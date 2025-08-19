Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Аэрогриль
Аэрогриль
© freepik is licensed under Public Domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:11

Картошка фри без масла и сочный стейк: почему аэрогриль стал главным прибором на моей кухне

Картофель фри без масла и стейки: что умеет современный аэрогриль

Картошка фри без масла звучала как миф, пока я сам не попробовал аэрогриль. Этот компактный прибор оказался намного полезнее, чем я ожидал.

Что умеет аэрогриль

Главный принцип — горячий воздух, который обдувает продукты со всех сторон. В результате картофель получается хрустящим, а мясо — сочным. И всё это без лишнего масла. Стейк внутри остаётся розовым, а снаружи покрывается корочкой, будто приготовлен на гриле.

Экономия времени и чистоты

Я заметил, что ужины стали готовиться быстрее. Картошка готова за 15-20 минут, курица — за полчаса. При этом не нужно стоять у плиты и следить, чтобы не пригорело. Мыть аэрогриль проще, чем противень или сковороду — корзина снимается и легко моется под краном.

Польза для здоровья

Секрет популярности прост: меньше масла — меньше лишнего жира. Я стал жарить реже на сковороде, и блюда в целом стали легче. Это особенно заметно на картофеле фри и куриных крылышках.

Универсальность

В аэрогриле можно готовить не только мясо и картошку. Овощи на гарнир, рыбу, даже запеканки и булочки — всё получается равномерно прожаренным. Это заменило мне часть функций духовки и микроволновки.

Личный вывод

Аэрогриль — это про вкусное и простое питание без лишнего масла. Он экономит время, силы и делает еду легче. Для семьи или для тех, кто хочет готовить полезнее, это прибор, который стоит каждой потраченной копейки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Народные приметы и рациональные причины избавиться от треснутой посуды и сломанных часов сегодня в 3:05

Вещи, которые приносят беду в доме: от треснутой чашки до павлиньего пера

Сломанные часы, треснутая посуда, павлиньи перья и даже старые банки — по народным приметам всё это может «приглашать» в дом проблемы. Что это за предметы и почему некоторые из них действительно лучше убрать?

Читать полностью » Идеи для дома: ящик, корзина и кружка вместо цветочного горшка сегодня в 2:01

Когда старые вещи становятся стильнее новых: необычные идеи для кашпо

Старый ящик, кружка или корзина легко превращаются в стильные цветочные кашпо. Мы собрали пять простых идей, которые придадут интерьеру индивидуальность и сделают привычные вещи по-настоящему уникальными.

Читать полностью » Дизайнер Мария Боровская рассказала, на чём можно сэкономить при ремонте сегодня в 1:18

Ремонт без разорения: как сэкономить и не потерять в качестве

Дизайнер объяснила, как сэкономить на ремонте, не потеряв в качестве. Ламинат вместо паркета, готовые модули вместо индивидуального проекта — и при этом электрическую проводку и сантехнику лучше не удешевлять.

Читать полностью » Старый шкаф можно превратить в домик для питомца, мини-бар или садовую арку сегодня в 0:15

Старый шкаф не на свалку: пять идей, которые превратят его в шедевр

Старый шкаф вовсе не бесполезен — из него можно сделать домик для питомца, мини-бар, детскую кухню или даже садовую арку. Вот пять простых и вдохновляющих идей для переделки своими руками.

Читать полностью » Монета заменяет бытовую химию и помогает продлить срок службы духовки вчера в 23:28

Вчера духовка дымила и пахла гарью, а сегодня сияет без единого следа грязи: хитрость от жира и нагара

Узнайте, как обычная монета поможет эффективно и безопасно очистить духовку от пригоревшего жира без использования дорогой химии.

Читать полностью » Танины в чае удаляют пятна и заменяют химические средства для стёкол вчера в 22:17

Чай — для блеска окон, газета — для полировки: рецепты чистоты из прошлого, которые работают лучше современных средств

Узнайте, как добиться идеальной чистоты окон без разводов. Секреты блестящих стекол: используйте чай или уксус для эффективного мытья.

Читать полностью » Налейте это в унитаз вечером — и утром он будет сиять, как новый вчера в 21:09

Регулярное применение чая предотвращает образование отложений в унитазе

Узнайте, как обычный черный чай может заменить дорогую химию для унитаза! Простой, безопасный и дешевый способ избавиться от налета и запаха.

Читать полностью » Сода, соль и уксус помогут прочистить слив без химии вчера в 20:03

Волосы больше не страшны: три копеечных средства спасут слив в душе — никакой химии

Вода плохо уходит? 3 простых средства избавят от засора в душе! Уксус, соль и сода растворят загрязнения и прочистят слив.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Как выбрать место в самолёте для комфортного перелёта
Спорт и фитнес

Тренер Иванна Идуш: гимнастика для лица нужна каждой женщине
Питомцы

Ветеринары предупреждают: питьё из унитаза грозит кошкам отравлением
Еда

Рецепт салата Рыжик: как приготовить салат с морковью и сыром за 30 минут
Садоводство

Фосфор и калий для крыжовника: нормы внесения осенью
Наука и технологии

Античный город Акра: декрет свидетельствует о высоком статусе поселения
Культура и шоу-бизнес

Французский диджей DJ Snake приедет в Москву на фестиваль "Портал 2030-2050"
Наука и технологии

Учёные нашли древнейшие следы человека на Сулавеси: артефакты возрастом до 1,48 млн лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru