крыло самолета
крыло самолета
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:16

В небо только со справкой: до чего доводят новые правила авиакомпаний

Российская семья в Анталье смогла улететь после осмотра ребёнка врачом в аэропорту

Необычный инцидент произошёл с российской семьёй в Турции: авиакомпания Turkish Airlines отказалась пускать пассажиров на рейс из-за высыпаний у их восьмимесячной дочери. Историю описал Telegram-канал "Фонтанка SPB Online".

Как это случилось

Янина с мужем и малышкой должны были лететь из Антальи в Санкт-Петербург 13 августа. Но при регистрации сотрудница авиакомпании заметила у девочки красные пятна на лице и теле.

Родители объяснили, что это обычные укусы комаров, однако представитель перевозчика потребовал медицинское заключение.

Вынужденный визит к врачу

Семье предложили обратиться к врачу прямо в аэропорту. Приём стоил 120 евро, причём искать доктора за его пределами туристам запретили. Часть суммы супруги заплатили наличными в долларах, остальное — почти 10 тысяч рублей - перевели на карту женщины по имени Ольга.

Врач осмотрел ребёнка через увеличительное стекло, подтвердил, что опасности нет, и выдал справку.

Итог поездки

После получения документа семью всё же допустили на рейс, но впечатления от отдыха оказались испорчены.

