Omoda отзывает кроссоверы в России: подушка безопасности может подвести в решающий момент

Неожиданный поворот для владельцев Omoda C7: в России стартует отзыв кроссоверов из-за потенциальной угрозы в системе безопасности. Автопроизводитель сообщил, что проблема кроется в конструкции водительской подушки безопасности, и теперь всем владельцам предстоит бесплатная проверка и замена детали в сервисных центрах.

В чём причина отзыва

Как пояснили представители бренда, неисправность возникла на этапе сборки.

"Чрезмерный наклон направляющей привел к сокращению рабочего хода прессового оборудования и, следовательно, неплотной фиксации пластиковой накладки при запрессовке на корпус подушки безопасности", — говорится в сообщении компании.

Такая мелкая на первый взгляд ошибка может привести к тому, что подушка не сработает должным образом в момент аварии. А это уже прямая угроза жизни и здоровью водителя.

Что будут менять

Производитель объявил сервисную кампанию: в официальных дилерских центрах владельцам заменят пластиковую накладку рулевого колеса вместе с фронтальной подушкой безопасности. Все работы будут проведены бесплатно, вне зависимости от срока эксплуатации автомобиля.