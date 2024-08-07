Британские учёные выяснили, чем на самом деле опасны инверсионные следы самолётов — особенно частных

Современные коммерческие самолеты, летающие на больших высотах, оставляют более долговечные инверсионные следы, установили учёные Имперского колледжа Лондона. Результаты их изысканий опубликованы в Environmental Research Letters.

Исследователи проанализировали спутниковые данных о более чем 64 тысячах инверсионных следах самолётов, пролетавших над северной частью Атлантического океана, с использованием алгоритмов машинного обучения. Оказалось, что современные самолёты, летающие на высоте около 12 тысяч метров, такие как Airbus A350 и Boeing 787, оставляют больше инверсионных следов, чем старые пассажирские коммерческие самолёты. Они поднимаются на такую высоту из экологических соображений — там ниже расход топлива и, соответственно, выбросы углерода, — и получают противоположный результат.

Хотя точный эффект потепления от инверсионных следов неизвестен, учёные полагают, что он сильнее, чем потепление, вызванное выбросами углерода от сжигания авиатоплива.

"Общеизвестно, что полёты не приносят пользы климату. Однако большинство людей не осознают, что инверсионные следы и выбросы углерода от реактивного топлива вызывают двойной толчок потеплению климата", — прокомментировал доктор Эдвард Гриспердт из Королевского общества в Институте Грэнтема по изменению климата и окружающей среде, ведущий автор исследования.

Самыми злостными загрязнителями окружающей среды исследователи признали частные самолёты, потому что они летают ещё выше — в свободных от регулярных рейсов эшелонах, а во-вторых — в пересчёте на одного пассажира.

"Эти самолёты создают огромное количество выбросов углерода на пассажира, потому что сверхбогатые люди хотят летать с комфортом. Наши выводы усиливают опасения по поводу воздействия частных самолётов на климат, поскольку бедные страны продолжают страдать от экстремальных погодных явлений", — возмущён доктор Гриспердт.