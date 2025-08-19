Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© commons.wikimedia.org by Poprace is licensed under CC0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:46

Omoda отзывает кроссоверы в России: подушка безопасности может подвести в решающий момент

Omoda отзывает кроссоверы C7 в России для замены подушки безопасности

Неожиданный поворот для владельцев Omoda C7: в России стартует отзыв кроссоверов из-за потенциальной угрозы в системе безопасности. Автопроизводитель сообщил, что проблема кроется в конструкции водительской подушки безопасности, и теперь всем владельцам предстоит бесплатная проверка и замена детали в сервисных центрах.

В чём причина отзыва

Как пояснили представители бренда, неисправность возникла на этапе сборки.

"Чрезмерный наклон направляющей привел к сокращению рабочего хода прессового оборудования и, следовательно, неплотной фиксации пластиковой накладки при запрессовке на корпус подушки безопасности", — говорится в сообщении компании.

Такая мелкая на первый взгляд ошибка может привести к тому, что подушка не сработает должным образом в момент аварии. А это уже прямая угроза жизни и здоровью водителя.

Что будут менять

Производитель объявил сервисную кампанию: в официальных дилерских центрах владельцам заменят пластиковую накладку рулевого колеса вместе с фронтальной подушкой безопасности. Все работы будут проведены бесплатно, вне зависимости от срока эксплуатации автомобиля.

