Ошибка учёных: почему кратеры — не главное доказательство космических катастроф

Знаете ли вы, что космические столкновения, которые приводят к взрывам в атмосфере, могут быть более частыми и разрушительными, чем те, что формируют кратеры на поверхности Земли? Профессор Джеймс Кеннетт из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и его команда поднимают важный вопрос о необходимости более глубокого изучения этих высокоэнергетических событий.

Взрывы в воздухе: что это?

"Касательные движения могут вызвать серьёзные разрушения из-за очень высоких температур и давления", — пояснил Кеннетт.

Эти события не всегда оставляют за собой кратеры или заметные следы, как это происходит при прямых ударах.

Новые открытия

В своих четырех недавних статьях исследователи представили доказательства нескольких космических взрывов разного возраста. Эти события происходят, когда ударное тело, такое как комета, взрывается в атмосфере, создавая тепловые и ударные волны, которые достигают поверхности Земли. Исследования охватывают широкий спектр — от глубоководного дна Северной Атлантики до остатков древних цивилизаций в пустыне.

Баффинов залив очень важен, потому что это первый раз, когда мы нашли доказательства космического ударного события позднего дриаса в морской летописи. Это событие произошло около 12 800 лет назад и привело к глобальному похолоданию и вымиранию крупных животных.

Доказательства в морской летописи

В исследовании, опубликованном в журнале PLOS One, впервые были обнаружены следы ударов в океанических отложениях. Эти следы, найденные в кернах из залива Баффина, подтверждают гипотезу о космическом ударе, который вызвал аномальные климатические изменения.

Наличие редких элементов, расплавленного стекла и ударного кварца свидетельствует о высоких температурах и давлениях, связанных с этими событиями.

"Материал был выброшен в атмосферу и отложился в широко распределённом слое", — добавил Кеннетт.

Первые известные кратеры

Столкновения с Землёй могут принимать разные формы — от мелкой пыли до катастрофических событий, таких как падение метеоритов. Однако доказательства воздушных взрывов, как правило, сложнее найти.

"Ранее не было никаких свидетельств о граничном событии позднего дриаса в виде кратера", — отметил Кеннетт.

Тем не менее, мелководное сезонное озеро в Луизиане может оказаться первым известным кратером, образовавшимся во время YDB. Исследования показали наличие сферул, расплавленного стекла и ударного кварца, что подтверждает гипотезу о космическом ударе.

Пересмотр событий

Ударный кварц долгое время считался доказательством ударов, но эта линия рассуждений применялась в основном к крупным кратерообразующим ударам. В новых статьях исследователи анализируют данные о Тунгусском событии и Талль-эль-Хаммаме, предполагая, что воздушные взрывы могут происходить чаще, чем считалось ранее.