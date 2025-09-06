Простая проверка мультиметром: способ отличить настоящую подушку от бутафории

Покупка подержанного автомобиля всегда связана с рисками, особенно если речь идёт о безопасности. Одним из главных элементов, которые могут спасти жизнь при аварии, остаётся подушка безопасности. Однако многие водители даже не задумываются о её состоянии перед приобретением машины. Эксперты советуют уделять этому вопросу особое внимание, ведь неисправная подушка не только бесполезна, но и потенциально опасна.

Почему подушки безопасности так важны

Подушки безопасности входят в базовый набор средств защиты водителя и пассажиров. Их главная задача — смягчить удар при столкновении и снизить риск травм. Если этот элемент окажется неисправным, то в критический момент человек останется без защиты.

Проблема особенно актуальна для подержанных автомобилей. Многие владельцы после аварии не торопятся менять сработавшую систему, а иногда и вовсе устанавливают заглушки вместо настоящих подушек. Внешне это заметить сложно, поэтому покупателю важно самому проверить, что именно находится внутри торпедо и дверей машины.

Как проверить подушку безопасности самостоятельно

Автоэксперт Александр Киселик отметил, что самый доступный способ проверки — использование мультиметра.

"Проверим пиропатрон на новой подушке. У него должно быть сопротивление от 2,2 Ома до 2,6, 2,7", — пояснил автоэксперт Александр Киселик.

Если показатели прибора укладываются в этот диапазон, значит система в рабочем состоянии. На использованных или неисправных подушках мультиметр может показывать совсем другое значение — зачастую просто единицу.

Таким образом, даже без специализированного оборудования можно понять, стоит ли доверять конкретному автомобилю.

Подушки нового поколения

Эксперт обратил внимание, что современные системы заметно безопаснее устаревших моделей.

"Модели последнего поколения имеют преимущества, потому что после их срабатывания появляется в разы меньше дыма", — отметил автоэксперт Александр Киселик.

Речь идёт о газе, который выделяется при срабатывании пиропатрона. В старых системах он мог вызвать сильное раздражение глаз и дыхательных путей. В новых подушках подобных проблем стало меньше, а сама конструкция сделана компактнее и удобнее.

Компактный купол подушки — ещё одно преимущество. Он позволяет минимизировать риск получения травмы, если подушка раскрывается в непосредственной близости от человека.