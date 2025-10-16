Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Склад автомобильных шин
© Freepik by fxquadro
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:48

Колёса, которые не боятся проколов, снова обещают революцию — но готовы ли к ним дороги

Инженер Анри Форе: главная цель первых безвоздушных шин — надёжность при любых условиях

Колесо, которое невозможно проколоть, кажется идеальным решением для любого автомобилиста. Оно должно быть прочным, долговечным, безопасным и эстетичным. Но, несмотря на десятилетия разработок и громкие обещания производителей, безвоздушные шины до сих пор остаются скорее экспериментом, чем реальной альтернативой классическим пневматическим.

История появления

Идея отказаться от воздуха внутри колеса появилась ещё в конце XIX века. Первые пневматические шины, изобретённые Джоном Бойдом Данлопом, быстро покорили рынок велосипедов, но имели существенный недостаток — легко прокалывались.

В 1891 году инженеры Michelin создали первую съёмную шину, а уже в 1895-м она появилась на автомобиле Peugeot L'Eclair. Однако дороги тех времён оставляли желать лучшего: металлические гвозди, острые камни и подковы животных превращали поездки в постоянный риск прокола.

Во время Первой мировой войны инженеры всерьёз занялись поиском более устойчивых решений. Так появились первые безвоздушные шины — "гусматики”. Их заполняли глицерином, желатином или пористой резиной, чтобы избежать зависимости от давления воздуха.

"Главная цель тех разработок — надёжность при любых условиях", — отметил инженер компании Michelin Анри Форе.

Эволюция технологий

Первые безвоздушные шины оказались слишком тяжёлыми, неустойчивыми и плохо сбалансированными. Машины с такими колёсами тряслись, быстро изнашивались и были неудобны в управлении. Поэтому инженеры переключились на совершенствование пневматических систем — появились камеры с регулировкой давления и централизованной подкачкой.

Во второй половине XX века начались эксперименты с композитными материалами и армированными конструкциями. Производители стремились совместить гибкость пневматической шины с прочностью безвоздушной.

Технологии XXI века

Современные инновации в этой области базируются на трёх подходах:

  1. Радиальные решётчатые шины (Tweed, Michelin UPTIS) - состоят из жёсткого обода и гибких полимерных спиц, удерживающих протектор.

  2. Runflat - пневматические шины с усиленными боковинами, позволяющие проехать до 80 км после прокола.

  3. Airless TPU-шины - используют термопластичные полиуретаны, устойчивые к деформации и перепадам температуры.

Несмотря на высокий интерес, массовое применение таких решений пока ограничено.

Почему популярность низкая

Безвоздушные шины решают проблему проколов, но создают новые сложности.

Проблема Последствие Комментарий
Повышенная жёсткость Снижение комфорта при езде Удары сильнее ощущаются в салоне
Трудности балансировки Ускоренный износ подвески Неравномерное распределение нагрузки
Высокая цена Недоступность для массового рынка Стоимость на 40-60% выше обычных шин
Ограниченная ремонтопригодность Замена вместо ремонта Повреждение требует полной утилизации
Сложности сертификации Задержка в производстве Не все страны приняли стандарты

Советы водителям: как выбрать между традиционными и безвоздушными шинами

  1. Если вы часто ездите по городу, где риск проколов минимален — оптимальны обычные пневматические шины с датчиками давления.

  2. Для внедорожников и техники, работающей на стройплощадках, можно рассмотреть безвоздушные промышленные модели.

  3. Любителям комфорта и скорости подойдут шины Runflat — они безопасны, удобны и доступны.

Совет: при выборе шин ориентируйтесь не только на их прочность, но и на уровень шума, управляемость и доступность сервиса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ставить безвоздушные шины на легковой автомобиль, не рассчитанный под такую конструкцию.
Последствие: ухудшение управляемости и повышенная нагрузка на подвеску.
Альтернатива: использовать модели с самозатягивающимся герметиком (например, Nokian Flatproof).

Ошибка: игнорировать балансировку при установке новых безвоздушных шин.
Последствие: вибрация на скорости и ускоренный износ деталей.
Альтернатива: выполнять калибровку в специализированном сервисе.

А что если безвоздушные шины станут массовыми?

Производители уверяют, что это лишь вопрос времени. Компания Michelin совместно с General Motors тестирует систему UPTIS (Unique Puncture-Proof Tire System), которая может появиться на серийных электромобилях к 2030 году.

Но массовое производство потребует адаптации подвески, тормозов и кузовных систем под новую жёсткость шин. Без этого комфорт и управляемость останутся ниже стандартов.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Невозможность прокола Повышенный шум и вибрации
Не требует подкачки Высокая себестоимость
Экологичность — меньше отходов Трудности в ремонте
Долгий срок службы Ограниченная совместимость с легковыми авто

FAQ

Можно ли ездить на безвоздушных шинах зимой?
Пока нет — большинство моделей не рассчитаны на низкие температуры и плохо держат сцепление на льду.

Подойдут ли они для электромобилей?
Да, производители делают ставку именно на них — электрокары требуют шин, не зависящих от давления.

Когда появятся в продаже?
Первые массовые версии ожидаются к 2026-2027 году, но пока в ограниченных сериях.

Мифы и правда

Миф: безвоздушные шины не ломаются вовсе.
Правда: при сильных ударах могут разрушиться спицы или деформироваться обод.

Миф: такие шины обеспечивают идеальную управляемость.
Правда: на высоких скоростях устойчивость ниже из-за отсутствия амортизации воздуха.

Миф: их нельзя утилизировать.
Правда: современные материалы позволяют перерабатывать до 90% конструкции.

Интересные факты

  1. Первые безвоздушные шины в СССР испытывали на военных грузовиках в 1930-х годах.

  2. Michelin заявляет, что UPTIS может прослужить до 80 000 км без замены.

  3. На выставке CES 2024 компания Bridgestone представила прототип из переработанных пластиковых отходов.

Исторический контекст

После Второй мировой войны инженеры стремились сделать транспорт надёжнее. Гусматики использовались на военной технике, но для гражданских авто были слишком жёсткими. Возрождение интереса к ним началось с развитием электромобилей — они требуют шин с минимальным сопротивлением качению и низкими затратами на обслуживание.

