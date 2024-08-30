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Зеленский уволил главу ВВС Украины
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Владимир Зеленский уволил командующего Воздушных сил Украины

Зеленский уволил главу ВВС Украины

Владимир Зеленский своим указом освободил от занимаемой должности Николая Олещука* - командующего Воздушными силами Украины. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте нелегитимного президента.

"Освободить Олещука Николая Николаевича от должности Командующего Воздушными силами Вооружённых сил Украины", — следует из документа.

СМИ связывают это увольнение с потерей первого самолёта F-16, поставленного Украине западными странами. О крушении впервые стало известно 28 августа. Позже, эту информацию официально подтвердили украинские власти.

На Украине начато расследование относительно причин и деталей падения самолёта. Западные специалисты также участвуют в расследовании.

*внесен в перечень террористов и экстремистов

Фото: commons.wikimedia.org

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