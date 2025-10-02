Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 22:52

190 рублей за каждый билет: Сирена-Трэвел меняет правила игры и взрывает рынок

Онлайн-агентства пожаловались в ФАС на новые сборы Сирены-Трэвел через компанию Миксвел

Онлайн-агентства тревел-сервиса оказались в непростой ситуации. Их работа напрямую связана с "Сиреной-Трэвел" — крупнейшей системой бронирования авиабилетов в России. Именно через неё оформляется до 80% продаж на рынке. Однако последние изменения в правилах сотрудничества вызвали волну недовольства и даже стали поводом для жалобы в ФАС.

Почему возник конфликт

Теперь партнёрам предлагают заключать новые договоры не напрямую с "Сиреной-Трэвел", а через дочернюю компанию ООО "Миксвел". Согласно условиям, каждая продажа сопровождается обязательным дополнительным сбором — 190 рублей. Плюс ежемесячно агентства должны платить за объём поисковых запросов — от 12 до 60 тысяч рублей.

Для крупных игроков это серьёзное удорожание бизнес-процессов. А для небольших агентств такие суммы становятся критичными. Неудивительно, что представители отрасли заговорили о том, что расходы лягут на конечного потребителя.

"Агентства, скорее всего, будут вынуждены компенсировать дополнительные расходы за счет увеличения сервисных сборов", — отметили в одной из российских авиакомпаний.

Кто пострадает в первую очередь

Основная нагрузка, как считают эксперты, придётся на сегмент бюджетных перевозок. Там, где пассажиры чаще всего ориентируются на минимальную цену билета, любое подорожание моментально ощущается. В бизнес-классе или премиальном сегменте дополнительные 200-300 рублей не столь критичны, но для лоукост-рынка это чувствительный удар.

Сравнение: старая и новая схема работы

Параметр Ранее Теперь
Договор Прямо с "Сиреной-Трэвел" Через ООО "Миксвел"
Дополнительный сбор Отсутствовал 190 руб. с каждой продажи
Плата за поисковые запросы Не применялась От 12 до 60 тыс. руб. в месяц
Влияние на стоимость билета Незначительное Риск роста в бюджетном сегменте

Советы шаг за шагом: как действовать агентствам

  1. Рассмотреть возможность заключения прямых договоров с авиакомпаниями — это снижает зависимость от агрегаторов.

  2. Пересмотреть модель сервисных сборов: прозрачность тарифов поможет сохранить лояльность клиентов.

  3. Использовать альтернативные каналы бронирования, включая глобальные системы распределения (GDS).

  4. Вести диалог с ФАС и профильными ассоциациями, чтобы выработать единые правила игры.

  5. Активнее внедрять технологии онлайн-платежей и чат-ботов для удешевления собственных процессов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полная зависимость от одной системы бронирования.
    → Последствие: рост издержек без возможности маневра.
    → Альтернатива: диверсификация каналов продаж, прямые контракты с авиакомпаниями.

  • Ошибка: перекладывать все расходы на пассажиров.
    → Последствие: потеря клиентов, падение конкурентоспособности.
    → Альтернатива: оптимизация внутренних процессов, гибкая ценовая политика.

  • Ошибка: игнорирование жалобы в ФАС.
    → Последствие: закрепление монополии на рынке.
    → Альтернатива: объединение усилий агентств и совместные обращения в регулирующие органы.

А что если…

А что если авиакомпании сами начнут активнее продавать билеты напрямую, минуя агрегаторов? Такой сценарий вполне реален: многие перевозчики уже развивают собственные мобильные приложения, онлайн-кассы и программы лояльности. В этом случае агентствам придётся искать новые ниши: например, предлагать пакеты "перелёт + отель" или развивать сервис персональных туров.

Плюсы и минусы новых условий

Плюсы для "Сирены-Трэвел" Минусы для агентств и пассажиров
Рост доходов через сборы Увеличение себестоимости билета
Контроль над рынком Снижение конкурентоспособности
Более прозрачные договоры Дополнительные расходы на запросы
Усиление роли дочерней Риск ухода клиентов в прямые каналы

FAQ

Как выбрать агентство для покупки авиабилета?
Ориентируйтесь на прозрачность цен: агентство должно заранее показывать, какие сборы включены в стоимость.

Сколько может подорожать билет?
Эксперты прогнозируют рост на 5-10% в бюджетном сегменте, в зависимости от направления и объёма сборов.

Что лучше: покупать у агентства или напрямую у авиакомпании?
Если важна гибкость и возможность комбинировать рейсы разных перевозчиков — агентство. Если цена и бонусные мили — напрямую у авиакомпании.

Мифы и правда

  • Миф: новые сборы касаются только онлайн-агентств.
    Правда: в итоге переплачивать будет пассажир, так как расходы включаются в билет.

  • Миф: можно легко обойти систему.
    Правда: для массовых агентств альтернатив мало, поэтому полностью отказаться от "Сирены" невозможно.

  • Миф: подорожают только международные рейсы.
    Правда: рост цен затронет и внутренние направления, особенно лоукостеры.

3 интересных факта

  1. "Сирена-Трэвел" работает на рынке с 1960-х годов, изначально как автоматизированная система бронирования для Аэрофлота.

  2. На долю онлайн-продаж в России сегодня приходится более 70% всех авиабилетов.

  3. В Европе активно развиваются альтернативные платформы бронирования, что сдерживает монополизацию рынка.

Исторический контекст

  • 2000-е годы: массовый переход агентств на онлайн-продажи, развитие первых OTA.

  • 2010-е годы: рост мобильных приложений авиакомпаний, запуск программ лояльности.

  • 2020-е годы: глобальная цифровизация, усиление роли агрегаторов и платформ бронирования.

