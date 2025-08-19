Omoda отзывает кроссоверы в России: подушка безопасности может подвести в решающий момент
Неожиданный поворот для владельцев Omoda C7: в России стартует отзыв кроссоверов из-за потенциальной угрозы в системе безопасности. Автопроизводитель сообщил, что проблема кроется в конструкции водительской подушки безопасности, и теперь всем владельцам предстоит бесплатная проверка и замена детали в сервисных центрах.
В чём причина отзыва
Как пояснили представители бренда, неисправность возникла на этапе сборки.
"Чрезмерный наклон направляющей привел к сокращению рабочего хода прессового оборудования и, следовательно, неплотной фиксации пластиковой накладки при запрессовке на корпус подушки безопасности", — говорится в сообщении компании.
Такая мелкая на первый взгляд ошибка может привести к тому, что подушка не сработает должным образом в момент аварии. А это уже прямая угроза жизни и здоровью водителя.
Что будут менять
Производитель объявил сервисную кампанию: в официальных дилерских центрах владельцам заменят пластиковую накладку рулевого колеса вместе с фронтальной подушкой безопасности. Все работы будут проведены бесплатно, вне зависимости от срока эксплуатации автомобиля.
