Операция с 3D-имплантатом позвоночника
Операция с 3D-имплантатом позвоночника
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:47

Спасение с неба: врачи Владивостока эвакуировали пациента с переломом позвоночника вертолётом

Врачи центра медицины катастроф спасли мужчину с компрессионным переломом позвоночника

Специалисты Территориального центра медицины катастроф Владивостока провели уникальную спасательную операцию, продемонстрировав высокий уровень координации и профессионализма. Благодаря слаженным действиям врачей, 55-летний житель Дальнереченска, получивший компрессионный перелом позвоночника, был оперативно эвакуирован и получил необходимое лечение. Об этом сообщает "Комсомольская правда — Дальний Восток".

Сигнал бедствия: срочная помощь из Дальнереченска

2 сентября в Территориальный центр медицины катастроф Владивостока поступило экстренное сообщение от Дальнереченской больницы.
У пациента диагностировали компрессионный перелом позвоночника - серьёзную травму, требующую немедленного вмешательства нейрохирургов. Местные медики не располагали необходимым оборудованием для проведения операции, поэтому потребовалась помощь специалистов регионального уровня.

Сначала врачи центра дистанционно провели консультацию с дальнереченскими коллегами, подробно объяснив, как стабилизировать состояние пациента, зафиксировать позвоночник и предотвратить осложнения до прибытия эвакуационной бригады.

Воздушная эвакуация: медики в небе

Через два дня, 4 сентября, в Дальнереченск вылетел вертолёт Ми-8 с медицинской командой на борту. В составе экипажа были врач-реаниматолог и фельдшер, оснащённые необходимым оборудованием для транспортировки тяжёлых пациентов.

Во время полёта специалисты контролировали все жизненно важные показатели: уровень кислорода в крови, артериальное давление, частоту сердечных сокращений и дыхание. На борту имелось оборудование для проведения реанимационных мероприятий и поддержания стабильного состояния пациента.

Этап эвакуации Действия медиков Цель
Подготовка к вылету Дистанционная консультация и стабилизация пациента Предотвращение осложнений
Полёт из Владивостока в Дальнереченск Вертолёт Ми-8 с реанимационной бригадой Быстрая доставка специалистов
Медицинское сопровождение в воздухе Мониторинг давления, пульса, дыхания Контроль за состоянием пациента
Доставка во Владивосток Перевод в реанимобиль Передача в клиническую больницу № 2

От неба до операционной

После приземления под Артёмом пациента бережно перенесли в специализированный реанимобиль и доставили во Владивостокскую клиническую больницу № 2. Здесь дежурная бригада хирургов уже ожидала прибытия больного.

Медики провели комплексное обследование, включая компьютерную томографию позвоночника, оценили степень сжатия позвонков и возможные повреждения спинного мозга. После подготовки пациента доставили в операционную.

Хирургическое лечение и восстановление

Врачи-нейрохирурги провели операцию по стабилизации позвоночника, устранив компрессию и восстановив опорную функцию позвоночного столба.
Благодаря своевременной доставке и грамотной работе всех звеньев системы, удалось избежать необратимых последствий.

После вмешательства пациент прошёл курс реабилитации, направленной на восстановление двигательной активности и профилактику осложнений. Врачи отмечают, что мужчина быстро шёл на поправку, выполнял упражнения под наблюдением специалистов и вскоре смог самостоятельно передвигаться.

"Пациент выписан в удовлетворительном состоянии. Ему предстоит курс амбулаторного наблюдения и постепенное восстановление функций позвоночника", — сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.

Работа, где дорога каждая минута

Подобные операции по эвакуации — сложный многоэтапный процесс, требующий точного взаимодействия между больницами, спасателями и авиамедицинскими службами.
От скорости реакции врачей и чёткой координации зависит жизнь человека: при компрессионных переломах даже небольшая задержка может привести к параличу или инвалидности.

"Мы всегда готовы вылететь в любую точку региона. Главная задача — стабилизировать состояние больного и доставить его туда, где он получит квалифицированную помощь", — отмечают в центре.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: задержка с вызовом скорой помощи при боли в спине после травмы.
    Последствие: риск повреждения спинного мозга и потери подвижности.
    Альтернатива: при любых подозрениях на перелом немедленно вызвать врачей и не двигать пострадавшего.

  2. Ошибка: транспортировать человека без фиксации позвоночника.
    Последствие: усугубление травмы и нарушение кровообращения.
    Альтернатива: использовать носилки с жёстким основанием или шину, зафиксировав спину.

  3. Ошибка: заниматься самолечением и откладывать диагностику.
    Последствие: развитие хронической боли и деформации позвоночника.
    Альтернатива: обратиться к врачу-травматологу или нейрохирургу.

Советы шаг за шагом при травмах спины

  1. Не двигайте пострадавшего без необходимости — любое движение может усилить повреждение.

  2. Вызовите скорую помощь и подробно опишите симптомы: боль, онемение, трудности с дыханием.

  3. Не прикладывайте тепло и не массируйте спину. Это может вызвать внутренние кровоизлияния.

  4. При транспортировке используйте твёрдую поверхность и зафиксируйте тело.

  5. В больнице пройдите обследование (рентген, МРТ или КТ) для исключения компрессионного перелома.

Работа медиков: командный результат

Эта операция стала примером эффективной работы всей системы экстренной медицины региона. От диспетчеров и пилотов до хирургов и реабилитологов — каждый внёс вклад в спасение пациента.

Медики поблагодарили коллег из Дальнереченска за оперативное взаимодействие, а также пожелали пациенту скорейшего выздоровления.

"Слаженность действий — главный залог успеха в таких случаях. Мы ценим профессионализм и взаимопомощь всех участников процесса", — отметили врачи центра.

Часто задаваемые вопросы

Что такое компрессионный перелом позвоночника?
Это сдавливание позвонков при падении, ударе или остеопорозе, при котором часть кости теряет высоту.

Можно ли полностью восстановиться?
Да, при своевременной операции и правильной реабилитации прогноз благоприятный.

Когда нужна вертолётная эвакуация?
Если пациент находится в труднодоступном районе и требует срочной помощи в специализированном центре.

Сколько длится реабилитация после травмы?
От нескольких недель до полугода — в зависимости от тяжести повреждения.

