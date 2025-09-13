Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Истребитель
Истребитель
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:55

Секретный метод советского математика спасает самолёты: почему инженеры десятилетиями боялись этого явления

Российско-эмиратский прорыв: новая модель прогнозирует опасные вибрации самолётов

Исследователи из России и ОАЭ представили новый инструмент для анализа вибраций в самолётных конструкциях. Разработка напрямую связана с безопасностью полётов: она помогает предсказывать опасные колебания, которые могут привести к повреждениям и даже разрушениям элементов воздушных судов.

Опасность вибраций для авиации

Во время полёта крылья и хвост самолёта подвергаются сильным аэродинамическим нагрузкам. В определённых условиях возникает флаттер — резкие и быстро нарастающие колебания.

Такие процессы опасны по двум причинам:

  • они ускоряют износ деталей;
  • могут вызвать катастрофическое разрушение конструкции прямо в воздухе.

Чтобы снизить риск, инженеры применяют демпферы — устройства, поглощающие энергию вибраций.

Почему существующие демпферы не идеальны

Современные лайнеры оснащены демпферами, но их эффективность не всегда достаточна. Основная проблема — сложность точного прогнозирования поведения колебаний. Без понимания их природы даже дорогие защитные системы могут оказаться малоэффективными.

Новый математический подход

Учёные взяли за основу классическую модель советского математика Мстислава Келдыша, описывающую динамику крыла, и переработали раздел, связанный с демпферами. В результате появилась новая функция, которая позволяет учитывать все возможные сценарии флаттера, включая ранее незаметные.

"Понимая механизмы возникновения и гашения нелинейных колебаний, инженеры смогут создавать более надёжные демпфирующие устройства. Это повысит эффективность конструкции крыльев и других элементов летательных аппаратов и, в конечном счёте, безопасность авиаперелётов", — отметил профессор СПбГУ Николай Кузнецов.

Чем новая модель отличается

Главное новшество — в глубине анализа. Если прежние методы фиксировали только очевидные колебания, то новая функция помогает выявить даже скрытые сценарии. Это позволит создавать демпферы с максимально точной настройкой.

Перспективы применения

Разработку можно использовать не только для крыльев, но и для любых элементов самолётных конструкций, подверженных вибрациям. В будущем такие математические модели могут лечь в основу компьютерных систем, которые будут прогнозировать поведение воздушных судов в реальном времени.

Три интересных факта

  1. Флаттер способен развиться всего за несколько секунд и привести к разрушению конструкции без видимых предупреждений.
  2. Первые катастрофы из-за флаттера были зафиксированы ещё в 1930-х годах, когда самолёты стали летать быстрее.
  3. Современные испытания самолётов обязательно включают моделирование флаттера с помощью суперкомпьютеров.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Высота 575 м против 2200 м: какая гора стала местом евангельского события сегодня в 10:55

Сенсация в библейской географии: зачем паломники десятилетиями шли не туда — это подтверждают факты

Учёные спорят о месте Преображения Христа: гора Фавор (575 м), Хермон (2200 м) или Мерон (1208 м)? Как библейский текст, история и география влияют на паломнические маршруты.

Читать полностью » Смертность 90%: в США изучают случаи заражения мелиоидозом сегодня в 9:55

Из Вьетнама с любовью: смертельная бактерия напомнила о себе спустя 40 лет

В США зафиксированы случаи заражения мелиоидозом, вызванного бактерией Burkholderia pseudomallei. Ученые ищут источник инфекции и связывают ее с прошлым.

Читать полностью » Новый вид беттонга: останки из пещеры рассказали об эволюции и исчезновении сумчатых сегодня в 8:42

Тайна австралийской пещеры раскрыта: найден новый вид, которого больше нет

Австралийские биологи описали новый вид сумчатого Bettongia haoucharae по костям, найденным в пещере. Этот зверёк пополнил трагичный список вымерших видов Австралии. Узнайте, почему это важно!

Читать полностью » Археологи обнаружили античный суд и систему водоснабжения в Сегесте — новые данные о городской инфраструктуре сегодня в 7:42

Судья, вода, философ: три элемента, сделавшие Сегесту технологической столицей древности

Итальянские археологи обнаружили в Сегесте античный суд и уникальную систему водоснабжения, раскрывшие секреты городской жизни греко-римского периода. Шестигранные колонны и подземные каналы переписывают историю Сицилии.

Читать полностью » Шторм как убийца: тайна гибели птенцов птерозавра раскрыта через 150 млн лет сегодня в 6:42

150 миллионов лет молчания: шторм рассказал палеонтологам о гибели птерозавров

Палеонтологи выяснили, что шторм стал причиной гибели птенцов Pterodactylus antiquus 150 млн лет назад. Ветер сломал крылья ящерам, и они упали в лагуну. Подробности сенсационного исследования.

Читать полностью » Разгадан секрет колодца Бархут: мифы и реальность йеменской бездны сегодня в 5:42

Спуск в преисподнюю: экспедиция раскрыла секреты колодца Бархут в Йемене

Ученые раскрыли тайну колодца Бархут, известного как Адский колодец. Внутри уникальная экосистема, минералы и объяснение жутких легенд. Узнайте больше об этом йеменском феномене!

Читать полностью » Ученые обнаружили в Антарктиде озеро Восток и каньон Денман под ледяным щитом сегодня в 4:46

Антарктида хранит тайну, которая способна изменить представление о Земле

Под ледяным панцирем Антарктиды скрываются древние озёра, каньоны и следы тропических лесов. Учёные уверены: самые важные открытия ещё впереди.наука, Антарктида, Арктика, ледники, Bedmap3, климат, исследования

Читать полностью » Учёные: сверхизвержения Йеллоустона, Тобы и Флегрейских полей могут изменить климат планеты сегодня в 3:22

Сверхизвержение грозит заморозить планету на годы: сценарий, которого боятся все

Сверхизвержение вулкана может изменить климат и экономику на годы. Учёные предупреждают: риск реален, и человечеству стоит готовиться уже сегодня.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Депутат Павел Крупник предложил ввести ответственность за злоупотребление медпомощью
Авто и мото

Mash: Mercedes подал заявки в Роспатент на бренд и сервисное обслуживание в России
Авто и мото

Признаки того, что тормозную жидкость пора менять: осадок, мягкая педаль и снижение эффективности
Дом

Утюг и фен нельзя оставлять включёнными без присмотра
Культура и шоу-бизнес

Александр Маршал на юбилее Долиной призвал чаще звонить родителям
Еда

По данным шеф-повара, кекс с цедрой апельсина выпекается в духовке до золотистой корочки
Питомцы

Ветеринары предупредили о риске заражения собак при контакте с уличными кошками
Садоводство

В Магаданской области сушат яблоки, груши, чернику и бруснику для зимнего хранения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet