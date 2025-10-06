Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
приборная панель автомобиля
приборная панель автомобиля
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:29

Автомобиль теряет инстинкт самосохранения: что значит горящая лампочка SRS

Инспекторы ГАИ предупредили о рисках при неисправной системе подушек безопасности SRS

Когда на приборной панели загорается лампочка SRS, большинство водителей испытывают тревогу. Кажется, что автомобиль вот-вот откажется защищать своего владельца в случае аварии. Но что именно означает этот сигнал и насколько опасно продолжать движение, рассказал представитель ГАИ.

"Эксплуатация автомобиля с такой неисправностью влечет за собой различные последствия, возможны даже штрафы", — отметил представитель ГАИ.

Что такое система SRS и зачем она нужна

Система пассивной безопасности SRS (Supplemental Restraint System) — это не только подушки безопасности. В неё входят датчики ускорения, натяжители ремней, управляющие блоки, провода и соединения, реагирующие на любое столкновение. Если на панели загорается индикатор SRS, это значит, что один из элементов системы перестал работать корректно.

Причин может быть несколько: от банального окисления контактов до повреждения проводки после ДТП. Иногда сбой вызывается попаданием влаги в разъёмы или слабым напряжением аккумулятора.

Можно ли ездить с включённым индикатором

Производители прямо не запрещают эксплуатацию автомобиля, если лампочка SRS загорелась. Однако важно понимать, что при аварии система может не сработать. Это значит — подушки не раскроются, а ремни не затянутся, и водитель лишается основной защиты.

Кроме того, статья 12.5 КоАП РФ предусматривает штраф в 500 рублей за управление машиной с неисправной системой безопасности. На практике инспекторы ограничиваются предупреждением, но при прохождении техосмотра авто могут не допустить к эксплуатации.

Сравнение: исправная и неисправная система SRS

Параметр Исправная система Неисправная система
Подушки безопасности Срабатывают при столкновении Не раскрываются или срабатывают неправильно
Натяжители ремней Активируются мгновенно Не активируются
Вероятность травм Минимальная Значительно выше
Прохождение техосмотра Без ограничений Возможен отказ
Штраф Не предусмотрен До 500 ₽

Советы шаг за шагом: как действовать, если загорелась лампочка SRS

  1. Остановитесь и оцените ситуацию. Если неисправность появилась внезапно, запомните, при каких условиях это случилось — после мойки, удара, ремонта.

  2. Проверьте аккумулятор. Иногда ошибка появляется из-за скачков напряжения.

  3. Сбросьте питание. Отключите аккумулятор на 10-15 минут, затем подключите снова. Если сигнал исчез — проблема была временной.

  4. Проведите диагностику. Подключите сканер OBD-II, чтобы считать коды ошибок.

  5. Обратитесь в сервис. Если индикатор не погас, не откладывайте визит к специалистам — в профессиональном автосервисе проверят разъёмы, модуль управления и датчики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать горящий индикатор и продолжать поездки.
Последствие: при аварии подушки безопасности не сработают, а страховая компания может отказать в выплате.
Альтернатива: пройти компьютерную диагностику в сертифицированном центре, например, в официальном сервисе марки или у проверенного автоэлектрика.

Ошибка: сбивать сигнал простым снятием клеммы с аккумулятора.
Последствие: ошибка исчезнет лишь временно, но неисправность останется.
Альтернатива: использовать диагностический сканер и устранить причину, а не симптом.

Ошибка: самостоятельно разбирать блок подушек.
Последствие: можно повредить пиропатрон или вызвать срабатывание подушки.
Альтернатива: обратиться в сертифицированный сервис, где используют антистатическое оборудование и соблюдают технику безопасности.

А что если лампочка горит, но всё работает?

Если индикатор горит, а система, как кажется, функционирует, возможно, неисправность связана с программным сбоем или слабым контактом. Однако без диагностики определить это невозможно. Лучше не рисковать: даже один неработающий датчик способен заблокировать всю систему SRS.

Современные автомобили — особенно модели с электроприводом или гибриды — зависят от электроники. В них любые ошибки в цепях безопасности фиксируются мгновенно, и игнорировать такие сигналы особенно опасно.

FAQ

Как понять, что система SRS действительно неисправна?
Если лампочка горит постоянно, даже после перезапуска двигателя, значит, ошибка сохраняется в памяти блока управления.

Сколько стоит диагностика подушек безопасности?
Средняя цена — от 800 до 2500 рублей в зависимости от марки автомобиля и сложности доступа к блоку SRS.

Можно ли пройти техосмотр с горящей лампочкой SRS?
Нет. Согласно техническому регламенту, авто с неисправной системой безопасности к эксплуатации не допускается.

Как выбрать автосервис для проверки системы безопасности?
Обращайте внимание на наличие лицензии, современного оборудования и опыта работы с вашей маркой автомобиля.

Мифы и правда

  • Миф: если горит лампочка SRS, то подушки точно не работают.
    Правда: иногда ошибка связана с ложным срабатыванием датчика, но проверка всё равно обязательна.

  • Миф: сброс ошибки решает проблему.
    Правда: устранение симптома без ремонта не гарантирует исправность системы.

  • Миф: система SRS активируется только на высокой скорости.
    Правда: подушки могут раскрыться даже при столкновении на 20-30 км/ч, если датчики фиксируют удар.

Исторический контекст

Первые подушки безопасности появились в 1950-х годах, но массово их начали устанавливать только с 1980-х, когда технология стала надёжнее. С тех пор SRS прошла долгий путь — от простых фронтальных подушек до сложных многозонных систем, реагирующих на силу удара, угол столкновения и положение пассажира. Сегодня в премиальных моделях подушек может быть до 14 — боковые, коленные, шторки, центральные.

Три интересных факта

  1. При срабатывании подушки раскрываются со скоростью до 300 км/ч — быстрее моргания глаза.

  2. Газ, наполняющий подушку, — не воздух, а смесь азота и аргоном, безопасная для человека.

  3. После одной аварии модуль SRS требует обязательной замены — повторное использование невозможно.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

