.

Роль агентов и системы бронирования

Президент Ассоциации агентств воздушного транспорта Сергей Демиденко пояснил, что именно через агентов сегодня продаётся более половины всех билетов. Главная проблема в том, что почти 80% рынка бронирования контролирует система Leonardo, ранее связанная с "Сирена-Трэвел", а теперь с "Миксвел". Альтернативой является система ORS, но с ней работают всего две авиакомпании — S7 и "Азимут".

В результате у агентов остаётся мало возможностей для манёвра: либо работать через Leonardo и платить всё растущие сборы, либо переходить на прямые продажи через протоколы NDC.

Что такое NDC и почему это важно

Технология NDC позволяет агентствам подключаться напрямую к системам авиакомпаний, обходя посредников и сокращая расходы. Сегодня таким способом уже можно бронировать билеты у "Аэрофлота", S7, "Уральских авиалиний", "Победы", а также у ряда зарубежных перевозчиков — Turkish Airlines и Emirates.

Однако внедрение NDC требует технических инвестиций, которые под силу лишь крупным игрокам. Мелкие продавцы билетов чаще всего не могут себе этого позволить, поэтому остаются в зависимости от Leonardo.

Сравнение: GDS vs NDC

Параметр Leonardo (GDS) NDC-протокол Охват рынка ~80% Пока ограничен Издержки агентств Высокие сборы Минимальные комиссии Доступность Почти все авиакомпании Ограниченный список Техническая сложность Простое подключение Дорогое внедрение Для кого выгодно Крупные GDS-операторы Авиакомпании и крупные агенты

Советы шаг за шагом

Если вы покупаете билеты часто — проверяйте цены не только у агентств, но и на сайтах авиакомпаний. Пользуйтесь кэшбэк-сервисами и банковскими картами с бонусными программами, чтобы частично компенсировать рост цен. Сравнивайте предложения разных OTA: иногда сборы включены по-разному. Для перелётов внутри страны рассматривайте лоукостеры, такие как "Победа", которые активно развивают NDC. Подписывайтесь на рассылки авиакомпаний — акции и спецпредложения часто доступны только напрямую.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: бронировать билеты только у одного агентства.

Последствие: переплата из-за скрытых сборов.

Альтернатива: использовать агрегаторы, сравнивающие цены сразу у нескольких OTA.

Ошибка: игнорировать сайты авиакомпаний.

Последствие: упустить спецтарифы по NDC.

Альтернатива: проверять цены на официальных ресурсах перевозчиков.

Ошибка: откладывать покупку билета до последнего момента.

Последствие: рост цены на фоне увеличенных сборов.

Альтернатива: покупать заранее или использовать подписки на динамику цен.

А что если мелкие агентства уйдут?

Если часть небольших игроков не выдержит давления и закроется, рынок может стать ещё более монополизированным. Это значит меньше конкуренции и меньше выгодных предложений для пассажиров. С другой стороны, авиакомпании смогут активнее развивать собственные каналы продаж.

Плюсы и минусы прямого бронирования

Плюсы Минусы Нет лишних сборов Ограниченный выбор тарифов Прямые акции авиакомпаний Не всегда удобно сравнивать Дополнительные бонусы и мили Нужно самостоятельно искать скидки

FAQ

Как выбрать между агентством и сайтом авиакомпании?

Если важна низкая цена, сравните оба варианта. У агентства может быть акция, но у авиакомпании — тариф без лишних сборов.

Сколько может прибавиться к цене билета из-за сборов?

По прогнозам экспертов, рост может составить около 10%, особенно в сегменте недорогих перелётов.

Что лучше для международных рейсов — агентство или авиакомпания?

Для сложных маршрутов удобнее агентства, но для прямых перелётов выгоднее проверять сайты перевозчиков.

Мифы и правда

Миф: цены всегда ниже у агентств.

Правда: сегодня всё чаще авиакомпании предлагают выгодные тарифы через NDC.

Миф: NDC доступен только крупным компаниям.

Правда: подключение дорого, но мелкие агентства тоже могут внедрять его постепенно.

Миф: рост цен связан только с нефтью и курсом валют.

Правда: комиссии и сборы со стороны систем бронирования тоже влияют.

Три интересных факта

• Россия — один из крупнейших рынков по доле продаж через агентства: более 50%.

• Первым в стране протокол NDC внедрил "Аэрофлот".

• В 2023 году мировой рынок авиабилетов через OTA превысил 500 млрд долларов.

Исторический контекст