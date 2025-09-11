Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:16

Горячий чай долетел до суда: пассажирка требует компенсацию после ожога на борту самолета

В Советском районном суде Владивостока началось рассмотрение иска пассажирки к авиакомпании "Аэрофлот". Женщина требует 300 тыс. руб. компенсации за ожог, полученный во время перелёта из Таиланда.

Как всё произошло

По словам истицы, горячий чай пролился на неё из-за неисправного и плохо закреплённого столика. Бортпроводники, утверждает она, не оказали необходимую помощь: не предоставили ни льда, ни аптечки.

После приземления пассажирка обратилась в медпункт аэропорта Владивостока. Осмотр фельдшера закончился направлением в ожоговый центр, где диагностировали повреждение внутренней поверхности бедра — ожог площадью около 1%.

Позиция "Аэрофлота"

Авиакомпания с претензиями не согласна. Представители перевозчика заявили в суде:

  • столик был исправен,

  • экипаж предлагал лед и салфетки,

  • чай пролился по неосторожности самой пассажирки.

Ход процесса

Судья Галина Золина привлекла к делу прокуратуру. Следующее заседание пройдёт с участием представителей надзорного ведомства.

Сама пострадавшая в суде не присутствовала, её интересы представлял адвокат. Рассмотрение иска продолжается.

