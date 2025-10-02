Билеты дорожают не из-за нефти: новая схема продаж ударит по кошельку пассажиров
Авиаперевозки в России могут подорожать, и причина — рост сборов, связанных с изменениями в системе продажи билетов. Эксперты рынка предупреждают: новые условия коснутся прежде всего пассажиров, которые привыкли покупать недорогие билеты у агентств и онлайн-сервисов.
Почему обсуждается рост цен
Поводом для прогнозов стало решение компании "Сирена-Трэвел" передать договоры с агентами и онлайн-тревел-агентствами (OTA) своей дочерней фирме "Миксвел". Этот процесс сопровождался увеличением комиссий, что сразу вызвало обеспокоенность участников рынка. По мнению специалистов, агентства будут вынуждены переложить дополнительные расходы на пассажиров, что приведет к удорожанию билетов примерно на 10%.
"Издержки придется перекладывать на покупателей", — сказал гендиректор АНО "Цифровизации и новых технологий" Алексей Кожевников.
Особенно сильно изменения затронут бюджетный сегмент — то есть тех, кто ищет самые доступные варианты.
Роль агентов и системы бронирования
Президент Ассоциации агентств воздушного транспорта Сергей Демиденко пояснил, что именно через агентов сегодня продаётся более половины всех билетов. Главная проблема в том, что почти 80% рынка бронирования контролирует система Leonardo, ранее связанная с "Сирена-Трэвел", а теперь с "Миксвел". Альтернативой является система ORS, но с ней работают всего две авиакомпании — S7 и "Азимут".
В результате у агентов остаётся мало возможностей для манёвра: либо работать через Leonardo и платить всё растущие сборы, либо переходить на прямые продажи через протоколы NDC.
Что такое NDC и почему это важно
Технология NDC позволяет агентствам подключаться напрямую к системам авиакомпаний, обходя посредников и сокращая расходы. Сегодня таким способом уже можно бронировать билеты у "Аэрофлота", S7, "Уральских авиалиний", "Победы", а также у ряда зарубежных перевозчиков — Turkish Airlines и Emirates.
Однако внедрение NDC требует технических инвестиций, которые под силу лишь крупным игрокам. Мелкие продавцы билетов чаще всего не могут себе этого позволить, поэтому остаются в зависимости от Leonardo.
Сравнение: GDS vs NDC
|Параметр
|Leonardo (GDS)
|NDC-протокол
|Охват рынка
|~80%
|Пока ограничен
|Издержки агентств
|Высокие сборы
|Минимальные комиссии
|Доступность
|Почти все авиакомпании
|Ограниченный список
|Техническая сложность
|Простое подключение
|Дорогое внедрение
|Для кого выгодно
|Крупные GDS-операторы
|Авиакомпании и крупные агенты
Советы шаг за шагом
-
Если вы покупаете билеты часто — проверяйте цены не только у агентств, но и на сайтах авиакомпаний.
-
Пользуйтесь кэшбэк-сервисами и банковскими картами с бонусными программами, чтобы частично компенсировать рост цен.
-
Сравнивайте предложения разных OTA: иногда сборы включены по-разному.
-
Для перелётов внутри страны рассматривайте лоукостеры, такие как "Победа", которые активно развивают NDC.
-
Подписывайтесь на рассылки авиакомпаний — акции и спецпредложения часто доступны только напрямую.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: бронировать билеты только у одного агентства.
-
Последствие: переплата из-за скрытых сборов.
-
Альтернатива: использовать агрегаторы, сравнивающие цены сразу у нескольких OTA.
-
Ошибка: игнорировать сайты авиакомпаний.
-
Последствие: упустить спецтарифы по NDC.
-
Альтернатива: проверять цены на официальных ресурсах перевозчиков.
-
Ошибка: откладывать покупку билета до последнего момента.
-
Последствие: рост цены на фоне увеличенных сборов.
-
Альтернатива: покупать заранее или использовать подписки на динамику цен.
А что если мелкие агентства уйдут?
Если часть небольших игроков не выдержит давления и закроется, рынок может стать ещё более монополизированным. Это значит меньше конкуренции и меньше выгодных предложений для пассажиров. С другой стороны, авиакомпании смогут активнее развивать собственные каналы продаж.
Плюсы и минусы прямого бронирования
|Плюсы
|Минусы
|Нет лишних сборов
|Ограниченный выбор тарифов
|Прямые акции авиакомпаний
|Не всегда удобно сравнивать
|Дополнительные бонусы и мили
|Нужно самостоятельно искать скидки
FAQ
Как выбрать между агентством и сайтом авиакомпании?
Если важна низкая цена, сравните оба варианта. У агентства может быть акция, но у авиакомпании — тариф без лишних сборов.
Сколько может прибавиться к цене билета из-за сборов?
По прогнозам экспертов, рост может составить около 10%, особенно в сегменте недорогих перелётов.
Что лучше для международных рейсов — агентство или авиакомпания?
Для сложных маршрутов удобнее агентства, но для прямых перелётов выгоднее проверять сайты перевозчиков.
Мифы и правда
-
Миф: цены всегда ниже у агентств.
-
Правда: сегодня всё чаще авиакомпании предлагают выгодные тарифы через NDC.
-
Миф: NDC доступен только крупным компаниям.
-
Правда: подключение дорого, но мелкие агентства тоже могут внедрять его постепенно.
-
Миф: рост цен связан только с нефтью и курсом валют.
-
Правда: комиссии и сборы со стороны систем бронирования тоже влияют.
Три интересных факта
• Россия — один из крупнейших рынков по доле продаж через агентства: более 50%.
• Первым в стране протокол NDC внедрил "Аэрофлот".
• В 2023 году мировой рынок авиабилетов через OTA превысил 500 млрд долларов.
Исторический контекст
-
В 1990-е годы в России массово появились глобальные системы бронирования (GDS), что открыло доступ к международным рейсам.
-
В 2000-е онлайн-агентства стали главным каналом для покупки билетов частными клиентами.
-
В 2010-е авиакомпании начали внедрять NDC, чтобы снижать зависимость от посредников.
