Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Космос
Космос
© eso.org by ESO/Igor Chekalin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:14

Ошибка учёных: почему кратеры — не главное доказательство космических катастроф

Учёные NASA: воздушные космические взрывы представляют большую угрозу, чем падение метеоритов

Знаете ли вы, что космические столкновения, которые приводят к взрывам в атмосфере, могут быть более частыми и разрушительными, чем те, что формируют кратеры на поверхности Земли? Профессор Джеймс Кеннетт из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и его команда поднимают важный вопрос о необходимости более глубокого изучения этих высокоэнергетических событий.

Взрывы в воздухе: что это?

"Касательные движения могут вызвать серьёзные разрушения из-за очень высоких температур и давления", — пояснил Кеннетт.

Эти события не всегда оставляют за собой кратеры или заметные следы, как это происходит при прямых ударах.

Новые открытия

В своих четырех недавних статьях исследователи представили доказательства нескольких космических взрывов разного возраста. Эти события происходят, когда ударное тело, такое как комета, взрывается в атмосфере, создавая тепловые и ударные волны, которые достигают поверхности Земли. Исследования охватывают широкий спектр — от глубоководного дна Северной Атлантики до остатков древних цивилизаций в пустыне.

Баффинов залив очень важен, потому что это первый раз, когда мы нашли доказательства космического ударного события позднего дриаса в морской летописи. Это событие произошло около 12 800 лет назад и привело к глобальному похолоданию и вымиранию крупных животных.

Доказательства в морской летописи

В исследовании, опубликованном в журнале PLOS One, впервые были обнаружены следы ударов в океанических отложениях. Эти следы, найденные в кернах из залива Баффина, подтверждают гипотезу о космическом ударе, который вызвал аномальные климатические изменения.

Наличие редких элементов, расплавленного стекла и ударного кварца свидетельствует о высоких температурах и давлениях, связанных с этими событиями.

"Материал был выброшен в атмосферу и отложился в широко распределённом слое", — добавил Кеннетт.

Первые известные кратеры

Столкновения с Землёй могут принимать разные формы — от мелкой пыли до катастрофических событий, таких как падение метеоритов. Однако доказательства воздушных взрывов, как правило, сложнее найти.

"Ранее не было никаких свидетельств о граничном событии позднего дриаса в виде кратера", — отметил Кеннетт.

Тем не менее, мелководное сезонное озеро в Луизиане может оказаться первым известным кратером, образовавшимся во время YDB. Исследования показали наличие сферул, расплавленного стекла и ударного кварца, что подтверждает гипотезу о космическом ударе.

Пересмотр событий

Ударный кварц долгое время считался доказательством ударов, но эта линия рассуждений применялась в основном к крупным кратерообразующим ударам. В новых статьях исследователи анализируют данные о Тунгусском событии и Талль-эль-Хаммаме, предполагая, что воздушные взрывы могут происходить чаще, чем считалось ранее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Древнее городище в Сканькалне: археологи обнаружили орудия труда и следы жертвоприношений вчера в 19:54

Древнее городище в Латвии раскрыло тайну: что скрывали слои земли 5000 лет

В Латвии раскопали городище Сканькалне — и его история оказалась древнее, чем думали. Какие тайны скрывают слои неолита и пещера жертвоприношений? Читайте в материале.

Читать полностью » Эволюция Homo sapiens: как одна аминокислота изменила ход истории вчера в 19:38

Как одна аминокислота изменила ход эволюции: тайна, скрытая в нашем геноме

Новое исследование раскрывает, как маленькое изменение в ферменте могло дать Homo sapiens конкурентное преимущество над неандертальцами. Узнайте о роли ADSL в эволюции!

Читать полностью » Археологи обнаружили древний пигмент майя, устойчивый к выцветанию вчера в 18:49

370 км ради одного цвета: на что шли майя ради священного пигмента

Учёные раскрыли загадку священного синего пигмента майя. Оказалось, его добывали за 370 км от места использования. Как древние ремесленники создавали неувядающий цвет и что это говорит о торговых связях цивилизации?

Читать полностью » Исследование черепа из пещеры Арена Кандиде подтвердило древние обычаи деформации вчера в 18:30

Археологи против мифов: как современные методы опровергли старую теорию

В итальянской пещере археологи обнаружили древний череп с уникальной модификацией. Открытие указывает на существование необычных практик в неолите.

Читать полностью » Глубина 3500 метров: исследование подводного мира у берегов Аргентины вчера в 17:42

40 новых видов в одном месте: сенсационное открытие в глубинах океана

Учёные нашли более 40 неизвестных видов в глубинах аргентинского каньона. Как они выживают в экстремальных условиях и почему эта зона так богата жизнью?

Читать полностью » Учёные выявили 48 белков, связанных с ускоренным старением после 50 лет вчера в 17:28

После 50: как молекулярные изменения влияют на наше здоровье

Новое исследование показывает, что к 50 годам в организме человека ускоряются процессы старения. Узнайте, как это открытие может помочь в профилактике возрастных заболеваний.

Читать полностью » Музыкальная ангедония: 3% населения не испытывают удовольствия от музыки вчера в 16:34

Они слышат Моцарта, но не чувствуют: странный феномен современной науки

Узнайте, почему некоторые люди не испытывают удовольствия от музыки. Исследования показывают, что это связано с особенностями работы мозга и генетикой.

Читать полностью » Исследование: митохондриальный саботаж приводит к осложнениям после инфаркта вчера в 16:25

Тайные убийцы сердца: как два белка разрушают его после операции

Китайские ученые раскрыли механизм реперфузионной травмы сердца: белки MICU3 и VDAC1 разрушают митохондрии. Блокировка этих белков может спасти пациентов после инфаркта.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как запечь баклажаны и кабачки в духовке: инструкция и советы
Еда

Рецепт груш-пашот в чае Эрл Грей с ванилью от кулинарных экспертов
Наука и технологии

Учёные NASA: тишина в космосе связана с экстремальной разреженностью вещества
Туризм

В аэропортах США участились кражи данных с багажных бирок — Delta Air Lines
Авто и мото

Audi Q5 2025 года с дизельным двигателем привезли в Россию по параллельному импорту
Красота и здоровье

Кардиолог Рогачев предупредил об опасности диеты с избытком сливочного масла
Питомцы

Кинологи назвали породы собак, подходящие для пожилых и малоподвижных людей
Спорт и фитнес

Уитни Бергер рассказала, какие мышцы работают в позах Воина I, II и III
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru