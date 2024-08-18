Humane на грани краха: Ai Pin разочаровывает пользователей и инвесторов

Компания Humane, представившая на рынке гаджет Ai Pin, столкнулась с целым рядом проблем. Первые покупатели устройства оказались крайне недовольны.

Гаджет, который должен был стать интеллектуальной альтернативой смартфону, не оправдал ожиданий при стоимости в 700 долларов и ежемесячной подписке за 24 доллара. Пользователи массово оставляют негативные отзывы, а количество возвратов устройства уже превысило объем продаж.

Покупатели жалуются на медленную и нестабильную работу гаджета, короткое время автономной работы и перегревы. Негативные отзывы усиливаются и со стороны технических специалистов.

Один из них, Маркес Браунли, отметил, что Ai Pin - это «худший продукт, с которым он когда-либо сталкивался». На данный момент из 10 000 проданных устройств 3000 уже возвращены. Проблема усугубляется тем, что возвращенные Ai Pin не могут быть восстановлены и перепроданы, что обусловлено принципиальной позицией оператора связи T-Mobile.

Запуску Ai Pin предшествовала масштабная рекламная кампания, позволившая привлечь около 240 миллионов долларов. Среди инвесторов оказался и Сэм Альтман, директор OpenAI. В итоге капитализация Humane достигла 850 миллионов долларов, но теперь дела настолько плохи, что рассматривается вариант продажи компании по цене от 750 миллионов до 1 миллиарда долларов. Есть данные, что концерн HP рассматривает возможность такой сделки.

Фото: pixabay.com/El contenido de Pixabay se pone a su disposición en los siguientes términos (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)