Аэрогриль или мультиварка: что реально экономит время и силы
Когда на кухне мало места, приходится выбирать. Я долго думал: что удобнее — аэрогриль или мультиварка? В итоге попробовал оба прибора и понял, у каждого есть свои сильные стороны.
Аэрогриль — быстрый и хрустящий результат
Аэрогриль работает за счёт горячего воздуха. Картошка фри получается без масла, куриные крылышки — хрустящие, а стейки — сочные внутри. В нём удобно готовить мясо, овощи, рыбу, закуски. Плюс — всё выходит быстрее, чем в духовке.
Но у аэрогриля есть нюанс: он не заменяет кастрюлю. Если хочется суп или кашу, придётся использовать плиту.
Мультиварка — "поставил и забыл"
Мультиварка стала моим спасением, когда нужно готовить без постоянного контроля. Каша, суп, тушёное мясо или плов — всё варится или томится само по себе. Она особенно выручает, если есть дети или работаешь из дома и нужно параллельно заниматься другими делами.
Минус — блюда в мультиварке получаются скорее варёными или тушёными, чем хрустящими. Для тех, кто любит корочку, этого может не хватать.
Экономия времени
— Аэрогриль: быстрые закуски и мясо за 15-30 минут.
— Мультиварка: долгие блюда без вашего участия, от 30 минут до нескольких часов.
Для кого подойдёт
Аэрогриль — для любителей жареного, но без лишнего масла.
Мультиварка — для тех, кто ценит простоту и хочет меньше стоять у плиты.
Личный вывод
Я не смог отказаться от одного прибора. Мультиварка осталась для супов и каш, а аэрогриль — для быстрых ужинов и закусок. Если кухня совсем маленькая, я бы выбрал аэрогриль — он универсальнее в плане вкуса.
