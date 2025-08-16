Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мультиварка
Мультиварка
© commons.wikimedia.org by User:MECU is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована 17.08.2025 в 1:15

Аэрогриль или мультиварка: что реально экономит время и силы

Сравнение аэрогриля и мультиварки: что лучше выбрать для кухни

Когда на кухне мало места, приходится выбирать. Я долго думал: что удобнее — аэрогриль или мультиварка? В итоге попробовал оба прибора и понял, у каждого есть свои сильные стороны.

Аэрогриль — быстрый и хрустящий результат

Аэрогриль работает за счёт горячего воздуха. Картошка фри получается без масла, куриные крылышки — хрустящие, а стейки — сочные внутри. В нём удобно готовить мясо, овощи, рыбу, закуски. Плюс — всё выходит быстрее, чем в духовке.

Но у аэрогриля есть нюанс: он не заменяет кастрюлю. Если хочется суп или кашу, придётся использовать плиту.

Мультиварка — "поставил и забыл"

Мультиварка стала моим спасением, когда нужно готовить без постоянного контроля. Каша, суп, тушёное мясо или плов — всё варится или томится само по себе. Она особенно выручает, если есть дети или работаешь из дома и нужно параллельно заниматься другими делами.

Минус — блюда в мультиварке получаются скорее варёными или тушёными, чем хрустящими. Для тех, кто любит корочку, этого может не хватать.

Экономия времени

— Аэрогриль: быстрые закуски и мясо за 15-30 минут.
— Мультиварка: долгие блюда без вашего участия, от 30 минут до нескольких часов.

Для кого подойдёт

Аэрогриль — для любителей жареного, но без лишнего масла.
Мультиварка — для тех, кто ценит простоту и хочет меньше стоять у плиты.

Личный вывод

Я не смог отказаться от одного прибора. Мультиварка осталась для супов и каш, а аэрогриль — для быстрых ужинов и закусок. Если кухня совсем маленькая, я бы выбрал аэрогриль — он универсальнее в плане вкуса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как посудомоечная машина экономит до 12 часов в месяц семье из трёх человек сегодня в 5:58

25 минут в день вернулись обратно: как посудомойка изменила мой быт

Личный опыт: как посудомоечная машина семье из трёх человек вернула до 12 часов в месяц и почему без неё уже трудно представить кухню.

Читать полностью » Житель Южного Чертанова добился замены неисправных батарей через Мосжилинспекцию сегодня в 4:07

Три хомута не спасли: как изношенные радиаторы всё же заменили

После жалобы жителя Южного Чертанова Мосжилинспекция обязала управляющую компанию заменить протекающие радиаторы и участки труб. Коммунальщики устранили повреждения перед началом отопительного сезона.

Читать полностью » Народные приметы и рациональные причины избавиться от треснутой посуды и сломанных часов сегодня в 3:05

Вещи, которые приносят беду в доме: от треснутой чашки до павлиньего пера

Сломанные часы, треснутая посуда, павлиньи перья и даже старые банки — по народным приметам всё это может «приглашать» в дом проблемы. Что это за предметы и почему некоторые из них действительно лучше убрать?

Читать полностью » Идеи для дома: ящик, корзина и кружка вместо цветочного горшка сегодня в 2:01

Когда старые вещи становятся стильнее новых: необычные идеи для кашпо

Старый ящик, кружка или корзина легко превращаются в стильные цветочные кашпо. Мы собрали пять простых идей, которые придадут интерьеру индивидуальность и сделают привычные вещи по-настоящему уникальными.

Читать полностью » Дизайнер Мария Боровская рассказала, на чём можно сэкономить при ремонте сегодня в 1:18

Ремонт без разорения: как сэкономить и не потерять в качестве

Дизайнер объяснила, как сэкономить на ремонте, не потеряв в качестве. Ламинат вместо паркета, готовые модули вместо индивидуального проекта — и при этом электрическую проводку и сантехнику лучше не удешевлять.

Читать полностью » Старый шкаф можно превратить в домик для питомца, мини-бар или садовую арку сегодня в 0:15

Старый шкаф не на свалку: пять идей, которые превратят его в шедевр

Старый шкаф вовсе не бесполезен — из него можно сделать домик для питомца, мини-бар, детскую кухню или даже садовую арку. Вот пять простых и вдохновляющих идей для переделки своими руками.

Читать полностью » Монета заменяет бытовую химию и помогает продлить срок службы духовки вчера в 23:28

Вчера духовка дымила и пахла гарью, а сегодня сияет без единого следа грязи: хитрость от жира и нагара

Узнайте, как обычная монета поможет эффективно и безопасно очистить духовку от пригоревшего жира без использования дорогой химии.

Читать полностью » Танины в чае удаляют пятна и заменяют химические средства для стёкол вчера в 22:17

Чай — для блеска окон, газета — для полировки: рецепты чистоты из прошлого, которые работают лучше современных средств

Узнайте, как добиться идеальной чистоты окон без разводов. Секреты блестящих стекол: используйте чай или уксус для эффективного мытья.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Подсветка поперечными акцентами помогает визуально расширить сад в Томской области
Еда

Как приготовить салат с курицей, черносливом и сыром: советы и рекомендации
Садоводство

Ошибки при обрезке смородины, которые приводят к болезням и потере урожая
Наука и технологии

С 2019 года скорость таяния ледника ЮНЕСКО увеличилась в 16 раз — новые данные исследований
Наука и технологии

Ученые обнаружили более 40 новых видов морских животных в Аргентинском каньоне Мар-дель-Плата
Авто и мото

В Татарстане могут запустить производство машин Changan
Туризм

В Иордании одобрили соглашение об отмене виз с Россией
Спорт и фитнес

Тренировочная система Поликвина сочетает силу, массу и выносливость в одном упражнении
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru