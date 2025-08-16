Аэрогриль или мультиварка: что реально экономит время и силы

Когда на кухне мало места, приходится выбирать. Я долго думал: что удобнее — аэрогриль или мультиварка? В итоге попробовал оба прибора и понял, у каждого есть свои сильные стороны.

Аэрогриль — быстрый и хрустящий результат

Аэрогриль работает за счёт горячего воздуха. Картошка фри получается без масла, куриные крылышки — хрустящие, а стейки — сочные внутри. В нём удобно готовить мясо, овощи, рыбу, закуски. Плюс — всё выходит быстрее, чем в духовке.

Но у аэрогриля есть нюанс: он не заменяет кастрюлю. Если хочется суп или кашу, придётся использовать плиту.

Мультиварка — "поставил и забыл"

Мультиварка стала моим спасением, когда нужно готовить без постоянного контроля. Каша, суп, тушёное мясо или плов — всё варится или томится само по себе. Она особенно выручает, если есть дети или работаешь из дома и нужно параллельно заниматься другими делами.

Минус — блюда в мультиварке получаются скорее варёными или тушёными, чем хрустящими. Для тех, кто любит корочку, этого может не хватать.

Экономия времени

— Аэрогриль: быстрые закуски и мясо за 15-30 минут.

— Мультиварка: долгие блюда без вашего участия, от 30 минут до нескольких часов.

Для кого подойдёт

Аэрогриль — для любителей жареного, но без лишнего масла.

Мультиварка — для тех, кто ценит простоту и хочет меньше стоять у плиты.

Личный вывод

Я не смог отказаться от одного прибора. Мультиварка осталась для супов и каш, а аэрогриль — для быстрых ужинов и закусок. Если кухня совсем маленькая, я бы выбрал аэрогриль — он универсальнее в плане вкуса.