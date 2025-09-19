Эти простые правила питания делают перелёт лёгким и без намёка на тошноту

Многие пассажиры думают о развлечениях в самолёте, но забывают о питании. Между тем именно еда перед полётом часто определяет самочувствие в дороге. Тяжесть, укачивание или, наоборот, бодрость и энергия во многом зависят от того, что вы положите на тарелку перед вылетом.

Что есть перед перелётом

Врачи советуют избегать жирной, жареной и тяжёлой пищи. Такой ужин или обед перегружает желудок, и даже короткий перелёт превращается в мучение. Гораздо полезнее выбрать лёгкие блюда: овощи, рыбу, отварное мясо, каши. Они дают энергию без ощущения тяжести.

Влияние напитков

Кофе, газировка и алкоголь усиливают обезвоживание и могут стать причиной головной боли. Лучше ограничиться водой или травяным чаем. Эксперты отмечают: правильный водный баланс снижает риск укачивания и помогает легче переносить перепады давления.

Еда во время рейса

На борту питание стоит подстраивать под обстоятельства. Небольшие порции, лёгкие закуски и орехи или сухофрукты поддерживают энергию. Важно есть медленно, избегая продуктов с резким запахом или избыточной солью — они усиливают жажду.

Советы для чувствительных пассажиров

Тем, кто склонен к укачиванию, врачи советуют взять с собой мятные леденцы или имбирные конфеты. Они помогают снизить тошноту и сохраняют свежесть дыхания.

Полезные привычки

Помимо рациона, важно соблюдать режим. Ешьте за 2-3 часа до вылета, не садитесь в самолёт с переполненным желудком и не летите на голодный желудок. В дороге ешьте часто, но небольшими порциями — так организм легче справится с нагрузкой.

Правильное питание — это не только комфорт, но и здоровье в дороге. Лёгкая еда, вода и отказ от тяжёлых продуктов помогают пережить перелёт без тошноты и усталости. Умение правильно питаться в путешествии превращает полёт из испытания в приятное начало поездки.