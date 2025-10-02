190 рублей за каждый билет: Сирена-Трэвел меняет правила игры и взрывает рынок
Онлайн-агентства тревел-сервиса оказались в непростой ситуации. Их работа напрямую связана с "Сиреной-Трэвел" — крупнейшей системой бронирования авиабилетов в России. Именно через неё оформляется до 80% продаж на рынке. Однако последние изменения в правилах сотрудничества вызвали волну недовольства и даже стали поводом для жалобы в ФАС.
Почему возник конфликт
Теперь партнёрам предлагают заключать новые договоры не напрямую с "Сиреной-Трэвел", а через дочернюю компанию ООО "Миксвел". Согласно условиям, каждая продажа сопровождается обязательным дополнительным сбором — 190 рублей. Плюс ежемесячно агентства должны платить за объём поисковых запросов — от 12 до 60 тысяч рублей.
Для крупных игроков это серьёзное удорожание бизнес-процессов. А для небольших агентств такие суммы становятся критичными. Неудивительно, что представители отрасли заговорили о том, что расходы лягут на конечного потребителя.
"Агентства, скорее всего, будут вынуждены компенсировать дополнительные расходы за счет увеличения сервисных сборов", — отметили в одной из российских авиакомпаний.
Кто пострадает в первую очередь
Основная нагрузка, как считают эксперты, придётся на сегмент бюджетных перевозок. Там, где пассажиры чаще всего ориентируются на минимальную цену билета, любое подорожание моментально ощущается. В бизнес-классе или премиальном сегменте дополнительные 200-300 рублей не столь критичны, но для лоукост-рынка это чувствительный удар.
Сравнение: старая и новая схема работы
|Параметр
|Ранее
|Теперь
|Договор
|Прямо с "Сиреной-Трэвел"
|Через ООО "Миксвел"
|Дополнительный сбор
|Отсутствовал
|190 руб. с каждой продажи
|Плата за поисковые запросы
|Не применялась
|От 12 до 60 тыс. руб. в месяц
|Влияние на стоимость билета
|Незначительное
|Риск роста в бюджетном сегменте
Советы шаг за шагом: как действовать агентствам
-
Рассмотреть возможность заключения прямых договоров с авиакомпаниями — это снижает зависимость от агрегаторов.
-
Пересмотреть модель сервисных сборов: прозрачность тарифов поможет сохранить лояльность клиентов.
-
Использовать альтернативные каналы бронирования, включая глобальные системы распределения (GDS).
-
Вести диалог с ФАС и профильными ассоциациями, чтобы выработать единые правила игры.
-
Активнее внедрять технологии онлайн-платежей и чат-ботов для удешевления собственных процессов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полная зависимость от одной системы бронирования.
→ Последствие: рост издержек без возможности маневра.
→ Альтернатива: диверсификация каналов продаж, прямые контракты с авиакомпаниями.
-
Ошибка: перекладывать все расходы на пассажиров.
→ Последствие: потеря клиентов, падение конкурентоспособности.
→ Альтернатива: оптимизация внутренних процессов, гибкая ценовая политика.
-
Ошибка: игнорирование жалобы в ФАС.
→ Последствие: закрепление монополии на рынке.
→ Альтернатива: объединение усилий агентств и совместные обращения в регулирующие органы.
А что если…
А что если авиакомпании сами начнут активнее продавать билеты напрямую, минуя агрегаторов? Такой сценарий вполне реален: многие перевозчики уже развивают собственные мобильные приложения, онлайн-кассы и программы лояльности. В этом случае агентствам придётся искать новые ниши: например, предлагать пакеты "перелёт + отель" или развивать сервис персональных туров.
Плюсы и минусы новых условий
|Плюсы для "Сирены-Трэвел"
|Минусы для агентств и пассажиров
|Рост доходов через сборы
|Увеличение себестоимости билета
|Контроль над рынком
|Снижение конкурентоспособности
|Более прозрачные договоры
|Дополнительные расходы на запросы
|Усиление роли дочерней
|Риск ухода клиентов в прямые каналы
FAQ
Как выбрать агентство для покупки авиабилета?
Ориентируйтесь на прозрачность цен: агентство должно заранее показывать, какие сборы включены в стоимость.
Сколько может подорожать билет?
Эксперты прогнозируют рост на 5-10% в бюджетном сегменте, в зависимости от направления и объёма сборов.
Что лучше: покупать у агентства или напрямую у авиакомпании?
Если важна гибкость и возможность комбинировать рейсы разных перевозчиков — агентство. Если цена и бонусные мили — напрямую у авиакомпании.
Мифы и правда
-
Миф: новые сборы касаются только онлайн-агентств.
Правда: в итоге переплачивать будет пассажир, так как расходы включаются в билет.
-
Миф: можно легко обойти систему.
Правда: для массовых агентств альтернатив мало, поэтому полностью отказаться от "Сирены" невозможно.
-
Миф: подорожают только международные рейсы.
Правда: рост цен затронет и внутренние направления, особенно лоукостеры.
3 интересных факта
-
"Сирена-Трэвел" работает на рынке с 1960-х годов, изначально как автоматизированная система бронирования для Аэрофлота.
-
На долю онлайн-продаж в России сегодня приходится более 70% всех авиабилетов.
-
В Европе активно развиваются альтернативные платформы бронирования, что сдерживает монополизацию рынка.
Исторический контекст
-
2000-е годы: массовый переход агентств на онлайн-продажи, развитие первых OTA.
-
2010-е годы: рост мобильных приложений авиакомпаний, запуск программ лояльности.
-
2020-е годы: глобальная цифровизация, усиление роли агрегаторов и платформ бронирования.
