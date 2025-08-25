Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Датчик CO2
Датчик CO2
© commons.wikimedia.org by Morn is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:38

Отслеживание качетсва воздуха: ритуал, который сделал мой рабочий день легче

Почему важно следить за качеством воздуха при удалённой работе

На фрилансе часто винят прокрастинацию или кофеин за упавшую продуктивность. У меня же причина оказалась проще — воздух. Маленький датчик CO₂ показал: к полудню уровень углекислого газа в комнате зашкаливал, и именно тогда я чувствовал "туман в голове".

Почему это важно

При высоком уровне CO₂ падает концентрация, появляется сонливость, усиливается та самая "послеобеденная яма". Но это не про еду, а про воздух: мозгу просто не хватает кислорода.

Мои решения

Я сделал три простых шага:
— поставил проветривание на таймер, чтобы открывать окно каждые 2-3 часа;
— поставил на стол неприхотливое растение — оно добавляет свежести и психологически напоминает о "дыхании";
— держу рядом кружку воды, чтобы не путать жажду с усталостью.

Личный эффект

Спады после обеда стали меньше. Я заметил, что легче держать фокус дольше, голова остаётся ясной. Самочувствие стало ровнее, и работа перестала зависеть от случайных "приливов" энергии.

Итог

Для фрилансера воздух в комнате — такой же инструмент продуктивности, как ноутбук или интернет. Стоит уделить ему внимание, и день станет легче и эффективнее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пузыри на обоях: проверенные методы устранения дефектов сегодня в 0:11

Маленький пузырь превращается в большую проблему: как остановить

Почему на обоях появляются пузыри и как от них избавиться? Простые и надёжные способы, которые помогут быстро вернуть стенам аккуратный вид.

Читать полностью » Специалисты по бытовой технике: гель для посудомойки лучше подходит для быстрых циклов вчера в 23:03

Неправильный отсек — и посуда выходит грязной: роковая ошибка хозяев посудомойки

Выбор моющего средства для посудомоечной машины может существенно повлиять на чистоту вашей посуды и срок службы техники. Разберитесь, что подходит лучше — таблетки или гели!

Читать полностью » Избыток жидкого порошка в стиральной машине приводит к поломке вчера в 22:11

Разводы на ткани — меньшее зло: к чему на самом деле приводит заливка геля на вещи

Узнайте, как избежать опасных ошибок с жидким порошком, которые могут повредить вашу стиральную машину. Три главные ошибки и советы по выбору порошка!

Читать полностью » Быстрый способ очистки аэрогриля — таблетка для посудомоечной машины и вода вчера в 21:22

Таблетка посудомойки спасёт ваш аэрогриль: вот как это работает

Устали бороться с загрязнениями в аэрогриле? Мы раскроем секрет идеальной очистки с помощью одной таблетки и нескольких минут вашего времени.

Читать полностью » Туалетная бумага в холодильнике помогает дольше сохранять свежесть продуктов вчера в 20:51

Что произойдёт, если положить туалетную бумагу рядом с овощами — результат удивит даже скептиков

Узнайте, как рулон туалетной бумаги в холодильнике сохраняет свежесть продуктов, устраняет запахи и защищает от плесени.

Читать полностью » Постельное бельё и здоровье: чем опасна редкая смена и как ухаживать за тканью вчера в 19:18

Редкая смена белья = пылевые клещи и аллергия: чем вы рискуете ночью

Редкая смена белья опасна для здоровья. Узнайте, как правильно стирать, гладить, хранить и ароматизировать постельное бельё, чтобы оно оставалось свежим и безопасным.

Читать полностью » Где нельзя хранить крупы на кухне — рекомендации преподавателя РТУ МИРЭА вчера в 19:10

Пшено с привкусом пластика, овсянка с плесенью: почему вы портите продукты, не зная об этом

Хранение круп — не такая простая задача, как кажется. Эксперт объясняет, какие емкости безопасны, почему не стоит использовать пластик и где прячутся риски.

Читать полностью » Борьба с шерстью домашних животных: уход за питомцем и уборка — советы специалистов вчера в 18:13

Ворсинки в воздухе и на мебели: как шерсть портит здоровье и уют

Шерсть животных быстро оседает на мебели, одежде и полу. Узнайте простые и эффективные способы борьбы и профилактики, чтобы дом снова засиял чистотой.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Mercedes-Benz откажется от производства четырёхцилиндровых моторов и перейдёт на двигатели BMW
Красота и здоровье

Сердечно-сосудистые хирурги Тюмени выполнили сложную операцию на сердце 60-летнему Владимиру
Спорт и фитнес

Джейк Харкофф объяснил, в каких случаях гантели нельзя использовать вместо гирь
Еда

Рецепт икры из патиссонов на зиму
Еда

Как приготовить сливовое варенье с какао на зиму
Красота и здоровье

Алкоголь рушит жизни в Санкт-Петербурге: истории, статистика, решения
Культура и шоу-бизнес

Анфиса Чехова сообщила о романтическом путешествии с Александром Златопольским в Париж
Культура и шоу-бизнес

Нюша рассказала, почему перестала взвешиваться и контролировать вес
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru