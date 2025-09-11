Горячий чай долетел до суда: пассажирка требует компенсацию после ожога на борту самолета
В Советском районном суде Владивостока началось рассмотрение иска пассажирки к авиакомпании "Аэрофлот". Женщина требует 300 тыс. руб. компенсации за ожог, полученный во время перелёта из Таиланда.
Как всё произошло
По словам истицы, горячий чай пролился на неё из-за неисправного и плохо закреплённого столика. Бортпроводники, утверждает она, не оказали необходимую помощь: не предоставили ни льда, ни аптечки.
После приземления пассажирка обратилась в медпункт аэропорта Владивостока. Осмотр фельдшера закончился направлением в ожоговый центр, где диагностировали повреждение внутренней поверхности бедра — ожог площадью около 1%.
Позиция "Аэрофлота"
Авиакомпания с претензиями не согласна. Представители перевозчика заявили в суде:
-
столик был исправен,
-
экипаж предлагал лед и салфетки,
-
чай пролился по неосторожности самой пассажирки.
Ход процесса
Судья Галина Золина привлекла к делу прокуратуру. Следующее заседание пройдёт с участием представителей надзорного ведомства.
Сама пострадавшая в суде не присутствовала, её интересы представлял адвокат. Рассмотрение иска продолжается.
